SOTI stellt SOTI Assist vor, die erste dedizierte Help-Desk-Lösung zur Vereinfachung des Mobility-Managements in Unternehmen

Toronto (ots/PRNewswire) - Preisgekrönte Remote Control-Technologie vereinfacht die Analyse und Problembehebung bei mobilen Geräten und Apps

SOTI Inc, ein führender Anbieter von Management-Lösungen für mobile und IoT-Geräte, kündigt die sofortige Verfügbarkeit von SOTI Assist an, der branchenweit ersten Help-Desk-Lösung, die speziell für mobile Geräte entwickelt wurde, um Probleme beim Einsatz dieser Geräte schnell per Fernzugriff lösen zu können.

SOTI Assist wurde zusammen mit SOTI ONE vorgestellt, der neuen Plattform von SOTI, die die Unternehmensmobilität vereinfachen soll. Die Integration mit der SOTI ONE Plattform ermöglicht Help-Desk-Technikern sofortigen Zugang zu Informationen auf Geräten und in Apps. Mit SOTI Assist erhalten sie eine vollständige Kontrolle über die mobilen Geräte per remote, was eine schnelle und einfache Problembehebung mit minimalen Unterbrechungen ermöglicht.

Da der Trend zur Enterprise Mobility fortschreitet, und damit die Komplexität, verwenden Unternehmen zunehmend mobile Technologien. Damit unterstützen sie ihre Mitarbeiter, verbessern die Kundenbindung und transformieren ihre Geschäftsprozesse. Laut Gartner [1] werden bereits in diesem Jahr 50 Prozent der Level 1 Support Anfragen auf mobile Geräte zurückzuführen sein.

Nicht alle Menschen arbeiten in einem Büro. Viele nutzen mobile Geräte und Apps, um ihre Aufgaben unterwegs, in der Produktion, im Lager, bei Patienten Zuhause oder in LKWs zu erledigen. Wenn diese Mitarbeiter den Zugriff auf ihre Geräte oder Apps verlieren, werden sie in ihrer Arbeit behindert oder müssen diese ganz einstellen. Eine schnelle Problemlösung ist daher entscheidend.

Eingebunden in die SOTI ONE Plattform bietet SOTI Assist Help-Desk-Technikern sofortigen Zugang zu Echtzeit-Informationen über alle mobilen Geräte eines Unternehmens inklusive Live-Daten über den Gebrauch und die Funktionalität von Apps, egal wo sich das Gerät befindet. Dadurch können die Techniker auf den mobilen Geräten Diagnosen durchführen und Probleme lösen; die Ausfallzeit wird verkürzt und die Produktivität verbessert, der Datenschutz gewährleistet.

"Wenn Mobilität entscheidend für strategische Abläufe und Geschäftsprozesse im Unternehmen ist, dann ist der Ausfall von mobilen Geräten oder Apps keine Option", so Oscar Rambaldini, Vizepräsident Product Management bei SOTI. "Nicht funktionierende mobile Geräte beeinflussen ganz eindeutig die Produktivität der Mitarbeiter, können jedoch auch Auswirkungen auf die Kundenzufriedenheit und die Marktwahrnehmung haben oder sogar rechtliche Probleme verursachen. Es ist notwendig, dass diese Geräte und die Apps, die auf ihnen laufen, so schnell wie möglich repariert werden. Help-Desk-Techniker müssen in der Lage sein, proaktiv Probleme, die wahrscheinlich auftreten werden, durch Nachverfolgung und Analyse der mobilitätsspezifischen Incident Logs zu beheben, bevor sie entstehen. Klassische Help-Desks, die für Computer und Laptops entwickelt wurden und nicht für mobile Endgeräte, können dies nicht in der Geschwindigkeit wie es Unternehmen heutzutage erfordern."

SOTI Assist ist für die Diagnostik und Fehlerbehebung von mobilen Geräten optimiert. Es ist die erste Help-Desk-Lösung, die dieser Herausforderung von Beginn an Rechnung trägt und technische Ausfälle minimiert, indem mobile Geräte schnellstmöglich wieder funktionsfähig gemacht werden.

"Die mobile Belegschaft sollte nicht durch fehlerhafte Technologie beeinträchtigt werden", so Rambaldini weiter. "Sie sollte nicht warten müssen, während Geräte hin- und hergeschickt werden. Man sollte eine schnelle Lösung unabhängig von Standort und Zeitzone erwarten können. SOTI Assist bietet dies mit einem Support von überall und jederzeit für Unternehmen mit einer mobilen Belegschaft."

Weitere Informationen zu SOTI Assist finden sich unter http://www.soti.net/sotiassist

Über SOTI Inc.

SOTI ist der weltweit zuverlässigste Anbieter von Enterprise Mobility Management (EMM)-Lösungen mit mehr als 17.000 Unternehmenskunden und Millionen verwalteter Geräte auf der ganzen Welt. Das innovative Portfolio an Lösungen und Dienstleistungen von SOTI bietet die Werkzeuge, die Unternehmen benötigen, um ihre Abläufe wirklich mobil zu machen und das Optimum aus ihren Investitionen in die Mobilität herauszuholen. MobiControl, das Flaggschiff-Produkt von SOTI, gibt Unternehmen die Möglichkeit, ihre mobilen Mitarbeiter über alle Plattformen hinweg zu befähigen, zu optimieren und zu schützen und bei der Umsetzung von Richtlinien zu Unternehmensverantwortung und BYOD (Bring Your Own Device) zu unterstützen. SOTI dehnt die sichere Mobilitätsverwaltung aus und liefert eine vollständige und flexible Lösung für umfassendes Management und die Sicherheit aller in einer Organisation bereitgestellten mobilen Geräte und angeschlossenen Peripheriegeräte. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.soti.net .

[1] https://www.gartner.com/doc/3523717/predicts--mobile-client-platforms

Pressekontakt:

Original-Content von: SOTI, übermittelt durch news aktuell