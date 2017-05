Nie wieder im Bett versagen: Iss, trink & denk dich schlapp oder potent - ohne Pillen und Chemikalien, nur mit Power-Lebensmitteln! Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/126387 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/indayi edition" Bild-Infos Download

Wohl kaum etwas schlägt Männern so auf das Selbstbewusstsein wie Potenzprobleme. Sex-Therapeut und Autor K.T.N. Len'ssi gibt in seinem neuen Ratgeber "POTENZ-BOOSTER & EREKTIONS-KILLER" afrikanisch inspirierte Tipps und Tricks, die die Sexualität des Mannes radikal verändern! Und dies ist viel einfacher, als Mann denkt! Warum ER bei afrikanischen Männern härter ist und sie ES länger machen: Der ultimative Potenz-Ratgeber von K.T.N. Len'ssi ist erschienen: "POTENZ-BOOSTER & EREKTIONS-KILLER: Iss, trink & denk dich schlapp oder potent! Das Buch, das die Sexualität und die Erektion des Mannes radikal verbessert und ihn fit und jung macht" - knapp 500 Seiten geballtes Wissen, Erfahrung und leckere Kochrezepte, damit Männern geholfen wird! Warum kriegt er IHN nicht hoch oder warum wird ER nicht hart? Warum kommt er immer zu früh? Warum ist seine Libido weg? Entgegen allgemeiner Meinung liegt das in 90 Prozent der Fälle nicht an psychischen oder medizinischen Ursachen, sondern vielmehr an einem falschen und ungesunden Lebensstil, wie dieses Buch wie kein anderes meisterhaft erklärt. Im ersten Teil dieses Buches erfährt man detailliert, warum die Potenz gestorben ist oder was sie belastet, im zweiten wird gezeigt, wie man die Potenz boostet und die Lust anfacht. Die Männer werden erstaunt sein, wie die vorgeschlagene Art der Ernährungsumstellung nicht nur viele der sexuellen Beschwerden beseitigt, sie gesund macht, ihnen hilft Gewicht zu verlieren oder es zu halten, ohne viel Sport Muskeln aufzubauen, sondern wie sie auch ihre Potenz stärkt und wie intensiv sie Lust, den Sex und den Orgasmus erleben. Das ist fast magisch. Viele dieser Tipps, Tricks und Methoden, werden in Kamerun seit sehr langer Zeit erfolgreich zur Stärkung der Manneskraft eingesetzt. Es ist kein Zufall, dass afrikanische Männer weniger Probleme mit ihrer Potenz haben, und auch im höheren Alter nicht weniger aktiv sind als in jungen Jahren, während im Westen sich bereits bei den jungen Männern Potenzschwäche und Erektionsstörungen ausbreiten! Bei den meisten Männern, die der Autor hier in Europa als Coach betreut hat, haben diese afrikanischen Insider Tipps die Sexualität von Grund auf verändert. Viele greifen einfach schnell zu Medikamenten oder Potenzmitteln, weil sie nicht wissen, dass ihre Erektionsstörungen vielleicht nur an einem kranken Darm liegen können. Detailliert zeigt der Autor auf, welche Rolle das Testosteron bei der Sexualität spielt, warum ein Östrogenüberschuss für den männlichen Körper so schädlich ist und welche Nebenwirkungen er hervorruft - vor allem in Bezug auf die Potenz und die Lust. Dass Männer immer häufiger an einem Östrogenüberschuss leiden, liegt vor allem an dem westlichen Ernährungsstil. Der Autor zeigt uns die 10 wichtigsten Potenzkiller unserer Ernährung - von Milch über Zucker bis Weißmehl - und erklärt, warum sie sich so negativ auf Lust und Standfestigkeit auswirken und dazu führen, dass der Penis von Männern immer kleiner und schlapper wird. Neben dem Östrogenüberschuss stellt der Autor im 1. Teil des Buches "LUST- UND POTENZKILLER" 12 weitere "Feinde der Libido" vor: Stoffwechselstörungen, eine ungesunde Darmflora, Zink-Mangel, Vitaminmangel, Versagensängste und negatives Denken, sexuelle Treue und Sexmangel, Übergewicht, übermäßige Masturbation, Bewegungsfaulheit, Schwermetalle und Pestizide, vegetarische oder vegane Diät und Drogen wie Nikotin, Koffein und Alkohol. Wenn man versteht, wo sexuelle Probleme