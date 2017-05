Vom Technikdienstleister zum Kreativlabor: 20 Jahre LTM Veranstaltungstechnik München und eine Branche im Wandel

München/Dachau (ots) - Florian Bindl, Inhaber von LTM Veranstaltungstechnik München, zieht Bilanz nach 20 Jahren: Seit der Gründung 1995 hat sich die Branche rasant entwickelt. Ging es früher um den bloßen Geräteverleih, sind heute ganze Kreativkonzepte gefragt. Mit einem kompletten Markenrelaunch, neuen Räumlichkeiten und vielen Ideen geht LTM mit der Zeit.

In der LTM-Ideenschmiede von Florian Bindl brodelt es täglich: "Wir sind längst kein einfacher Technikverleih mehr, wir sind Visionär für technisch realisierbare Gesamtkonzepte." Die Branche der Veranstaltungstechnik erlebt einen großen Wandel. Vom Overheadprojektor zum Full-HD-Beamer, vom Flipchart zum digitalen Whiteboard, vom Strahler zur LED-Wand, vom Videodreh zum On-Demand-Streaming, vom Reißbrett zur 3D-CAD-Grafik ... Bindl kennt alle Stadien der Entwicklung und hat ein Auge für Trends. "Richtig eingesetzt und kombiniert kann moderne Technik ein Event auf die nächste Stufe heben, egal ob es sich um eine Bühnenshow oder eine Business-Konferenz handelt. Die Veranstalter kennen die technischen Finessen oft nicht. Deshalb ist es unsere Pflicht als Technikpartner, ihnen nicht nur die besten Geräte, sondern auch die besten Ideen zur Inszenierung zu liefern."

LTM Veranstaltungstechnik versteht sich nicht nur als professioneller Umsetzer von Veranstaltungstechnik, sondern auch als innovativen Impulsgeber bei der Eventplanung. Ob Tagung, Schulung, Event oder Show - bei LTM findet sich alles rund um Licht, Ton, Medien, Bühnen, Präsentationen und Zubehör. Für seine namhaften Kunden aus allen Branchen ist LTM in ganz Deutschland und international unterwegs. Nach über 20 Jahren standen 2016 ein kompletter Markenrelaunch mit neuer Webseite und ein eigenes Ideenforum in München an, 2017 der Umzug in ein größeres Lager und Teamzwachs in Dachau bei München. Geblieben sind seit der Gründung 1995 die grundlegenden Werte wie Vertrauen, Zuverlässigkeit und Partnerschaftlichkeit - und die werden sich auch nicht ändern. www.ltm-technik.de

