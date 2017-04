Wenn öffentliche Entrüstung zum Ritual wird oder warum wir immer schneller mit einem Urteil zur Hand sind. Das neue Buch von Wolfgang Schmidbauer: "Helikoptermoral. Empörung, Entrüstung und Zorn im öffentlichen Raum". Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/126366 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke ... Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Immer schneller werden moralische Urteile gefällt. Immer rigider wird dabei die Form des sozialen Umgangs. Die möglichen Folgen daraus sind bekannt. Der bekannte Münchner Psychoanalytiker Wolfgang Schmidbauer geht den Ursachen dieser gesellschaftlichen Hyperaktivität nach und beschreibt, wie die grassierende Hypermoral jeglichen sozialen Zusammenhalt unterminieren kann.

»Helikoptermoral« nennt Wolfgang Schmidbauer die Neigung der Mediengesellschaft zum überstürzten, selbstgefälligen und einfühlungslosen Moralisieren. Immer schneller, immer lauter werden Urteile gefällt - in den Medien, in der Politik, in der alltäglichen Interaktion. Die Ursachen dafür sieht der Psychoanalytiker in den chronischen Ängsten einer globalisierten Konsumgesellschaft, die auf diese Weise abgebaut werden wollen. Es ist ein letztlich hilfloser (und deswegen auch misslingender) Versuch, die Unübersichtlichkeit der globalisierten Welt für sich unter Kontrolle zu bringen. Mit einfachen Antworten, simplen Lösungen komplexe Probleme schlicht zu beseitigen - wegzumoralisieren.

Statt das Zusammenleben der Menschen angemessen zu regulieren, wird die Moral zu einem Mittel, einen Sturm der Entrüstung zu entfesseln, die eigene Geltung auf Kosten eines Denunzierten zu steigern, bis dahin, dass Menschen und ihr Leben regelrecht zerstört werden. Wer seine Werte so nach außen trägt, schreibt Wolfgang Schmidbauer in seinem neuen Buch »Helikoptermoral. Empörung, Entrüstung und Zorn im öffentlichen Raum«, hofft auf Aufmerksamkeit und Anerkennung für seinen Eifer. Er dokumentiert seine Einsicht in das Wahre und Gute. Das aber gnadenlos.

Dabei könnte schon viel Schaden - materieller wie immaterieller - vermieden werden, wenn wir anfangen würden, unsere Werturteile aufzuschieben und zu versuchen, zunächst einmal den Kontext zu verstehen - ob im Streit zwischen Paaren, in der Reaktion auf Ereignisse im Persönlichen und Gesellschaftlichen oder in der Tagespolitik. Es geht schlicht und ergreifend also auch darum, sich wieder auf eine Grundhaltung der Demokratie zu besinnen: die Meinung Andersdenkender zu respektieren.

Über das Buch: Wolfgang Schmidbauer, "Helikoptermoral. Empörung, Entrüstung und Zorn im öffentlichen Raum", 256 Seiten, EUR 20,00 (D) ISBN 978-3-946514-56-5, erschienen März 2017 in der kursbuch.edition, http://www.murmann-verlag.de/helikoptermoral.html

Über den Autor: Wolfgang Schmidbauer studierte Psychologie und promovierte 1968 über »Mythos und Psychologie«. Gegenwärtig arbeitet er als Lehranalytiker, Paartherapeut und Autor in München. Er veröffentlichte über vierzig Bücher, im ZEITmagazin erscheint seine beliebte wöchentliche Kolumne »Die großen Fragen der Liebe«.

Über die kursbuch.edition: Das Kursbuch ist eine deutsche Kulturzeitschrift, die vier Mal im Jahr erscheint, und in der Autoren aus den unterschiedlichsten Disziplinen Essays zu einem übergeordneten Themenschwerpunkt schreiben. In der kursbuch.edition präsentieren vornehmlich Autorinnen und Autoren des Kursbuchs Arbeiten, die die Perspektivenverschiebung, das Hauptmotiv des Kursbuchs, aufnehmen und es noch einmal - mit mehr Platz und Raum für das Argument - weitertreiben. www.murmann-verlag.de/buecher/alle-buecher/kursbuch-edition.html

Pressekontakt:

Original-Content von: Kursbuch, übermittelt durch news aktuell