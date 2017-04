CenturyLink gibt Leitungsteam für das vereinte Unternehmen bekannt

Monroe, Louisiana (ots/PRNewswire) - Ernennungen werden nach Abschluss der Übernahme von Level 3 Communications wirksam

Glen F. Post III, Chief Executive Officer und Präsident von CenturyLink, Inc. (NYSE: CTL), stellte heute das Team für die oberste Leitung vor, das ihm unterstellt sein wird, sobald die Übernahme von Level 3 Communications, Inc. (NYSE: LVLT) durch das Unternehmen abgeschlossen ist.

"Wir haben ein unglaublich fähiges und erfahrenes Leitungsteam zusammengebracht, das sehr gut aufgestellt ist, um das gemeinsame Unternehmen zu leiten und unsere zunehmenden Unternehmensschwerpunkte voranzutreiben", sagte Post. "Mit den Vermögenswerten, die uns dank dieser strategischen Vereinigung zur Verfügung stehen werden, und mit diesem Leitungsteam, das nach dem Abschluss bereitsteht, glauben wir, dass wir nicht nur gut aufgestellt sind, um in den USA eine starke Leistung abzuliefern, sondern ebenso auf unseren dann größeren Märkten weltweit."

Zum obersten Leitungsteam werden folgende Personen gehören:

- Clay Bailey (http://news.centurylink.com/company/bios/Bailey_Clay), Senior Vice President für den Bereich Transformation, wird die Integration von CenturyLink und Level 3 sowie die Automatisierungs- und Vereinfachungsprozesse im zusammengelegten Unternehmen leiten. - Dean Douglas (http://news.centurylink.com/company/bios/Douglas_Dean), Executive Vice President für den Bereich Unternehmenskunden in Nordamerika, wird für Vertrieb, Umsatzgenerierung und Bereitstellung von Unternehmensdienstleistungen für die nordamerikanischen Märkte des Unternehmens verantwortlich sein. Er wird zudem den Aufgabenbereich für die landesweiten Techniker und Wirtschaftstechniker des Unternehmens übernehmen. - Gary Gauba (http://news.centurylink.com/company/bios/gary-gauba), Senior Vice President, Chief Relationship Officer, wird für den Aufbau von starken, vertrauensvollen Beziehungen zur obersten Leitungsebene der wichtigsten Kunden des Unternehmens verantwortlich sein und wird zudem weiterhin die Leitung der Gruppe für hoch entwickelte Lösungen innehaben. - Stacey Goff (http://news.centurylink.com/company/bios/goff_stacey), Executive Vice President, Chef-Justiziar und Chief Administrative Officer, wird die Leitung der Aufgaben der Rechtsabteilung, der Bereiche Unternehmensstrategie, Geschäftsentwicklung sowie Fusionen und Akquisitionen durch das Unternehmen übernehmen. - Aamir Hussain (http://news.centurylink.com/company/bios/hussain_aamir), Executive Vice President in der Funktion des Chief Technology Officer und für den Bereich Netzbetrieb, wird für die Produktentwicklung, Plattformen und Infrastruktur sowie für Informationstechnologie verantwortlich sein. - Maxine Moreau (http://news.centurylink.com/company/bios/moreau_maxine), Executive Vice President für den Bereich Verbraucher, wird für Vertrieb, Marketing und Bereitstellung von Dienstleistungen für das Verbrauchergeschäft des Unternehmens auf den lokalen Märkten in 37 Bundesstaaten verantwortlich sein, wozu auch die Betreuung der Techniker im Außendienst gehört. - Laurinda Pang (http://www.level3.com/en/about-us/management-team/laurinda-pang/), Executive Vice President für die Bereiche Global Accounts Management und International, wird für Vertrieb, Umsatzgenerierung und Bereitstellung von Unternehmensdienstleistungen für die wichtigsten globalen Kunden des Unternehmens verantwortlich sein sowie für die Märkte des Unternehmens in der APAC-, der EMEA- und der LATAM-Region. - Sunit Patel (http://www.level3.com/en/about-us/management-team/sunit-patel/), Executive Vice President, Chief Financial Officer, wird, wie zuvor bereits bekannt gegeben (http://news.centurylink.com/news/centuryli nk-to-acquire-level-3-communications), für die Aufgaben des Unternehmens für inländische und internationale Finanzen und Buchhaltung verantwortlich sein. - Scott Trezise (http://news.centurylink.com/company/bios/trezise_scott), Executive Vice President für den Bereich Personalmanagement, wird die Leitung für sämtliche Funktionen im inländischen und internationalen Personalmanagement übernehmen. - Girish Varma (http://news.centurylink.com/company/bios/varma_girish), Executive Vice President für die Bereiche IT-Dienste und Managed Services, wird für technische/strategische Beratung, Big Data, Managed Security Services und Managed-Hosting-Dienste verantwortlich sein. - Zudem plant Post, einen Executive Vice President in der Funktion des Chief Marketing Officer zu einem späteren Zeitpunkt zu benennen.

