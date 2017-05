Content Guru und Serco werden Citizen Engagement Hub bereitstellen

Bracknell, England (ots/PRNewswire) - Content Guru ist eine bahnbrechende neue Partnerschaft mit dem internationalen Dienstleister Serco eingegangen, der seinen Kunden der öffentlichen Hand mit dem Citizen Engagement Hub (Hub zum Engagement der Bürger) die nächste Generation mehrkanaliger Kontaktzentren anbieten wird.

Content Gurus preisgekrönte storm® Plattform ermöglicht die nahtlose Integration verschiedener Kommunikationskanäle, wie z. B. Webchat, SMS, E-Mail und soziale Medien in eine einzige Benutzeroberfläche. Damit kann Serco seinen Kunden einen einheitlichen Service anbieten, unabhängig der vom einzelnen Bürger gewählten Kontaktplattform.

storm erfüllt die wachsende Kundennachfrage nach flexibler, mehrkanaliger Kommunikation mithilfe des Citizen Engagement Hub. Die Einführung dieser neuen Plattform untermauert Sercos Pläne, seine Kontaktzentrum-Dienstleistungen für Kunden im öffentlichen Sektor in den kommenden Jahren wesentlich zu erweitern. Serco stellt bereits Kontaktzentrum-Dienstleistungen und komplexes Fallmanagement für eine Reihe profilierter lokaler und nationaler Regierungskunden im Vereinigten Königreich und Europa bereit, einschließlich des Ministeriums für Arbeit und Versorgungsbezüge (Department for Work and Pensions/DWP) und der Europäischen Union.

Sean Taylor, CEO von Content Guru, sagt dazu:

"Die Kunden von Serco sind allseits bekannt und erwarten die hochwertigsten Kommunikationsdienste, und das zu günstigen Preisen. storm hat sich bereits für komplexe Services im großen Maßstab für eine Vielzahl an Industrien bewährt, u. a. den öffentlichen Sektor. Diese Partnerschaft ist eine ausgezeichnete Gelegenheit für Serco und seine Kunden, das Engagement mit ihren Endkunden noch fortschrittlicher zu gestalten."

Faye Shaw, Sercos Managing Director of Citizens Services, sagt:

"Jedes Jahr sehen wir einen erheblichen Anstieg in der Nutzung von Smartphones, und Bürger möchten uns auf ihrem bevorzugten Kanal kontaktieren - z. B. soziale Medien, Webchat, E-Mail oder SMS - und zum für sie günstigsten Zeitpunkt. Bürger erwarten zu Recht eine schnelle Antwort, und all diese Kanäle müssen einheitlich auf optimale Weise gehandhabt werden.

Durch die Kombination unserer Erfahrung und Fachkenntnisse in Bezug auf Kontaktzentrum-Dienstleistungen mit der Flexibilität von storm können wir unseren Bürgern auf allen Kanälen einen besseren Service und längere Öffnungszeiten anbieten. Die Analysetools der Plattform werden die Umstellung auf effektivere Kanäle beschleunigen und zu Serviceverbesserungen wie auch Kostensenkungen führen. Wir wissen, dass dies unseren Kunden der öffentlichen Hand wichtig ist, und werden ihnen dabei helfen, bessere Bürgerdienste anzubieten und die Gesamtkosten dafür zu senken."

Mark Mamone, CTO und CIO der Serco-Gruppe für den Geschäftsbereich LRG im Vereinigten Königreich und Europa, sagt:

"Dies ist ein wichtiger Meilenstein für unsere Strategie zur Nutzung cloudbasierter Plattformen als zentrale Methode, um unseren Kunden erstklassige Dienstleistungen zu liefern. Wir haben dadurch die nötige Flexibilität, Mobilität und Kapazität, um unseren Kunden transformative Dienstleistungen anzubieten, basierend auf unserer strategischen Service-Integration und digitalen Agenda."

Informationen zu Content Guru

Content Guru stellt Communications Integration(TM) über seine storm® Plattform bereit. storm ist ein funktionsreicher Kundenengagement-Hub mit ein- und ausgehenden Kontaktzentrumsfunktionen, einschließlich iACD® (intelligente Automated Contact Distribution) für Kunden jeder Größe. storm lässt sich nahtlos in alle Drittsysteme integrieren und unterstützt WFO (Workforce Optimisation), WFM (Workforce Management) und CRM (Customer Relationship Management).

Content Guru wurde 2005 im Herzen des europäischen "Tech Valley" in Bracknell, Berkshire, gegründet und liefert Spitzen-Kommunikationsdienste mithilfe eines cloudbasierten Modells. Seine Kunden umfassen Großunternehmen und Regierungsbehörden in einer großen Vielzahl an Sektoren. 2016 wurde das Unternehmen mit der höchsten Auszeichnung im Vereinigten Königreich geehrt, dem "Queen's Award for Enterprise: Innovation", sowie mit dem IT-Industriepreis des Vereinigten Königreichs (UK IT Industry Award) für seine transformative Arbeit mit dem nationalen Gesundheitsversorgungssystem NHS 111 London.

Informationen zu Serco

Serco ist ein führender Anbieter öffentlicher Dienste. Unsere Kunden umfassen Regierungen und andere Organisationen der öffentlichen Hand. Wir erweitern unser Volumen, Fachwissen sowie unsere Diversifizierung durch unsere Arbeit in fünf Sektoren und vier geografischen Regionen: Verteidigung, Justiz und Immigration, Transport, Gesundheit und Bürgerdienste im Vereinigten Königreich, in Europa, Nordamerika, Asien-Pazifik und im Nahen Osten.

Detaillierte Informationen erhalten Sie von: Madeleine Keenan, Marketing Executive, Content Guru, Tel.: +44(0)1344-852-350 oder E-Mail: msk@contentguru.com; Adam Williams, Head of Media Relations, Serco, Tel.: +44(0)7718-025-085 oder E-Mail: adam.willams2@serco.com

