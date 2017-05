Lebensmittel und eine afrikanisch inspirierte Ernährung, die vor Krebs schützen und ihn bekämpfen. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/126387 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/indayi edition" Bild-Infos Download

Darmstadt (ots) -

Yams, Moringa, Safou, Ingwer, Okra klingen exotisch, dennoch gehören diese Lebensmittel zu den größten Feinden des Krebs. Eine gesunde und afrikanische Ernährung kann Krebs verhindern und heilen, wie Ernährungscoach und Autor Dantse Dantse in seinem Anti-Krebs-Ratgeber "Krebs hasst Safou" eindrucksvoll darlegt. Die Sterbe- und Erkrankungsrate von Krebs könnte laut molekularbiologischer Forschung um 75% reduziert werden, wenn frühzeitig vorgesorgt und präventiv vorgegangen würde. Das gilt auch, wenn man schon an Krebs erkrankt ist. Die beste Krebsprävention und Unterstützung der Krebstherapie ist die Ernährung und der gesunde Lebensstil. Laut Studien sind mehr als 1/3 aller Krebserkrankungen ernährungsbedingt, das heißt, wenn man rechtzeitig an seiner Ernährung etwas ändert, trägt das aktiv dazu bei, das Risiko einer Erkrankung deutlich zu senken, die Krankheit zu besiegen oder ihre Entwicklung zu verzögern und die Ausbreitung zu verringern, auch bei genetischer Prädisposition. Die Frage ist nur noch: Wie genau und mit welchen Lebensmitteln? Denn nicht nur eine giftfreie Ernährung schützt vor Krebs oder bekämpft ihn, sondern auch die Auswahl und die Art der Lebensmittel. Bio ist gut, aber nur Bio allein, ohne genau darauf zu achten, welche Lebensmittel man zu sich nimmt, schützt nicht effizient. In diesem Buch vereint Autor und Gesundheitscoach Dantse Dantse den neuesten wissenschaftlichen Stand der Forschung und Erkenntnisse aus der afrikanischen Naturmedizin mit seinem Coaching, zu einem leicht verständlichen, umsetzbaren Ratgeber zur Vorbeugung, Heilung oder Verzögerung von Krebsentwicklung. Er berücksichtigt alle Aspekte unserer Ernährung, auch in Bereichen, die niemand erwartet hätte. Warum ist dieses Buch afrikanisch inspiriert? Bereits die Schriften von Albert Schweitzer von 1913 geben Hinweise, warum Dantse Dantses Ratschläge afrikanisch inspiriert sein müssen: "Bei meiner Ankunft in Gabun 1913 war ich überrascht, keine Krebsfälle vorzufinden. Bei den Eingeborenen 200 Meilen von der Küste entfernt, fand ich keinen einzigen Fall dieser heimtückischen Krankheit ... Dieses Fehlen von Krebs war anscheinend auf die Unterschiede zwischen der Ernährung der Eingeborenen und der der Europäer zurückzuführen." Afrika hat die niedrigste Erkrankungsrate an ernährungsbedingten Krebskrankheiten weltweit. Die Informationen in diesem Buch, abgerundet mit einfachen afrikanisch inspirierten Kochrezepten, die zeigen, wie man sich abwechslungsreich ernähren kann und den Krebszellen ihre Nahrungsgrundlage entzieht - mit gesunden Fettsäuren, ausgewählten Anti-Krebs- und Super-Kohlenhydraten, hochwertigen Proteinen gegen den Krebs - machen dieses Buch zu einem unverzichtbaren Werk für Kranke wie Gesunde. Dieses Buch ist einfach geschrieben und für jeden leicht zu verstehen; hier findet man viele nützliche und ausführliche Informationen an einem Ort versammelt: -Liste aller Vitamine und Mineralstoffe: wo sie vorkommen, ihre Antikrebs-Funktion, was ein Mangel verursacht -Liste der Anti-Krebs-Vitamine und -Mineralstoffe -Liste der Gifte und Chemikalien in Lebensmitteln, die Krebs erzeugen und Gegenmaßnahmen -Basische, bittere, säuerliche Lebensmittel und wie sie gegen Krebs wirken -Alles über Antioxidantien, in welchen Lebensmitteln sie vorkommen und wie sie Krebszellen töten -Liste