CenturyLink hatte zuvor bereits bekannt gegeben, dass die Aktionäre beider Unternehmen ebenso wie einige Bundesstaaten die Übernahme von Level 3 durch das Unternehmen genehmigt oder ihre Zustimmung dazu erteilt haben. Das Unternehmen geht weiterhin davon aus, dass die Transaktion bis zum Ende des dritten Quartals 2017 abgeschlossen sein wird.

Über CenturyLink

CenturyLink (NYSE: CTL) ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Kommunikations-, Hosting-, Cloud- und IT-Dienstleistungen, das es Millionen von Kunden mithilfe innovativer Techniklösungen ermöglicht, ihr Geschäft zu transformieren und ihr Leben zu verwandeln. CenturyLink stellt Verwaltungsdienste für Netz- und Datensysteme, Big-Data-Analysen und IT-Beratungsdienste zur Verfügung und betreibt mehr als 55 Rechenzentren in Nordamerika, Europa und Asien. Das Unternehmen bietet Breitband-, Sprach-, Video-und Datendienste sowie Managed Services über ein 250.000 Kabelmeilen umfassendes Glasfasernetz in den USA und über ein 300.000 Kabelmeilen umfassendes internationales Übertragungsnetz an. Besuchen Sie CenturyLink, um weitere Informationen zu erhalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Mit Ausnahme der hierin enthaltenen historischen und sich auf Fakten stützenden Informationen handelt es sich bei den in dieser Mitteilung behandelten Gegenständen, darunter Aussagen bezüglich des erwarteten zeitlichen Ablaufs und der Vorteile der beabsichtigten Transaktion, wie etwa Nutzeffekte, Kosteneinsparungen, gesteigerte Umsätze, Wachstumspotenzial, Marktprofil und finanzielle Stärke sowie die Wettbewerbsfähigkeit und Wettbewerbspositionierung des zusammengelegten Unternehmens sowie andere Aussagen, die durch Wörter wie "werden", "einschätzen", "vorhersehen", "glauben", "erwarten", "anstreben", "planen", "beabsichtigen", "können", "sollten", "könnten", "suchen" und vergleichbaren Ausdrücken identifiziert werden können, um zukunftsgerichtete Aussagen zur Einhaltung der Safe-Habor-Bestimmungen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, von denen sich viele unserer Kontrolle entziehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen und die Annahmen, auf die diese sich stützen, stellen (i) keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar, sind (ii) ihrem Wesen nach spekulativ und unterliegen (iii) einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können wesentlich von denjenigen abweichen, wie sie in jenen Aussagen vorhergesagt, eingeschätzt, zukünftig erwartet oder impliziert wurden, falls sich eine oder mehrere dieser Risiken und Unsicherheiten einstellen sollten oder wenn sich die zugrunde gelegten Annahmen als falsch erweisen. Zu den Faktoren, die die tatsächlichen Ergebnisse beeinflussen können, gehören, ohne darauf beschränkt zu sein, die Folgenden: die Fähigkeit der Parteien, die erforderlichen Genehmigungen für den Zusammenschluss von den Regulierungsbehörden ohne irgendeine Bedingung, welche die Parteien substanziell benachteiligen könnte, rechtzeitig und erfolgreich zu erhalten; die Möglichkeit, dass die erwarteten Vorteile aus der beabsichtigten Transaktion sich nicht vollständig verwirklichen lassen oder deren Verwirklichung mehr Zeit als erwartet in Anspruch nimmt; die Möglichkeit, dass Kosten, Schwierigkeiten oder Unterbrechungen im Zusammenhang mit der Integration des Betriebs von Level 3 in denjenigen von CenturyLink höher bzw. größer als erwartet sein werden; die Fähigkeit des zusammengelegten Unternehmens, wichtige Mitarbeiter zu halten und einzustellen, was auch die Fähigkeit einschließt, für alle Seiten annehmbare Arbeitsverträge mit den oben genannten leitenden Angestellten abzuschließen und einzuhalten; die Auswirkungen des Wettbewerbs durch eine große Vielfalt von konkurrierenden Anbietern, was auch zu einer geringeren Nachfrage nach Altangeboten von CenturyLink