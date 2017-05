Glücklichsein ist keine Glückssache! Was hat das Glücklichsein mit Architekten, Technikern und Arbeitern zu tun? Und wie bringen diese netten Leute uns das Glücklichsein bei? Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/126387 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter ... Bild-Infos Download

Darmstadt (ots) -

Wie helfen die Gesetze der "Primitiven" den "hochmodernen" Menschen endlich das Glück zu finden? Autor Dantse Dantse gibt uns Antworten in seinem neuen Glücksratgeber "Die 4 Glückssäulen der Primitiven" und zeigt uns einen ungewöhnlichen Weg zu einem Glücklichsein, das bleibt, egal was passiert! "Don't worry, be happy", hören wir überall. Darüber wurde gesungen und geschrieben, aber die große Frage bleibt immer: wie denn bloß? Ist das überhaupt möglich in einer Welt, in der Beruf, Familie, Erwartungen uns Druck und Stress machen? In einer Welt, in der uns Kriege, Terrorismus, Krankheiten - wie Krebs - und Hiobsbotschaften von links und rechts überschwemmen? Ja, sagt der Autor und Coach Dantse Dantse, der in seinem neuen Buch "Die 4 Glückssäulen der Primitiven: Glücksarchitekten, Glückstechniker, Glücksarbeiter, Glückshelfer ermöglichen dir, glücklich zu sein und zu bleiben, egal was geschieht" neuartige Methoden zeigt, wie man sich das Glücklichsein erarbeiten kann. Dantse Dantse unterscheidet dabei zwischen Glücksmomenten und wahrem Glücklichsein. Glücksmomente - wie die Freude über das neue Auto, einen Geldsegen, den Sieg der eigenen Lieblingsmannschaft usw. - vergehen, aber das wahre Glücklichsein, das nur sehr wenige Menschen innehaben, bleibt, egal, was passiert. Der Leser erfährt bildlich und konkret, was Architekten, Techniker, Arbeiter und Helfer mit dem Glück zu tun haben und warum sie das wahre Glück innerhalb kürzester Zeit in einem Menschen verankern. Die 4 Säulen des Glücks lassen jedes auch noch so hartnäckige Unglücksgefühl zerschmettern. In "Die 4 Glückssäulen der Primitiven" erklärt Dantse Dantse die primitiven Gesetze, die den "hochmodernen" Menschen helfen, diese Höchstform des Glücks zu erreichen. Dabei ist ,primitiv' ein Synonym für ursprünglich, ur, wahrhaftig, echt und nicht für ,zurückgeblieben'. Als leckeren Abschluss gibt Dantse Dantse den Lesern in diesem Buch zwei Dankes-Rituale mit, basierend auf der Zahl "7", die, wie er schreibt, das Leben des Anwenders in 7 Tagen radikal verändern wird. Der Leser profitiert von den umfangreichen Erfahrungen von Dantse Dantse aus verschiedenen Kulturen, aus wissenschaftlichen Fakten und aus spirituellen Erkenntnissen aus der Bibel. Dantse Dantse, der aus Kamerun stammt, in Darmstadt lebt und als erster Afrikaner in Deutschland einen deutschsprachigen Buchverlag gegründet hat, erweitert mit seinen afrikanisch inspirierten Büchern über Gesundheit, Kindererziehung, Psychologie das Wissen der Leser und ist somit ein Beispiel für den erfolgreichen Austausch von kulturellen Gütern zwischen Zuwanderern und Deutschen - ein Plus für die Gesellschaft. "Die 4 Glückssäulen" ist ein besonderes, innovatives und afrikanisch inspiriertes Praxisbuch: nicht nur eine Anleitung zum Glücklichsein, sondern auch eine Anleitung, wie man wichtige Werte wie Dankbarkeit, Barmherzigkeit, Selbstliebe, Liebe, Demut, Geduld und viele mehr auf sehr einfache, aber wirksame Weise in sich einprogrammiert. Über den Autor Dantse Dantse ist gebürtiger Kameruner, hat in Deutschland studiert und lebt seit über 25 Jahren in Darmstadt. Er ist Vater von fünf Kindern, eine Art von Mensch, die man üblicherweise Lebenskünstler nennt. Unkonventionell, frei in seiner Person und in seiner Denkweise, unabhängig von Etabliertem, das er aber voll respektiert. Als Kind lebte er mit insgesamt 25 Kindern zusammen. Sein Vater hatte drei amtlich verheiratete Frauen gleichzeitig, alle lebten in einer Anlage zusammen. Da bekommen Werte, wie Geben, Teilen, Gefühle, Liebe, Eifersucht, Geduld, Verständnis zeigen uvm. andere Akzente, als in einer sogenannten "normalen" Familie. Diese Kindheitserlebnisse, seine afrikanischen Wurzeln, der europäische Kultureinfluss auf ihn und seine jahrelangen Coachingerfahrungen lassen ihn manches anders sehen, anders handeln und anders sein, das hat etwas Erfrischendes. Ale erster Afrikaner, der einen in Deutschland einen Buchverlag, indayi edition, gegründet hat und als unkonventioneller Autor schreibt und veröffentlicht er gerne Bücher, die seine interkulturellen Erfahrungen widerspiegeln, Bücher, die das Ziel haben, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern - seien es Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher. Inspiriert von seinen Erkenntnissen und Kenntnissen aus Afrika, die er in vielen Lehren gelernt hat, von seinen eigenen Erfahrungen und Experimenten, von wissenschaftlichen Studien und Forschungen und von Erfahrungen aus anderen Teilen der Welt hilft er durch sein Coaching Frauen, Männern und Kindern in den Bereichen Ernährung, Gesundheit, Karriere, Stress, Burnout, Spiritualität, Körper, Familie und Liebe. Dantse Dantse: Die 4 Glückssäulen der Primitiven Erschienen am 17.03.2016 bei indayi edition, 2016 Taschenbuch, 232 Seiten, 19,99EUR. ISBN 978-3-946551-45-4. Auch erhältlich als E-Book. Das Buch kann man über jede Buchhandlung beziehen, sowie auf seiner Verlagshomepage www.indayi.de oder bei amazon.de und anderen online-Buchshops. Bei Interesse senden wir Ihnen sehr gerne ein Rezensionsexemplar zu, auch schnell als pdf oder epub per Email. Der Autor steht gerne für Interviews zur Verfügung. Weitere Informationen über Dantse und den Verlag indayi edition: Internet: www.indayi.de Telefon: 06151-4297421 E-Mail: info@indayi.de

Pressekontakt:

Original-Content von: indayi edition, übermittelt durch news aktuell