einiger Tropenlebensmittel mit starker Anti-Krebs-Heilkraft -Liste afrikanischer Wunder-Kohlenhydrate, effektivste Anti-Krebs-Kämpfer -Detaillierte Auflistung vieler Anti-Krebs-Lebensmittel nach Nahrungsmittelbereichen: Anti-Krebs-Obst, Anti-Krebs-Nüsse, Anti-Krebs-Gemüse, Anti-Krebs-Fette usw. -Erklärung, warum pflanzliches Öl unverzichtbar ist im Kampf gegen Krebs -Wie man die Darmflora gesund bekommt und warum dies die Basis des erfolgreichen Kampfes gegen Krebs ist -Wie die Sonne Krebs verhindert und Krebszellen hemmt -Afrikanisch inspirierte Kochrezepte für eine komplette Woche, die wirksam Krebs vorbeugen und die Entwicklung von Krebszellen verhindern -Und vieles mehr Das Buch gibt Mut und Hoffnung und zeigt, dass es keinen Grund gibt, in Bezug auf Krebs in Angst und Panik zu verfallen und in die Knie zu gehen. Man kann etwas tun. Man kann den Krebs besiegen. Wenn man es will, wird man es auch tun. Der erste Schritt ist es, dieses Buch zu lesen. Der Autor Dantse Dantse ist gebürtiger Kameruner, hat in Deutschland studiert und lebt seit über 25 Jahren in Darmstadt. Er ist Vater von fünf Kindern, eine Art von Mensch, die man üblicherweise Lebenskünstler nennt. Unkonventionell, frei in seiner Person und in seiner Denkweise, unabhängig von Etabliertem, das er aber voll respektiert. Als Kind lebte er mit insgesamt 25 Kindern zusammen. Sein Vater hatte drei amtlich verheiratete Frauen gleichzeitig, alle lebten in einer Anlage zusammen. Da bekommen Werte, wie Geben, Teilen, Gefühle, Liebe, Eifersucht, Geduld, Verständnis zeigen uvm. andere Akzente, als in einer sogenannten "normalen" Familie. Diese Kindheitserlebnisse, seine afrikanischen Wurzeln, der europäische Kultureinfluss auf ihn und seine jahrelangen Coachingerfahrungen lassen ihn manches anders sehen, anders handeln und anders sein, das hat etwas Erfrischendes. Als erster Afrikaner, der einen in Deutschland einen Buchverlag, indayi edition, gegründet hat und als unkonventioneller Autor schreibt und veröffentlicht er gerne Bücher die seine interkulturellen Erfahrungen widerspiegeln, Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, die aber Millionen von Menschen betreffen, wie zum Beispiel Homosexualität in Afrika, weibliche Beschneidung, Sexualität, Organhandel, Rassismus, psychische Störungen, sexueller Missbrauch usw. Er schreibt und publiziert Bücher, die das Ziel haben, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern - seien es seine Ratgeber, Sachbücher, Romane, Kinderbücher oder politischen Blog-Kommentare. Inspiriert von seinen Erkenntnissen und Kenntnissen aus Afrika, die er in vielen Lehren gelernt hat, von seinen eigenen extremen Erfahrungen und Experimenten - wie z.B. der übertriebene Aufnahme von Zucker, um die Wirkung auf die Psyche zu untersuchen - von wissenschaftlichen Studien und Forschungen und von Erfahrungen aus anderen Teilen der Welt hilft er durch sein Coaching sehr erfolgreich Frauen, Männern und Kindern in den Bereichen Ernährung, Gesundheit, Karriere, Stress, Burnout, Spiritualität, Körper, Familie und Liebe. Mit Dantse Dantse meistert man sein Leben! Sein unverwechselbarer Schreibstil, geprägt von seiner afrikanischen und französischen Muttersprache, ist sein Erkennungsmerkmal und wurde im Text erhalten und nur behutsam lektoriert. Bibliographische Angaben Dantse Dantse "KREBS hasst Safou, fürchtet Moringa und kapituliert vor Yams: Lebensmittel und eine afrikanisch inspirierte Ernährung, die dich vor Krebs schützen und ihn bekämpfen!" indayi edition 2016 336 Seiten, Softcover 18,99EUR (D), 19,60EUR (AT) ISBN: 978-3-946551-34-8 Auch als eBook erhältlich

Pressekontakt:

Original-Content von: indayi edition, übermittelt durch news aktuell