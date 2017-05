ao.de liefert gratis bis zum Aufstellungsort: Ob oberste Etage, 55-Zoll-Fernseher oder wuchtige Waschmaschine

ao.de liefert auch Großgeräte kostenfrei bis zum Aufstellungsort. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/126455 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/AO Deutschland Ltd./Jason Alden" Bild-Infos Download

Bergheim (ots) - Ab sofort sind beim Online-Händler AO alle Standardlieferungen kostenfrei. Zum Wunschtermin und bereits ab dem zweiten Tag nach Bestellung. Wenn Kühlschrank oder Geschirrspüler noch schneller gebraucht werden, kommt die AO-eigene Logistikflotte auch schon morgen oder samstags (ab 5,- Euro), inklusive kostenloser Altgeräte-Mitnahme und Bestpreisgarantie.

Wichtig beim Preisvergleich von Elektro- und Haushaltsgeräten sind transparente Gesamtkosten und der Lieferort: Deshalb bringt AO den neuen Herd bis in die Küche - wer kocht schon an der Bordsteinkante? Den Weg der Lieferung kann man in Echtzeit online und sogar per App verfolgen. Zudem gibt es ein Zeitfenster von vier Stunden, die Fahrer kündigen sich 30 Minuten vor Anlieferung an. So bleiben AO-Kunden am Tag der Auslieferung flexibel.

Echten Mehrwert bietet der Online-Händler auf seiner Website. Wer den "Wald aus weißer Ware" im Elektromarkt kennt, schätzt die umfassenden Infos, Videos, Auswahlfilter und den einfachen Vergleich per Klick. Persönliche und freundliche Fachberatung gibt es über den telefonischen Kundenservice (montags bis samstags von 7 bis 20 Uhr).

AO punktet mit 16 Jahren Erfahrung aus Großbritannien und ist dort einer der beliebtesten Händler für Elektro- und Haushaltsgeräte. Die sehr gute Weiterempfehlungsquote in Deutschland zeigt, dass ao.de mit seinem Rundum-glücklich-Paket auch hierzulande Maßstäbe setzt: Bestpreisgarantie für sieben Tage ab Kauf, "Sehr gut" bei Trusted Shops und ein Team, das das lächelnde AO-Logo verinnerlicht hat.

Pressekontakt:

Original-Content von: AO Deutschland Ltd., übermittelt durch news aktuell