herkommen, kann man sie bekämpfen, ohne auf Medikamente, Pillen oder andere chemische Mittel zurückgreifen zu müssen. Wie das geht erfährt der Leser im 2.Teil des Buches "Iss und trink dich potent: Testosteron-Booster mit Lebensmitteln". Hier bekommt man viele einfache Tipps, wie man Erektionsstörungen bekämpfen kann oder sich so ernährt, dass man gar nicht erst in die unangenehme Situation des "Versagens" kommt. Der Autor zeigt, welche Nahrungsmittel den Testosteron-Level steigen lassen und welche besonders wichtig für die Potenz sind: basische, bittere und antioxidantienreiche Lebensmittel, hochwertiges Öl, afrikanische Power-Kohlenhydrate, Kräuter und Gewürze und ganz besonders Tropenlebensmittel mit starken Potenzkräften und einiges mehr. Dieses Buch ist mehr als ein Potenzratgeber. Es ist ein ganzheitliches Gesundheitsbuch. Die Erkenntnisse und das Wissen aus diesem Buch werden nicht nur die Potenz und die Lust radikal verbessern, sondern sie haben außerdem auf vielfältige Weise erstaunliche positive Nebenwirkungen: - sie regen die Verdauung an, - kurbeln die Fettverbrennung an und sind somit hilfreich bei der Gewichtsreduktion, - helfen gegen Bluthochdruck und Herzkrankheiten, - senken den Cholesterinspiegel - sie sind antioxidativ, neutralisieren freie Radikale, helfen gegen die Übersäuerung und bekämpfen somit Entzündungen des Körpers und dadurch auch viele chronische Krankheiten wie Krebs, Diabetes, Rheuma, - bekämpfen die Müdigkeit, - wirken gegen Erkältung und Halsschmerzen - stärken das Bindegewebe, - sie sind antibakteriell und antimikrobiell, - stärken die Konzentrationsfähigkeit - tragen zum allgemeinen Wohlbefinden bei, geistig wie körperlich, - sie helfen außerdem bei seelischen Störungen und bei Depressionen - und noch viel mehr. Wahrscheinlich werden den meisten die von dem Autor beschriebenen Methoden überraschend simpel vorkommen, doch gerade dies ist das Beste daran! Viele Menschen, die der Autor ganzheitlich beraten hat, konnten über die beinahe unheimlichen positiven Veränderungen bei sich selbst staunen. Die aphrodisischen, afrikanisch-inspirierten Koch-, Trink und Smoothie-Rezepte in diesem Buch lassen den Kampf um Potenzsteigerung besonders lecker schmecken, und bringen den Körper sexuell in Wallung. Besonders die therapeutische, magische Sauce Makossa hot rotic, weckt die inneren sexuellen Kräfte. Über den Autor Bewusstsein verändern, Persönlichkeit stärken, Vertrauen gewinnen, Liebe geben und nehmen, (inneren) Reichtum erzeugen! Menschen dazu bringen, zu sehen, was nicht sichtbar ist; zu lesen, was nicht geschrieben ist; zu denken, was nicht denkbar ist; zu fühlen, was nicht spürbar ist; zu hören, was keinen Lärm macht! Damit Menschen glücklicher werden. So könnte man die Arbeit von K.T.N. Len'ssi als Coach zusammenfassen. Seine Ratgeber machen glücklich, denn sie lösen Probleme, genauso wie seine Romane, die ein Schatz an Weisheiten sind. Er ist Marketingberater, Coach, Lebensberater, Buchautor und Herausgeber von zahlreichen Ratgebern. Er schreibt und berät über Themen, die die Menschen bewegen, die mit schwerem Schicksal zu tun haben oder auch bei manchen tabu sind. K.T.N. Len'ssi kommt ursprünglich aus Kamerun und lebt seit über 25 Jahren in Darmstadt in Deutschland. Sein unverwechselbarer Schreibstil, geprägt von seiner afrikanischen und französischen Muttersprache, ist sein Erkennungsmerkmal und wurde in den Texten erhalten und absichtlich nur behutsam lektoriert. Len'ssi: Potenz-Booster und Erektionskiller Erschienen am 08. Dezember 2016 bei indayi edition, Darmstadt. 472 DIN A5 Seiten, Softcover, 180 Abbildungen. Len'ssi: Potenz-Booster und Erektionskiller Erschienen am 08. Dezember 2016 bei indayi edition, Darmstadt. 472 DIN A5 Seiten, Softcover, 180 Abbildungen. ISBN: 978-3-946551-70-6, 29,99 EUR (Auch als Hardcover erhältlich) Auch als eBook erhältlich

