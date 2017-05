Doppelplatin für Parov Stelar in Italien

Wien (ots) - Normalerweise kommen die Sommer-Hits aus Italien mit kurzer Verspätung auch zu uns. Jetzt ist ist die Sache aber andersrum gelaufen. Parov Stelar konnte mit "All Night" einen Superhit in Italien landen und erhält heute eine Doppelplatin Auszeichung für mehr als 100.000 verkaufte Songs von Vertriebspartner Warner Music. Also nicht wundern wenn der Soundtrack des Italien-Urlaubes 2017 von keinem italienischen Künstler kommt sondern von Österreichs erfolgreichstem Musikexport Parov Stelar, der mit seinem aktuellen Album "The Burning Spider" von 0 auf 1 in den Austria Top 40 landen konnte. Parov Stelar auf Tour: 12.05. Bratislava, Slowakei 13.05. Budapest, Ungarn 16.06. Bukarest, Rumänien 17.06. Blagoevgrad, Bulgarien 07.07. Lissabon, Portugal 08.07. Barcelona, Spanien 13.07. München, Deutschland 14.07. Turin, Italien 16.07. Joensuu, Finnland 29.07. Burg Clam, Österreich 30.07. Tarvis, Italien 18.08. Hasselt, Belgien 26.08. Zürich, Schweiz 20.10. Brno, Tschechien 17.11. Berlin, Deutschland 01.12. Amsterdam, Niederlande 02.12. London, UK

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis: Günter Unger +43 676 767 0007 guenter@etagenoir.com

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/17541/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

Original-Content von: Etage Noir Recordings, übermittelt durch news aktuell