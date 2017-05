Raus aus dem Alltag! Raus aus dem Gewöhnlichen! Dantse Dantse, unkonventioneller, querdenkender Migrant aus Afrika, der uns als Autor, Verleger und Coach mit neuen Perspektiven bereichert

Verleger, Autor und Coach Dantse Dantse Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/126387 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/indayi edition" Bild-Infos Download

Entdecken Sie Dantse Dantse, der ruhig und ohne Aufsehen mit seinen afrikanisch inspirierten Büchern und Coachings viele Menschen in der Gesellschaft bewegt und sogar das Schicksal vieler positiv verändert. Erwarten Sie explosive und kontroverse Debatten, denn Dantse Dantse bedeutet afrikanisch inspiriertes neues Wissen, neue Herangehensweisen und neue Ansichten, die den Horizont erweitern zu Themen wie Sexualität, Ernährung und Gesundheit, Rassismus, Homosexualität, Flüchtlingsproblematik, Kindererziehung, Partnerschaft oder Glücklichsein und viele mehr Wer ist Dantse? Dantse lebt heute seit über 25 Jahren in Darmstadt und ist Vater von fünf Kindern aus verschiedenen Kulturen. Er selbst wuchs als sechstes Kind in einer Großfamilie in Kamerun auf, wo sein Vater mit drei Frauen über 30 Kinder hatte und alle gemeinsam unter einem Dach lebten. Durch diese Familienstruktur hat er ein anderes und tiefes Verständnis für das menschliche Zusammenleben gewonnen, und es hat seinen Blick auf das Leben positiv geprägt und erweitert. Da bekommen Werte, wie Geben, Teilen, Gefühle, Liebe, Eifersucht, Geduld, Verständnis zeigen andere Akzente, als in einer sogenannten "normalen" Familie. Wie üblich in Afrika, kümmerte er sich schon früh um seine kleineren Geschwister und wurde dafür bereits als Kind gezielt im Bereich Erziehung und Kinder- und Familienpsychologie ausgebildet. Er hatte auch das große Glück, seit seiner Kindheit in weiteren Themen des menschlichen Zusammenlebens geschult zu werden: von Naturkunde über Heilkunde und Naturmedizin, bis zu Psychologie, menschlichem Verhalten, Sexualität und vielem mehr. Diese außergewöhnlichen Erfahrungen und das afrikanische Wissen sind ein wertvoller Schatz, der ihn bis heute bereichert. Zusammen mit seinen intensiven Coachingerfahrungen in Deutschland, wodurch er die europäischen Sichtweisen kennenlernte, macht ihn das zu einem kompetenten, erfahrenen und vielseitigen Experten für das menschliche Leben. Stress, Burnout, Spiritualität, Körper, Familie und Liebe - das sind nur einige wenige der Gebiete, auf denen sich der Coach und Autor in den letzten Jahren erfolgreich profilieren konnte. Was macht Dantse einzigartig... ...als Coach? Durch sein einzigartiges und unkonventionelles Coaching, das er afrikanisch inspiriertes Coaching nennt, hilft er seit vielen Jahren Frauen, Männern und Kindern in den Bereichen Ernährung, Gesundheit, Karriere, Stress, Burnout, Spiritualität, Körper, Familie und Liebe. Sein Coaching ist inspiriert von seinen Erkenntnissen und Kenntnissen aus Afrika, die er in vielen Lehren gelernt hat und von seinen eigenen Erfahrungen und Experimenten. Durch selbst entwickelte Techniken und Methoden ist er Spezialist für Fälle, die vielen Therapeuten unlösbar scheinen. So schafft er es, vielen Menschen ein neues und glückliches Leben zu ermöglichen. Aufgrund der Einzigartigkeit und des Erfolgs seines Coachings, hat er seine Methoden zur Marke gemacht: DantseLOGIKTM - Meistere dein Leben. (www.mycoacher.jimdo.com) ...als Autor? Als unkonventioneller Autor schreibt Dantse Bücher, die seine interkulturellen Erfahrungen und seine Erfahrungen im Coaching widerspiegeln. So basieren die meisten seiner Romane auf wahren Geschichten. Er schreibt, anders als andere Autoren, über alles, das heißt, über alle Bereiche, die Menschen betreffen, berühren und bewegen, unabhängig von kulturellem Hintergrund und Herkunft. Er schreibt über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, unter denen aber Millionen von Menschen leiden. Er schreibt unterhaltsame Bücher, die das Ziel haben, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern, einfach zu helfen - seien es Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher. ...als Verleger? Seit 2015 ist Dantse auch Verleger, denn er hat in Deutschland als erster afrikanischer Migrant einen deutschsprachigen Verlag gegründet: indayi edition. (www.indayi.de) indayi edition ist nicht zufällig entstanden. Viele unkonventionelle Autoren - und ganz besonders Menschen mit Migrationshintergrund - haben es schwer, ihre Bücher bei großen Verlagen unterzubringen; bei indayi edition haben sie die Möglichkeit, sich mitzuteilen, unabhängig davon, ob ihre Themen gerade im Trend sind oder nicht. Dadurch bekommen Migranten eine Chance, sich zu integrieren - und deutsche Bürger die