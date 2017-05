LiveXpert war ein Teil der NewTek NDI Central auf der Messe NAB 2017

Bordeaux, Frankreich (ots/PRNewswire) - 3D Storm, offizieller Vertreiber von NewTek-Produkten und LiveXpert, präsentierte die neuesten Lösungen von LiveXpert auf der NAB 2017 in der NDI Central (Messestand: SL5421).

3D Storm, autorisierter Vertreiber von NewTek-Produkten und LiveXpert, ist ein wertschöpfungsstarker Vertriebshändler von Geräten für Live-Videoübertragung und Sportproduktionen. Das Team von 3D Storm bietet professionelle Lösungen über ein Netzwerk aus Spezialisten, autorisierten Händlern und Integratoren an, die den Kunden exklusiven Zugang zu den neuesten und innovativsten Produktlösungen auf dem Markt für Video-over-IP, Streaming, 4K-Produktion und softwaregestützte Video-Produktionstechnologie ermöglichen.

LiveXpert-Tools für Live-Videoübertragung und Sportproduktionen erfüllen die Anforderungen der Produzenten an Grafikerstellung, Integration sozialer Medien, Sport-Ergebnisse und -Statistiken zur Präsentation auf Großbildleinwänden in Stadien, Arenen und auf Zweitbildschirmen.

Wechseln Sie ganz einfach zu Video-over-IP mit LiveXpert-Produkten von 3D Storm. Die Produktpalette von LiveXpert bietet den größten Katalog mit Lösungen, die NDI unterstützen - das innovative Network Device Interface von NewTek.

3D Storm hat die aktuellsten Produkte von LiveXpert auf der NAB-Show in Las Vegas vom 24. bis zum 27. April 2017 bei der NewTek NDI Central (SL5421) vorgestellt.

Bei LiveXpert(TM), Mitglied des NewTek Developer Network, handelt es sich um ein Spektrum von Tools für Live-Videoübertragung und Sportproduktionen, Sport-Ergebnisse und -Statistiken, Grafikmanagement sowie Integration sozialer Medien. Die LiveXpert-Lösungen runden die Ausrüstung im Regieraum ab und werden in TV-Studios und Konferenzeinrichtungen, mobilen Regieanlagen für Unterhaltungs- und Sportveranstaltungen sowie für Außenübertragungen eingesetzt.

LiveXpert-Produkte mit Unterstützung des innovativen NewTek Network Device Interface - NDI-Technologie:

LiveMedia Server ist ein Multikanal- und Multiformat-Player und -Rekorder. Das System unterstützt die größte Bandbreite an Audio- und Video-Codecs am Markt, sowohl in Standard- als auch in HD-Auflösung mit eingebauter Up/Down-Umwandlung und Seitenverhältnis-Anpassung pro Clip. Die Funktion "Play While Rec" im LiveMedia Server ist leicht zu bedienen. Die Anwender können eine Datei zu jedem Playout-Kanal hinzufügen, während die Aufnahme der Datei noch läuft. Die jüngste Version unterstützt die NewTek Advanced Edition, die neuen TriCaster TC1 und NewTek IP-Serien, und ermöglicht die Steuerung des Audiomixers von einer externen MIDI-Konsole aus. Sie steht jetzt auch als reine Softwarelösung mit 1- und 4-Kanälen unter der Bezeichnung LMS-NDI-1CH & LMS-NDI-4CH zur Verfügung. Man kann sie auf jedem Rechner mit Windows, der mit dem Ethernet verbunden ist, installieren und sie kann bis zu 4 Medienkanäle zum Abspielen oder Aufnehmen pro Rechner bereitstellen. Die Anwendung LMS-NDI ermöglicht Ihnen die Erstellung und Übertragung von Multi-Codec Clip-Playlisten von einem Rechner im lokalen Netzwerk, ohne dass eine spezielle Peripherie erforderlich ist. Der integrierte Playlisten-Editor unterstützt den Großteil der marktüblichen Dateiformate und Codecs: MPEG PS/TS, MP4, QUICKTIME, Apple ProRes®, DNxHD®, DVCPRO HD, XDCAM, MXF, GXF, DV, FLV und viele weitere in der gleichen Broadcast-Liste. LMS-NDI liest die Playliste in Echtzeit ohne eine vorherige Transcodierung aus, in einem auf dem gesamten Netzwerk verfügbaren NDI-Stream und ohne Latenzzeit. Die aktuelle Version der Software bietet neue Funktionen zur Zeitplanung. Die Funktion zur Aufzeichnungsplanung erlaubt es, den Aufnahmestart und -stopp nach Datum und Uhrzeit festzulegen. Mehrfache Zeitplanungen können im Voraus vorbereitet werden. Rekursive Zeitplanung wird ebenfalls unterstützt. Der Playlisten-Planer sorgt für das Abspielen jeder beliebigen gespeicherten Playliste gemäß Datum und Uhrzeit. Der Playout-Kanal wird die Playlisten dann automatisch laden und abspielen. Preis: ab 999 EUR unverbindliche Preisempfehlung.

