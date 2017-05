Top-Hausaufgaben-App für iOS, Socratic, jetzt auch in 6 Sprachen für Android

New York (ots/PRNewswire) - ERSTKLASSIGE HAUSAUFGABENHILFE JETZT FÜR ALLE SCHÜLER VERFÜGBAR

Als Socratic im Juli für iPhone auf den Markt kam, wussten die Gründer Chris Pedregal und Shreyans Bhansali, dass sie einen Hit gelandet hatten: Die App schoss im App Store an die Spitze und erzielte eine 5-Sterne-Bewertung. Die Gründer waren jedoch noch nicht zufrieden, weil die App nur englischsprachigen Personen mit einem iPhone zur Verfügung stand.

Heute kommt Socratic für Android-Geräte und in sechs Sprachen auf den Markt: Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Indonesisch und Portugiesisch.

"Silicon-Valley-Startups setzen die Markteinführung in anderen Sprachen nicht häufig als Priorität, weil dies so schwer ist. Chris und ich sind außerhalb der USA aufgewachsen, deshalb haben wir eine andere Perspektive. Wir freuen uns sehr, Socratic der Welt zu erschließen", so Shreyans Bhansali, Mitbegründer und Head of Engineering. "Mit unseren neuen Sprachen hat Socratic das Potenzial, 1,5 Milliarden Menschen in ihrer Muttersprache zu erreichen."

Schüler können ein Foto von einer Hausaufgaben-Frage machen und mit Socratic lernen, wie man sie beantwortet. Die App dominierte die Rangliste der Lern-Apps im App Store. Socratic erhält über 10 Millionen Hausaufgaben-Fragen pro Monat und wurde vor Kurzem von den Webby Awards geehrt. Mit der Markteinführung von Socratic für Android werden jetzt Schüler von São Paulo bis Jakarta Zugang zu diesem Tool haben. Im Gegensatz zu anderen Lern-Apps ist Socratic gänzlich kostenlos.

Ein Video der App ansehen

Schüler machen einfach ein Foto von ihrer Frage und die App bietet Erklärungen, Definitionen, hilfreiche Videos und Fragen und Antworten. Mit einem Schwerpunkt auf Pädagogik, liefert Socratic Schülern Lerninhalte, denen Lehrkräfte vertrauen können. Die App hilft Schülern bei Hausaufgaben aus allen Hauptfächern der höheren Schule, darunter Mathe, Naturwissenschaft, Geschichte und Literatur.

Die heutige internationale Markteinführung für Android bedeutet eine Veränderung für Schüler in der ganzen Welt: Ganz gleich, ob sie Algebra oder Chemie lernen, Schüler können sich darauf verlassen, dass Socratic ihnen hilft, schwierige Konzepte zu verstehen und ihre Hausaufgaben richtig zu erledigen.

Weitere Informationen und Pressematerialien: socratic.org/press blog.socratic.org

Über die Gründer

Shreyans Bhansali, Head of Engineering, ist Absolvent der University of Pennsylvania. Der Sohn indischer Eltern wuchs in Indonesien auf.

Christopher Pedregal, CEO, ist Absolvent der Stanford University. Der Sohn eines spanischen Vaters und einer französischen Mutter wuchs in Brasilien und Mexiko auf.

Video - http://www.youtube.com/watch?v=aIlm8FKCZYQ

Pressekontakt:

Original-Content von: Socratic, übermittelt durch news aktuell