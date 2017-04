Hamburg (ots) - Die Hamburger Full-Service HR-Beratung D-Level gehört zu den besten Personaldienstleistern in Deutschland. Dies belegt die aktuelle Studie vom Magazin Focus Business und Statista, die jährlich Deutschlands beste Personaldienstleister unter den bundesweiten mehr als 6.600 Personaldienstleistern in Deutschland ermittelt. Mehr als 3300 Personalverantwortliche und Kandidaten bewerteten die Karrierespezialisten.

Statista unterteilte die Personaldienstleister in vier Kategorien: Executive Search (Führungskräfte mit einem Jahresgehalt von über 100.000 Euro), Professional Search (Jahresgehalt bis 100.000 Euro), Vermittler von Freelancern sowie Zeitarbeit. D-Level wurde sowohl in der Kategorie Executive Search als auch in der Kategorie Professional Search als einer der Top-Dienstleister aufgeführt.

Harald R. Fortmann, Geschäftsführer der Personalberatung D-Level: "Nach nur zwei Monaten unter der neuen Firmierung und Positionierung von D-Level schon als besonders empfehlenswerte Berater von der Zielgruppe bewertet zu werden, macht uns sehr stolz und spornt uns weiter an. Wir freuen uns, dass unsere Vermittlungsgeschwindigkeit, der Service, die Qualität der Kandidatenprofile und das Preis-Leistungs-Verhältnis im Markt so positiv bewertet werden."

Die Befragten konnten bis zu zehn ihnen bekannte HR-Dienstleister aufführen. Zu diesem Zweck erhielten sie eine Longlist von 1.700 Personaldienstleistern und konnte auch freie Nennungen ergänzen. In verschiedenen Kategorien wurden Schulnoten vergeben. Die Studie wurde vom 7. Dezember 2016 bis zum 6. Januar 2017 durchgeführt. Statista berücksichtigte bei der Auswertung die Häufigkeit der Nennung und die Beurteilungen in den diversen Bewertungsbereichen. Unternehmen, die sowohl eine Mindestanzahl an Nennungen als auch eine Mindestnote über alle Bewertungsbereiche erreichten, erhielten eine Auszeichnung.

Über D-Level

D-Level ist die erste Full-Service HR-Beratung für die Digitale Wirtschaft mit Sitz in Hamburg und einer Präsenz in München. Das von Katharina Wolff und Harald R. Fortmann geführte Unternehmen bietet weit mehr als die reine Besetzung von Fach- und Führungspositionen mit ausgewiesener Digitalexpertise. Als Sparringspartner begleitet D-Level seine Auftraggeber von der Digitalisierungsstrategie bis hin zum Executive Search. Hierbei arbeitet D-Level für namhafte Start-ups, mittelständische Kunden und Konzerne. D-Level ist die erste Personalberatung in Deutschland, die mit dem ePrivacyseal DE eine datenschutzrechtliche Zertifizierung für ihren vertrauensvollen Umgang mit Kundendaten erhielt. Das Unternehmen wurde als Top Personaldienstleister 2017 vom Focus Magazin ausgezeichnet. https://www.d-level.de/

