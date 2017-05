NBD Nano kündigt Partnerschaft mit internationalem Hersteller von Kondensatorrohren an

Boston (ots/PRNewswire) - MPG entscheidet sich für die Lösung von NBD - Nachhaltigkeit und eine bequeme Anwendung im Herstellungsprozess waren ausschlaggebend für die Entscheidung des in Deutschland ansässigen Unternehmens

NBD Nanotechnologies, die Experten für die Benetzung von Oberflächen, kündigen Partnerschaft mit der Mendener Präzisionsrohr GmbH (MPG), ein führender internationaler Hersteller von Kondensatorrohren, an. Im Rahmen der Vereinbarung wird MPG die RepelShell-Beschichtung von NBD in die Kondensatorrohre einarbeiten, die das Unternehmen an Betreiber von Energieerzeugungsanlagen verkauft. Diese Beschichtung trägt zu einem effizienteren Betrieb der Anlagen bei und verbessert insgesamt die CO2-Bilanz.

Die Energiewirtschaft der Dampfkraft-Generation hat lange nach Möglichkeiten gesucht, die Effizienz in der Umwandlung von Dampf zurück in Wasser zu verbessern. Kühlkondensatorrohre werden zur Unterstützung des Kreislaufs in der Umwandlung von Dampf zu Wasser eingesetzt.

Die RepelShell-Beschichtung von NBD Nano ist speziell für die Steigerung einer tropfenweisen Kondensierung auf Metalloberflächen konzipiert. Wird diese Beschichtung für MPG-Rohre eingesetzt, wird die Tröpfchenbildung deutlich verbessert. Das Ergebnis beinhaltet eine größere Effizienz des Wärmetransfers und unmittelbare Kraftstoffeinsparung im System. Die NBD-Technologie wurde erfolgreich in einem Kohlekraftwerk getestet und lässt sich nahtlos in die bestehenden Herstellungsprozesse von MPG integrieren.

"Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit MPG, dem führenden besonders leistungsstarken und spezialisierten Lieferanten von Rohrwärmetauscher- und Wärmetechnik-Produkten", so Deckard Sorensen, President NBD Nano Nanotechnologies. "NBD wurde von MPG ausgewählt, da unsere Lösungen bewährte Wärmeaustauschleistung bieten und sich in den bestehenden Herstellungsprozess von MPG integrieren lassen."

"Von der Partnerschaft mit NBD Nanotechnologies sind wir wirklich begeistert!" Die RepelShell-Beschichtung von NBD wird die Industrie verändern und verspricht die Verbesserung der Betriebseffizienz einer gesamten Klasse an Energieanlagen", so Dr. Andreas Gahl, Managing Director MPG. "Eine Lösung auf die wir gewartet haben."

Über NBD NanotechnologiesNBD Nanotechnologies ist das einzige Unternehmen, das Beschichtungen und Zusatzstoffe herstellt, die maßgeschneiderte Lösungen für die Benetzung von Oberflächen bieten und die sowohl nachhaltig als auch anpassungsfähig sind. Keine andere Lösung für die Benetzung von Oberflächen funktioniert dauerhaft und lässt sich nahtlos in die bestehenden Herstellungsprozesse integrieren, während Oberflächen aus Glas, Metall, Plastik und lackierte Produkte besonders abweisend gegenüber Wasser, Schmutz, Öl und Chemikalien werden.

Mit Sitz in Boston, Massachusetts, besteht NBD Nano aus einem bewährten Expertenteam und erfahrenen Unternehmern, die Geschäftsbetrieb und Forschungstätigkeiten leiten.

Die eigene Nanotechnologieplattform von NBD Nano und das wachsende IP-Portfolio ermöglichen die Erstellung von kundenspezifischen Beschichtungen und Zusatzstoffen für jegliche Anwendung auf jedem Beschichtungsuntergrund mit beispielloser Nachhaltigkeit und Anpassbarkeit. http://nbdnano.com

