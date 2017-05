Junkie: Im Rausch durch legale Lebensmittel. Zucker, Weizen, Milch und Salz - legales Kokain für das Volk / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/126387 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/indayi edition" Bild-Infos Download

Ein Experiment veränderte das Leben des Autors. 2 Wochen intensiver Konsum von Zucker, Weizen, Milch und Salz zeigten, dass Coca-Cola, Pepsi, Cornetto, McDonald's, Nutella, MüllerMilch, Hipp, Milka, Miracoli, Pringle's, Pizza Margerita & Co. mitentscheiden, wer du bist, was du denkst, wie du fühlst und ob du homo, hetero oder bi bist! Klingt verschwörerisch? Nein, sagt Autor und Ernährungscoach Dantse Dantse, der durch sein Experiment diese radikale These aufstellen konnte und diese in seinem Buch "VOLKSDROGEN" erklärt. Er meint, durch Irrlehre, Irrglaube, industrielle Manipulation werden wir zum Junkie und Zucker, Weizen, Milch und Salz manipulieren unser Gehirn, erzwingen unseren Willen, steuern unsere Gedanken, machen uns abhängig und süchtig und prägen so unsere (sexuelle) Identität und Persönlichkeit. Immer mehr Menschen und immer mehr Kinder fühlen sich genervt, gestresst, schlecht gelaunt, depressiv, müde, kraftlos und das oft ohne expliziten Grund und ohne Erklärung. Weißt du, dass es an Zucker, Weizen, Salz oder Milchprodukten liegen könnte, die diesen Zustand hervorrufen? Hast du, wenn du ohne Grund depressive Stimmungen hast, Lust auf Süßigkeiten, Kuchen, Chips, Cola? Spürst du Glücksgefühle, wenn du deine Nudeln verzehrst? Und willst du immer noch mehr? Hast du ohne Grund Kopfschmerzen, Migräne, Darmbeschwerden? Leidest du an Allergien? Egal was du tust und machst, werden du oder dein Kind immer dicker? Trotz aller Warnungen und Bestrafungen isst dein Kind weiterhin heimlich Süßigkeiten, klaut sogar Geld oder leiht sich Geld von anderen Kindern, um heimlich welche zu kaufen? Ist deine Potenz im Eimer? Hast du immer weniger Lust auf Sex? Oder bist du plötzlich sexuell ausgereizt? Alles das könnte eine Erklärung haben: Du bist vielleicht schon abhängig von Weißmehl oder Zucker oder Milch oder Salz. Oder alle zusammen haben bereits die Macht über dich übernommen. Du bist vielleicht schon ein Junkie durch Lebensmittel. Woran das liegt? Dieses Buch zeigt dir, woran es liegt und wie Weizen, Milch, Zucker, Salz dich berauschen. Es versorgt dich mit sehr vielen neuen Erkenntnissen, es ist eine tolle Synthese aus wissenschaftlichen Tatsachen, afrikanischer Naturlehre, eigenen Experimenten und Erfahrungen des Autors Dantse Dantse aus seinen Coachings. Fällt es dir schwer, auf Käse oder Weißmehlprodukte zu verzichten? Kannst du dir nicht vorstellen, ohne Pasta und Pizza auszukommen? Du rastest aus, wenn du deine Cola nicht bekommst? Dann bist du schon süchtig. Denn Milch, Weizen, Zucker, Salz können nachweislich wie Drogen in unserem Körper wirken und unser Verhalten, unsere Denkweise, unsere Gefühle, Empfindungen, Geschmäcker und Gesundheit deutlich beeinflussen und mitprägen. In extremen Selbstexperimenten, die in diesem Buch beschrieben sind, hat Dantse die negativen psychischen Auswirkungen dieser Lebensmittel am eigenen Leib erlebt. Nach der Lektüre dieses Buches wird vieles klarer sein! Der Autor Dantse Dantse ist gebürtiger Kameruner, hat in Deutschland studiert und lebt seit über 25 Jahren in Darmstadt. Er ist Vater von fünf Kindern, eine Art von Mensch, die man üblicherweise Lebenskünstler nennt. Unkonventionell, frei in seiner Person und in seiner Denkweise, unabhängig von Etabliertem, das er aber voll respektiert. Als Kind lebte er mit insgesamt 25 Kindern zusammen. Sein Vater hatte drei amtlich verheiratete Frauen gleichzeitig, alle lebten in einer Anlage zusammen. Da bekommen Werte, wie Geben, Teilen, Gefühle, Liebe, Eifersucht, Geduld, Verständnis zeigen uvm. andere Akzente, als in einer sogenannten "normalen" Familie. Diese Kindheitserlebnisse, seine afrikanischen Wurzeln, der europäische Kultureinfluss auf ihn und seine jahrelangen Coachingerfahrungen lassen ihn manches anders sehen, anders handeln und anders sein, das hat etwas Erfrischendes. Als erster Afrikaner, der einen in Deutschland einen Buchverlag, indayi edition, gegründet hat und als unkonventioneller Autor schreibt und veröffentlicht er gerne Bücher die seine interkulturellen Erfahrungen widerspiegeln, Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, die aber Millionen von Menschen betreffen, wie zum Beispiel Homosexualität in Afrika, weibliche Beschneidung, Sexualität, Organhandel, Rassismus, psychische Störungen, sexueller Missbrauch usw. Er schreibt und publiziert Bücher, die das Ziel haben, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern - seien es seine Ratgeber, Sachbücher, Romane, Kinderbücher oder politischen Blog-Kommentare. Inspiriert von seinen Erkenntnissen und Kenntnissen aus Afrika, die er in vielen Lehren gelernt hat, von seinen eigenen extremen Erfahrungen und Experimenten - wie z.B. der übertriebene Aufnahme von Zucker, um die Wirkung auf die Psyche zu untersuchen - von wissenschaftlichen Studien und Forschungen und von Erfahrungen aus anderen Teilen der Welt hilft er durch sein Coaching sehr erfolgreich Frauen, Männern und Kindern in den Bereichen Ernährung, Gesundheit, Karriere, Stress, Burnout, Spiritualität, Körper, Familie und Liebe. Mit Dantse Dantse meistert man sein Leben! Sein unverwechselbarer Schreibstil, geprägt von seiner afrikanischen und französischen Muttersprache, ist sein Erkennungsmerkmal und wurde im Text erhalten und nur behutsam lektoriert. Bibliographische Angaben Dantse Dantse "VOLKSDROGEN - durch Irrlehre, Irrglaube, industrielle Manipulation zum Junkie - ZUCKER - WEIZEN - MILCH - SALZ legales Kokain für das Volk. 