LiveCG Broadcast ist der kompakteste Multi-Layer-Schriftgenerator für die automatische Verwaltung von Titeln und Grafiken. Es handelt sich um ein 1U-Rack-Komplettsystem, das Videoschaffenden über eine bedienerfreundliche Schnittstelle vielfältige Tools bietet, um innerhalb von ein paar Klicks alle Arten von Grafiken zu erstellen und in ihre Live-Videoproduktionen einzufügen. Das System ist für ein großes Spektrum von Produktionen ausgelegt, unter anderem Wahlresultate, Sportergebnisse und TV-Game-Shows, und darüber hinaus bietet LiveCG Broadcast einen exklusiven Übertragungs-Engine für die sozialen Medien. Es eignet sich perfekt für Musik-, Sport-, Nachrichten- und Shopping-Kanäle. Mithilfe von LiveCG Broadcast kann man mehrere dynamische Quellen handhaben: der Bildschirm wird aufgeteilt, um Musiktitel, Künstler, Infos über Personen, Wettkampf-Rangfolgen, Börsenwerte oder aktuelle Nachrichten anzuzeigen, die automatisch von RSS-Feeds, Textdateien oder Excel-Tabellen aktualisiert werden. LiveCG Broadcast wird mit Social Hub Software ausgeliefert und sorgt damit in Echtzeit für Management und Beobachtung der sozialen Medien. Der Social Hub sammelt Posts, Nachrichten, Bilder und Videos in Echtzeit in einer speziellen Schnittstelle, die sich aus Facebook®, Twitter®, Flickr®, WhatsApp®, Skype®, Instagram®, Line®, RSS-Feeds sowie E-Mail-Konten speist. Der Social Hub ist mit einem GSM-Modem ausgestattet, um SMS zu empfangen.

Preis: ab 4.499 EUR unverbindliche Preisempfehlung.

LiveCG Football ist eine professionelle Anwendung für Ergebnis- und Grafikmanagement für NewTek TriCaster, das umfassendste und erschwinglichste Tool für TriCaster und 3Play, um Live-Übertragung und Anzeige von Zahlen und Grafiken in Echtzeit auf Großleinwänden in Fußballstadien möglich zu machen. Das leistungsstarke Datenbanksystem von LiveCG Football liefert die Fähigkeit, Informationen über alle Spiele zu speichern: Teams, Länder, Ligen und Meisterschaften. Alle wichtigen Daten, beispielsweise Namen der Spieler, Trainer, Schiedsrichter, Bilder der Spieler und Team-Logos, werden einmal gespeichert, um auf einfache Weise bei jeder Übertragung eines neuen Spiels erneut genutzt zu werden. LiveCG Football verfügt über einen Editor, um alle Standbilder und animierten Grafiken entsprechend einer definierten Markenführung zu erstellen und anzupassen. Außerdem stellt LiveCG Football einen kompletten Satz von Vorlagen zur Verfügung, der alle Anforderungen erfüllt: große Anzeige auf Vollbild, kleine Anzeige obere Ecken, Teamvorstellungen, Statistiktafeln, Timer, Verlängerung, Fehler und Elfmeter. Lauftexte und Werbung können live von LiveCG Football angezeigt werden, was die exponierte Darstellung von Sponsoren und Werbetreibenden steigert. LiveCG Football wird von großen Fußballvereinen in Europa eingesetzt, darunter Girondins de Bordeaux, AS Monaco, FC Nice, FC Brest, Stade Rennais, Olympique Lyonnais, FC Valence (Spanien), Levante, Real Club Celta de Vigo, Charlton Athletic, AS Saint Etienne, AJ Auxerre.

Preis: ab 3.499 EUR unverbindliche Preisempfehlung.

Weitere Informationen über 3D Storm finden Sie unter: www.3dstorm.com

Weitere Informationen über NewTek finden Sie unter: www.newtek.com

