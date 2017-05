SOTI ONE Plattform setzt neuen Maßstab für die mobile Ära

Toronto (ots/PRNewswire) - Der führende Enterprise-Mobility-Anbieter SOTI stellt revolutionären Ansatz für geschäftskritische Mobilität und IoT-Management-Lösungen vor

SOTI Inc, ein führender Anbieter von Management-Lösungen für mobile und IoT-Geräte, kündigt die sofortige Verfügbarkeit von SOTI ONE Plattform an, einer Reihe von eng verknüpften Lösungen. Die SOTI ONE Plattform bietet bislang unerreichte Möglichkeiten, die Kernprobleme von Organisationen anzugehen, wenn sie entscheidende Vorteile aus Mobilität und IoT für ihre Vorgänge und Geschäftsprozesse ziehen möchten.

Die ersten Komponenten von SOTI ONE sind ab heute verfügbar. Diese beinhalten MobiControl, die führende Enterprise-Mobility-Management-Lösung von SOTI, die ausgefeilte Funktionen für eine sichere Verwaltung von Smartphones, Tablets und Laptops bietet - unter gängigen Betriebssystemen wie iOS, Android und Windows.

Zudem sind zwei weitere Elemente der Plattform verfügbar. SOTI Assist, die Help Desk-Lösung, wurde eigens für die Bedürfnisse des Mobile Computing entwickelt und unterscheidet sich darin von anderen Lösungen, die für Computer und Laptops entwickelt wurden. SOTI Assist bietet integrierte Remote Control, Diagnostik und Ticketing, um den heutigen Bedürfnissen der mobilen Belegschaft zu entsprechen. Weiterhin ist eine Beta-Version von SOTI Snap verfügbar, einer Lösung zur schnellen App-Entwicklung, die es allen Mitarbeitern im Unternehmen - nicht nur der Software-Entwicklung, sondern auch nichttechnischen Fachabteilungen - einfach ermöglicht, in nur wenigen Minuten Apps zu entwickeln und einzusetzen. Laut VDC-Studie [1] benötigen Organisationen hierfür durchschnittlich mehr als sechs Monate und geben über 140.000 US-Dollar aus. SOTI Snap hilft Organisationen dabei, diese erheblichen Hürden zu überwinden.

SOTI MobiControl, SOTI Assist und SOTI Snap sind einzeln bereits leistungsstark, durch die enge Verzahnung untereinander bieten sie zusammen noch mehr Fähigkeiten als die Kombination einzelner Komponenten unterschiedlicher Anbieter. Ein Highlight-Feature ist die Out-of-the-Box-Möglichkeit für Help Desk-Techniker, mit der per Fernzugriff die unternehmenspezifische und einfach schnell entwickelte SOTI Snap App auf einem Apple iOS-Gerät innerhalb SOTI Assist angezeigt werden kann. Andere Remote Support-Lösungen erfordern hier eine via SDK eigens entwickelte App, was wiederum die App-Entwicklung erheblich verlangsamt.

Neben SOTI MobiControl, SOTI Assist und SOTI Snap plant SOTI weitere Lösungen, um Unternehmen dabei zu helfen, mehr Einblick in die Nutzung mobiler Geräte und Daten zu erlangen und Nutzen aus IoT zu ziehen, um ihre Geschäftsprozesse zu transformieren.

SOTI ONE ist eine unverzichtbare Lösung für Unternehmen, um alle verbundenen Endgeräte - inklusive IoT-Endpunkte -einfach sicher zu verwalten, die Arbeitsproduktivität zu unterstützen sowie schneller Apps zu entwickeln und diese auf mobilen Geräten zum Einsatz zu bringen.

Der Launch knüpft an eine Zukunft an, die zunehmend mobil und vernetzt ist. Eine schier unendliche Anzahl an Geräten wird immer schneller in Software, Sensoren und Netze eingebunden. Laut Gartner [2] werden im Jahr 2020 mehr als 65 Prozent der Unternehmen (im April 2017 waren es noch 30 Prozent) IoT-Produkte einsetzen. Mit dieser jeden Tag wachsenden Revolution müssen Unternehmen verstehen, dass dies nicht nur eine Nutzerpräferenz ist, sondern ein grundlegendes Element der Produktivität.

"Der Launch von SOTI ONE ist der Startschuss, mit dem wir uns auf die 'Connected Experience' fokussieren, die unseren Kunden die Freiheit gibt, überall und jederzeit Neuerungen einzuführen, indem sie die Chancen der Mobilität nutzen", so Carl Rodrigues, Gründer und CEO von SOTI. "Seit unserer Gründung im Jahr 2004 änderte sich das Produktspektrum von SOTI von einer Unternehmenslösung hin zu einem Portfolio an solchen Lösungen. Dies spiegelt auch die Bedürfnisse unserer Kunden Marktes wider."

"Die Industrie verändert sich und Unternehmen benötigen nicht länger nur ein Stück Mobilität. Dennoch bauen Unternehmen weiterhin ihre Mobilitätsstrategie auf unterschiedlichen Lösungen auf; und wenn ein Element labil ist, kann das gesamte System zusammenbrechen - wie bei einem Kartenhaus", führt der SOTI-Gründer Carl Rodrigues weiter aus.

"In dieser Phase fokussieren wir uns auf die Herausforderungen der Mobilität, mit denen unserer Kunden in sämtlichen Branchen konfrontiert sind, beispielsweise Gesundheitswesen, Handel, Kundendienst, Transport und Logistik. Dieser Veränderungswille ist Teil des fortwährenden Engagements von SOTI, um unseren Kunden Lösungen für die kritischen Bedürfnisse im Bereich Mobilität anzubieten - und das noch effizienter und effektiver", erklärt Rodrigues abschließend.