Möglichkeit, spannende, frische Geschichten und Ideen zu erfahren, denn indayi edition veröffentlicht alles, was Menschen betrifft, berührt und bewegt. Was macht Dantse einzigartig? Dantses afrikanisch inspirierte Sichtweisen sind oft unkonventionell, überraschend und erfrischend. Sie eröffnen neue Blickwinkel auf Probleme und Fragen des Alltags und der Gesellschaft, zum Beispiel: Ernährung und Gesundheit - Wie die Volksdrogen Weizen, Milch, Zucker und Salz uns abhängig und süchtig machen und unsere Identität prägen, wie sein Ratgeber "Volksdrogen" zeigt - Wie Ernährung uns krank macht, aber auch heilen kann - sogar Krebs! Dazu hat er mehrere Bücher veröffentlicht - Wie wir unseren inneren Heiler aktivieren können, der die Selbstheilungsprozesse im Körper in Gang bringt und man mit einfachen Tipps und Tricks die eigene Gesundheit nachhaltig verbessern kann, zeigt er uns in seinem Ratgeber "Heil dich selbst sonst heilt dich keiner" - Wie unsere hormonbelastete Ernährung zu einer immer stärkeren Verweiblichung der Männer führt - Wie Ernährung mit beeinflussen kann, ob man homosexuell wird oder nicht - Wie Ernährung psychische Krankheiten, wie Depressionen, heilen kann Sexualität und Liebe - Woher Potenzprobleme bei Männern und Frauen kommen, und was man ohne Medikamente, nur mit Ernährung, dagegen tun kann, wie er in seiner Potenz-Ratgeber-Reihe für Männer und Frauen zeigt - Warum afrikanische Männer "ES länger machen und ER härter bleibt" - Warum Treue die Lust auf Dauer zerstört und Untreue die Beziehung bereichern kann, wird ausführlich in seinem Buch "Polygamie oder Monogamie?" besprochen - Wie man das Begehren und die erotische Anziehungskraft auch über Jahre in einer Beziehung am Leben erhält, erklärt er in seinem Ratgeber "Sex forever" - Warum in Afrika die Liebe etwas Partnerschaftliches, Geschäftliches und Pragmatisches ist, während sie in Europa von der Romantik geprägt ist und warum die ersteren Beziehungen länger halten - Warum in Afrika Liebesbeweise wichtiger sind als die Worte "ich liebe dich", während "ich liebe dich" in Europa die zentrale Rolle spielt Kinder und Erziehung - Warum unsere Kinder immer unglücklicher werden und warum wir sie einfach mal Kind sein lassen müssen, wie er in seinem Buch "Aufstand der Kinder" zeigt - Warum unsere Kinder immer gestresster sind und sogar unter Burn-out leiden und wie man das verhindern kann - Was unsere Kinder sich wirklich von ihren Eltern wünschen und was sie brauchen - Warum Kinder feste Werte brauchen und welche das sind Gesellschaft - Was den afrikanischen vom europäischen Feminismus unterscheidet, wie unterschiedlich die Ansichten zu Frauenrechten und -emanzipation sind und warum afrikanische Frauen weniger nach Gleichberechtigung schreien, aber trotzdem mehr Macht in der Gesellschaft haben als europäische Frauen - Wie sich die Sichtweise auf Homosexualität in Europa und Afrika unterscheidet, wie er in seinem Roman "Tsumo" zeigt, der sich auch mit dem Thema weiblicher Genitalverstümmelung beschäftigt - Flüchtlingsproblematik: Was Menschen in Afrika bereit sind zu tun, um nach Europa zu kommen, und dabei gibt es keine moralischen Grenzen mehr, wie er in seiner Romantrilogie "Reggae Love" oder dem Roman "Der afrikanische Filou" zeigt - Wie unverarbeitete Kriegstraumata einen Menschen zu einer Killermaschine machen können, zeigt er in seinem Thriller "ROT - Blutige Therapie" - Missbrauch, Vergewaltigung, Inzest in der Familie - Sünden, über die man nicht redet, die aber viele Menschen zerstören - Warum Burn-out und Burn-in immer mehr um sich greifen und wie man das verhindern kann - Wie wir das Glücklichsein lernen können, indem wir uns von den Prinzipien der "Primitiven" inspirieren lassen, wie er in seinem Ratgeber "Die 4 Glückssäulen der Primitiven" zeigt Politik: Dantseblog - Seine Ansichten zu verschiedenen politischen Themen, wie Terrorismus, Donald Trump, Flüchtlinge und Einwanderung, Rassismus, Demokratie - am Beispiel der erneuten Kandidatur von Angela Merkel, veröffentlicht er in seinem Blog, der die Menschen in Deutschland mit Informationen bereichert, die sie so sonst nicht bekommen (www.dantseblog.wordpress.com) Dantse Dantse ist ein spannender Gesprächspartner, eine Unterhaltung mit Dantse ist immer anregend, erhellend, kontrovers, leidenschaftlich und inspirierend. Lebendig und unterhaltsam berichtet er von seinem Leben, seinen Überzeugungen, seinem Wissen und seinen Erfahrungen - als Kind in Afrika, als Migrant in Europa, als Vater, als Mann, als Coach, als Verleger, als Autor, als unkonventioneller, lebensbejahender Mensch. Dantse steht gerne für Interviews, Gespräche, Lesungen oder alle sonstigen Fragen zur Verfügung. Weitere Informationen über Dantse und den Verlag indayi edition: Internet: www.indayi.de Telefon: 06151-4297421 E-Mail: info@indayi.de

