Bioness und Ottobock geben strategische Partnerschaft für Vertrieb in Europa bekannt

Valencia, Kalifornien, und Duderstadt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die synergistische Partnerschaft ermöglicht dank der individuellen Stärken beider Unternehmen den breitflächigen Vertrieb der Technologie im gesamten europäischen Raum und darüber hinaus.

Bioness und Ottobock bündeln zukünftig ihre Kräfte, um die FES-Technologie (funktionelle elektrische Stimulation) in der Europäischen Union, Großbritannien und Nordirland, der Schweiz, Norwegen, der Türkei und Indien zu vertreiben und breitflächig verfügbar zu machen. Die Zusammenlegung erstklassiger Technologien und Ressourcen ermöglicht es, innovative Mobilitätsmanagement-Modelle anzubieten, medizinische Lösungen der nächsten Generation bereitzustellen, die Produktverfügbarkeit zu erweitern und dabei gleichzeitig die Anwendung für die Patienten zu optimieren.

"Unsere Partnerschaft mit Ottobock eröffnet beiden Unternehmen hervorragende Geschäftsmöglichkeiten", erklärt Todd Cushman, President und CEO von Bioness. "Unsere technologische Führungsposition im Bereich der funktionellen elektrischen Stimulation, die durch die kürzlich gewährte Freigabe des L300 Go(TM)-Systems durch die US-amerikanische FDA und die CE-Kennzeichnung einmal mehr belegt wird, ergibt in Verbindung mit Ottobocks Ressourcen, seinem guten Ruf und seiner Marktreichweite, eine enorm leistungsstarke Synergie."

"Ottobock bietet im Rahmen seines Konzepts zur Verbesserung/Wiedererlangung der Mobilität nach einem Schlaganfall seit 2005 Gerätelösungen zur funktionellen elektrischen Stimulation für medizinische Einrichtungen und Patienten", erklärt Frank Bömers, Global Head of Orthotics bei Ottobock. "Durch unsere strategische Partnerschaft mit Bioness verstärken wir unser Engagement im Technologiebereich und können unsere gesamten Ressourcen für eine breitflächige Bereitstellung der Produkte zu erschwinglichen Preisen einsetzen."

Ottobock wird ab September 2017 in seiner Orthetiksparte mit der Produktvermarktung beginnen und das gesamte FES-Produktportfolio für die unteren (L300 Go-System) und oberen Extremitäten (H200 Wireless®-System) vertreiben. Bioness und Ottobock werden gemeinsam für einen reibungslosen und erfolgreichen Übergang sorgen. Die beiden Unternehmen verfügen bereits über viele gemeinsame Kunden, und die strategische Partnerschaft versetzt beide Unternehmen in die Lage, die Technologie breitflächig zugänglich zu machen und ihr Leistungsangebot für medizinische Einrichtungen und Patienten zu optimieren.

Info zu Bioness Inc.

Bioness bietet innovative medizinische Lösungen für große Patientengruppen, z. B. Patienten mit chronischen Schmerzen und Lähmungen der Gliedmaßen. Zu den Bioness-Lösungen zählen Neuromodulationssysteme, Robotersysteme und softwaregestützte Therapieprogramme, die Menschen, die an Schmerzen, Störungen des zentralen Nervensystems oder orthopädischen Verletzungen leiden, funktionelle und therapeutische Unterstützung bieten.

Info zu Ottobock

Ottobock bietet innovative Technologien, hervorragenden Service und erstklassige Schulungen, um Personen mit eingeschränkter körperlicher Beweglichkeit zu helfen. Ottobock wurde 1919 in Deutschland gegründet und hat Niederlassungen in den USA (1958) und Kanada (1978) eröffnet. Ottobock ist ein Unternehmen in Privatbesitz in der nunmehr dritten Generation. Seine Angebotspalette umfasst Produkte und Dienstleistungen, die es Menschen ermöglichen, ihre Bewegungsfreiheit zu erhalten oder wiederzuerlangen.

Ottobock - Kontaktinformationen für Medienarbeit Merle Florstedt Public Relations Manager Tel.: +49 5527 848 1771 merle.florstedt@ottobock.com

Bioness - Kontaktinformationen für Medienarbeit Nigel Smith Next Step Communications bioness@nextstepcomms.com Tel.: 781.326.1741

L300 Go(TM), H200 Wireless®, Bioness und das Bioness-Logo® sind Marken der Bioness Inc.

Ottobock® und das Ottobock-Logo® sind Marken von Ottobock.