führen kann; die Auswirkungen von neuen, aufstrebenden und konkurrierenden Technologien, wozu auch solche gehören, die die Produkte des zusammengelegten Unternehmens unattraktiver oder obsolet machen; die Auswirkungen von fortlaufenden Veränderungen bei den Regulierungen der Kommunikationsindustrie, wozu auch die Ergebnisse von regulatorischen oder gesetzlichen Verfahren im Zusammenhang mit Intercarrier-Vergütungen, Verpflichtungen zur Zusammenschaltung, Zugangsentgelte, Leistungen zur Grundversorgung, Breitbandverfügbarkeit, Datenschutz und Netzneutralität gehören; unvorteilhafte Veränderungen beim Zugang von CenturyLink oder des zusammengelegten Unternehmens zu den Kapitalmärkten zu bevorzugten Bedingungen, sei es aufgrund von Änderungen seiner finanziellen Situation, von Herabstufungen bei der Kreditwürdigkeit, von unsicheren Märkten oder aufgrund anderer Umstände; die Fähigkeit des zusammengelegten Unternehmens, sich effektiv den Veränderungen in der Kommunikationsindustrie sowie den Veränderungen bei der Zusammensetzung seiner Märkte und seiner Produktpalette anzupassen; mögliche Veränderungen bei der Nachfrage nach oder der Preisgestaltung bei den Produkten und Dienstleistungen des zusammengelegten Unternehmens, wozu auch die Fähigkeit des zusammengelegten Unternehmens gehört, wirksam auf eine gesteigerte Nachfrage nach Diensten für Hochgeschwindigkeitsbreitband zu reagieren; Veränderungen der Betriebspläne, der Pläne zur Kapitalallokation oder Unternehmensstrategien des zusammengelegten Unternehmens, sei es aufgrund von veränderten Marktbedingungen, Veränderungen bei den Cashflows oder der finanziellen Situation des zusammengelegten Unternehmens oder aufgrund anderer Umstände; die Fähigkeit des zusammengelegten Unternehmens, die Qualität und Rentabilität seines bestehenden Produkt- und Dienstleistungsangebots erfolgreich aufrechtzuerhalten und neue Angebote rechtzeitig und kosteneffizient einzuführen; der unerwünschte Einfluss auf das Geschäft und das Netzwerk des zusammengelegten Unternehmens durch mögliche Fehlfunktionen bei der Ausrüstung, Dienstausfälle, Verletzungen der Sicherheit oder ähnliche Ereignisse, die sein Netzwerk beeinträchtigen; die Fähigkeit des zusammengelegten Unternehmens, Beziehungen zu wichtigen Geschäftspartnern, Zulieferern, Verkäufern, Vermietern und Finanzinstitutionen in der gewünschten Form aufrechtzuerhalten; die Fähigkeit des zusammengelegten Unternehmens, die betrieblichen Nettoverluste in der jeweils berechneten Höhe zu verwerten; Veränderungen beim Bedarf des zusammengelegten Unternehmens an Barmitteln; sowie weitere Risikofaktoren und Warnhinweise, wie sie von Zeit zu Zeit detailliert jeweils in den von CenturyLink und Level 3 bei der U.S. Securities and Exchange Commission (der "SEC") eingereichten Berichten darlegt werden. Aufgrund dieser Risiken und Unsicherheiten kann es keine Gewährleistung dafür geben, dass der beabsichtigte Zusammenschluss oder irgendeine andere der oben beschriebenen Transaktionen tatsächlich in der beschriebenen Art und Weise oder überhaupt abgeschlossen wird. Sie sollten sich der Tatsache bewusst sein, dass von Zeit zu Zeit neue Faktoren auftreten können und dass es uns weder möglich ist, sämtliche dieser Faktoren zu erkennen, noch können wir die Auswirkung, den jeder dieser Faktoren auf den beabsichtigten Zusammenschluss oder das zusammengelegte Unternehmen hat, vorhersagen. Sie sollten sich nicht über Gebühr auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, welche lediglich für den Zeitpunkt sprechen, an dem sie gemacht wurden. Sofern es nicht gesetzlich erforderlich ist, übernehmen CenturyLink und Level 3 keinerlei Verpflichtung, und beide schließen eine solche Verpflichtung ausdrücklich aus, irgendeine der zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse, veränderter Ereignisse oder anderweitig.

