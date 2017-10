Zuwachs auf dem deutschen Markt: CitNOW verstärkt deutschen Vertrieb

Wokingham/Berlin (ots) -

- CitNOW verstärkt Vertriebsteam in Deutschland - Zwei neue Mitarbeiter bereichern ab sofort das Berliner Büro

Das britische Technologieunternehmen CitNOW stellt im Zuge der Ausweitung seiner Aktivitäten auf dem deutschen Markt zwei neue Mitarbeiter für den Vertrieb und das Training ein. Seit dem 8. August 2017 verstärken Christoph Wildemann und Andreas Althaber als Vertrieb und Sales Representatives das Team um Hans-Jörg Hänggi.

Der diplomierte Betriebswirt Christoph Wildemann war zuvor viele Jahre im Verkauf und Marketing von Gebraucht- und Nutzfahrzeugen tätig, u.a. für MAN und smart. Daneben arbeitete er einige Jahre als Geschäftsführer und Sales Manager im Transportgewerbe.

Andreas Althaber bringt durch seine langjährige Erfahrung im Autohandel und zuletzt als Dealer Principle bei der Peugeot Citroen Retail GmbH in Hannover eine extensive Branchenkenntnis und zahlreiche Kundenkontakte mit.

Beide werden neben ihrer Tätigkeit im Vertrieb auch umfangreiche Händlerfortbildungen durchführen.

"Unsere neuen Mitarbeiter verfügen beide über wertvolle Erfahrung und genaue Kenntnis der Prozesse im Autohandel und dem Verkauf von Gebraucht- und Nutzfahrzeugen und werden dadurch zu kompetenten Ansprechpartner für die CitNOW Handelskunden und Vertragswerkstätten. Mit dieser personellen Verstärkung sehen wir uns für den weiter wachsenden Zukunftsmarkt von Video Relationship Marketing im Automobilsektor gut gerüstet", sagt Hans-Jörg Hänggi, General Director und Head of Sales von CitNOW DACH.

CitNOW - eine innovative Videoplattform speziell für den Autohandel - wird weltweit von Händlern dazu genutzt, mit Ihren Kunden durch personalisierte Videos zu kommunizieren und Ihnen dadurch Kaufentscheidungen und Reparaturprozesse zu erleichtern. Mittels Smartphone werden Kundenvideos aufgenommen und direkt auf die Endgeräte der Kunden übermittelt - inklusive aller Details zu Preisen, Buchung, Kauf und Abholung. Dadurch wird Transparenz zwischen Kunde und Autohändler geschaffen, die dazu beiträgt, dass die Kommunikation in einer technisierten Lebenswelt zeitgemäß und trotzdem persönlich bleibt. Der Mehrwert drückt sich in einer erhöhten Kundenzufriedenheit und deutlich verbesserten Austragslage für die Händler aus; sowohl im Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen als auch bei Reparaturen und Zusatzleistungen in der Werkstatt.

CitNOW ist in Großbritannien Marktführer automobiler Videoplattformen und verbreitet pro Tag über 30.000 Videos. 91 der Top 100 Händlergruppen in Großbritannien arbeiten bereits mit der Technologie. Auch in Europa gewinnt das System zunehmend an Bedeutung, nicht zuletzt durch die Zusammenarbeit mit über 36 Automobilherstellern. Der amerikanische Automobilbauer Ford führte im Frühjahr diesen Jahres erstmals Ford Video Check - ein in Teilen auf der CitNOW Workshop Technologie basierendes System - in insgesamt 14 Ländern ein. Darunter auch Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Über CitNOW

CitNOW ist ein innovatives Software-Produkt für Unternehmen, das es Händlern in ganz Europa, Asien, Afrika und den USA ermöglicht, mehr Fahrzeuge und Ersatzteile gewinnbringender zu verkaufen. CitNOW ist eine persönliche Video-Präsentationslösung aus verschiedenen, einfach zu bedienenden Apps. Mithilfe der CitNOW Produkte lässt sich in nur acht Wochen eine Auftragsquote von 50 Prozent und mehr im Fahrzeugverkauf erzielen und die Quote der Reparaturfreigaben im Aftersales-Bereich um 20 % steigern. Wir können jedem Verkaufsberater, Techniker und Leiter bei jedem Händler in aller Welt zum Erfolg verhelfen - mit einem starken Argument namens "Vertrauen". Vertrauen stimmt den Kunden zwangsläufig zufrieden, was jedem Händler unmittelbar erhebliche Vorteile bringt.

Pressekontakt:

Website

www.citnowvideo.de



Weitere Informationen erhalten Sie von

Lena Siep unter der Rufnummer +49 15165487949 oder unter

ls@lena-siep.com.

Original-Content von: CitNOW Video, übermittelt durch news aktuell