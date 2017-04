KRONGAARD AG erzielt starkes Wachstum - Umsatz steigt um gut 25% auf über 40 Millionen Euro

Hamburg (ots) - Expansionskurs zahlt sich aus - Stärkstes Segment 2016: Digitalisierungsprojekte - Vielversprechender Start in 2017

Der spezialisierte Personaldienstleister KRONGAARD AG steigert sein Jahresergebnis wiederholt deutlich. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 40,1 Millionen Euro. Damit setzt sich die positive Entwicklung des Unternehmens fort: Seit Gründung wächst die KRONGAARD AG über Branchendurchschnitt und baut ihre Stellung im Projektgeschäft kontinuierlich aus.

Die KRONGAARD AG stellt Unternehmen selbständige Experten für Projektaufgaben zur Verfügung. "Der Trend zur Selbständigkeit in vielen Wissensberufen hält an, erfahrene Experten wollen ihre Erfahrungen und Kompetenzen eigenständig vermarkten und schätzen die Flexibilität und die Abwechslung in unterschiedlichen Projekten in der Selbständigkeit.", so Jan Jagemann, Vorstand der KRONGAARD AG. "Gleichzeitig ist die Projektorganisation als effiziente Arbeitsform in jedem Unternehmen in fast allen Geschäftsbereichen präsent. Wir verbinden schnell und unkompliziert das nach einem bestimmten Know-How suchende Projekt mit dem passenden Experten - hier besteht weiterhin eine sehr große Nachfrage." so Jagemann weiter.

Dem verstärkten Bedarf wurde die KRONGAARD AG durch einen Ausbau der Mitarbeiterzahl um rund 25 Prozent und den damit einhergehenden Standorterweiterungen in Hamburg, Frankfurt am Main, Düsseldorf und München gerecht. Auch 2017 stehen die Zeichen auf eine Fortsetzung des Expansionskurses. So investiert das Unternehmen erneut in den Ausbau der Belegschaft, setzt damit weiterhin auf Wachstum und will seine Position als einer der führenden Anbieter für selbständige Spezialisten im High-End-Segment weiter ausbauen.

Dass die KRONGAARD AG damit auf dem richtigen Weg ist, bestätigt die wiederholte Auszeichnung zum FOCUS Top Personaldienstleister 2017. Die KRONGAARD AG wurde dabei unter die Top 10 in der Kategorie "Freelancer Vermittlung" gewählt. Durchgeführt wurde die Studie - bei der 1.300 Personalverantwortliche und 2.000 Kandidaten befragt wurden - durch Statista.

Die im Jahr 2008 gegründete KRONGAARD AG ist einer der führenden Dienstleister für die Vermittlung hochqualifizierter, selbständiger Experten für Projektaufgaben in Deutschland. Das Unternehmen mit Standorten in Hamburg, München, Frankfurt am Main und Düsseldorf stellt Branchen wie Banken, Versicherungen, Handel, Energiewirtschaft, Industrie, Pharma und Dienstleistungen hochqualifizierte, praxiserfahrene, selbständige Experten für temporäre Projekte zur Verfügung. Zu den betreuten Kunden gehören neben Dax-Konzerne auch viele mittelständische Unternehmen. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2016 betrug 40,1 Millionen Euro.