Zusätzliche Informationen

Im Zusammenhang mit dem beabsichtigten Zusammenschluss hat CenturyLink ein Anmeldeerklärung auf Formular S-4 bei der SEC (Registration Statement No. 333-215121) eingereicht, die von der SEC am 13. Februar 2017 für gültig erklärt wurde. CenturyLink und Level 3 haben eine gemeinsame Vollmachtserklärung/einen gemeinsamen Prospekt eingereicht und werden weitere relevante Unterlagen, die die beabsichtigte Transaktion betreffen, bei der SEC einreichen. CenturyLink und Level 3 haben mit der Übermittlung der endgültigen gemeinsamen Vollmachtserklärung/des endgültigen gemeinsamen Prospekts an ihre jeweiligen Anteilseigner am bzw. um den 13. Februar 2017 begonnen. Die endgültige gemeinsame Vollmachtserklärung/der endgültige gemeinsame Prospekt, mit Gültigkeitsdatum zum 13. Februar 2017, enthält wichtige Informationen über CenturyLink, Level 3, den beabsichtigten Zusammenschluss und damit zusammenhängende Themen. INVESTOREN UND BESITZER VON WERTPAPIEREN WERDEN DRINGEND DAZU AUFGEFORDERT, DIE ENDGÜLTIGE GEMEINSAME VOLLMACHTSERKLÄRUNG/DEN ENDGÜLTIGEN GEMEINSAMEN PROSPEKT UND SÄMTLICHE ANDEREN RELEVANTEN BEI DER SEC IM ZUSAMMENHANG MIT DEM BEABSICHTIGTEN ZUSAMMENSCHLUSS EINGEREICHTEN ODER UNTER BEZUGNAHME IN DIE ENDGÜLTIGE GEMEINSAME VOLLMACHTSERKLÄRUNG/DEN ENDGÜLTIGEN GEMEINSAMEN PROSPEKT EINGEBUNDENEN UNTERLAGEN SORGFÄLTIG LESEN, WEIL HIERIN WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHALTEN SIND. Investoren und Besitzer von Wertpapieren können die endgültige gemeinsame Vollmachtserklärung/den endgültigen gemeinsamen Prospekt und die Einreichungen, die unter Bezugnahme in die endgültige gemeinsame Vollmachtserklärung/den endgültigen gemeinsamen Prospekt eingebunden sind, ebenso wie weitere Einreichungen, die Informationen über CenturyLink und Level 3 enthalten, kostenlos auf der von der SEC betriebenen Website unter www.sec.gov erhalten. Investoren und Besitzer von Wertpapieren können diese Unterlagen ebenfalls kostenlos erhalten, indem sie eine entsprechende Anfrage an CenturyLink, 100 CenturyLink Drive, Monroe, Louisiana 71203, Attention: Corporate Secretary oder an Level 3, 1025 Eldorado Boulevard, Broomfield, Colorado 80021, Attention: Investor Relations richten.

