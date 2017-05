Nächste Hypnoseausbildung bei erfahrener Hypnosetherapeutin am Institut für Hypnose startet im Herbst

Neuruppin (ots) - Die Hypnoseausbildung am Neuruppiner Hypnoseinstitut IHvV startet wieder am 16. Oktober 2017. In 100 Unterrichtsstunden werden Interessierte von der erfahrenen Hypnosetherapeutin Friederike Gerling zum anerkannten Fachhypnotiseur/Hypnosetherapeuten ausgebildet. Die Ausbildung ist durch die NGH weltweit anerkannt.

Die Hypnoseausbildung folgt den Lehrplänen maßgeblicher Verbände. Sie zeichnet sich durch Praxisbezug, überdurchschnittlich viel Übungsanteil und den respektvollen Umgang in Kleingruppen aus. Die Teilnehmerzahl ist auf zwölf beschränkt. Derzeit sind sechs Ausbildungsplätze frei.

Die Zielgruppe der Hypnoseausbildung sind erwachsene Interessierte, die gern einen therapeutischen, pädagogischen oder sozialen Hintergrund haben.

Die Aufteilung in zwei Wochenblöcke ist das Ergebnis der Erfahrung der Seminarleiterin. Mit über 10.000 Sitzungen in Hypnose und Rückführung ist sie eine ausgewiesene Fachfrau, darüber hinaus eine der wenigen zertifzierten Hypnose-Lehrtrainerinnen.

Friederike Gerling: «In der ersten Woche werden die Grundtechniken geübt. Diese verfestigen sich in den darauffolgenden Wochen beim eigenen Üben. In der zweiten Woche wird das erworbene Können wiederholt und durch Anwendungen bei Schmerz, Angst & Phobie, Systemik, Rückführung und Kinderhypnose vertieft.»

Dieses Konzept und der Umstand, dass in eigenen Praxisräumen im geschützten Rahmen geübt wird, ebenso wie die kompetent-leidenschaftliche Art der Seminarleiterin, schätzen bisherige Teilnehmer.

Mit dem Abschluss zum «Certified Hypnotist» ist man berechtigt und in der Lage, rund 90 Prozent der Themen, die in Bezug auf Hypnose überhaupt angefragt werden, sicher zu behandeln - vom Thema Abnehmen über Rauchfreiheit mit Hypnose bis hin zu Selbstbewusstsein, Ziel-Coaching und Phobiearbeit.

Die Ausbildung ist als Fortbildungsmaßnahme anerkannt, daher umsatzsteuerbefreit und wird durch Landes- und Bundeseinrichtungen gefördert, etwa durch die Bildungsprämie und durch Bildungsurlaub (letzteres abhängig vom Bundesland).

Der Normalpreis der Hypnoseausbildung am IHvV beträgt 2480 Euro. Es gibt einen um 500 Euro niedrigeren Frühbucher-Preis bis drei Monate vor Ausbildungsbeginn.

Weitere Informationen unter: https://ihvv.de/hypnose-lernen/hypnoseausbildung/

Pressekontakt:

Original-Content von: Institut für Hypnose IHvV, übermittelt durch news aktuell