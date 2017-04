Central 1 wählt Armantas Risikoanalyse-Software für seine Liquidity-, Credit- und IFRS 9-Lösungen aus

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) - Armanta Corporation gab heute eine Vereinbarung mit Central 1 für die Bereitstellung von Armantas fortschrittlicher Analytics-Software bekannt. Armanta ist eine Plattform, die eine integrierte und umfassende Lösung für dynamische Risikonanalysen, Reporting, What-if-Scenarien, Visualisierung und Interaktivität unter Einbeziehung von Handels- und Kontrahenteninformationen als Grundlage für die Analyse liefern kann.

Highlights:

- Die in Armantas Plattform eingebaute IFRS9-Lösung von Central 1 wurde im April 2016 von der National Initiative ("IFRS 9 Readiness for Credit Unions") als empfohlene nationale Lösung für Credit Unions ausgewählt. - Armantas Technologie liefert die interne Plattform, um Central 1s Anforderungen in den Bereichen Liquidity/ALM und Credit zu unterstützen - Diese Lösungen werden nicht nur den regulatorischen Erfordernissen gerecht, sondern möglichen den Anwendern auch, tiefe Einblicke durch ausgereifte What-if-Simulationen und Datentransparenz auf jeder Ebene der Organisation zu erlangen.

"Wir konnten dank Armantas Technologie den technologischen Bedarf in vielfacher Hinsicht sowohl intern als auch im Kundenkontakt abdecken, und dies im Rahmen von sowohl den Bedingungen her als auch dem Zeitrahmen nach aggressiven Plänen", sagte Michel Labelle, Central 1s Director Technology Strategy.

"Finanzdienstleister und andere Branchen stehen unter zunehmendem Druck, die Markt- und Wettbewerbsbedingungen schnell zu verstehen, zu analysieren und zu reagieren", erklärte Peter Chirlian, CEO von Armanta. "Die Unternehmen fordern nun dynamische, skalierbare Ansätze, um genauer einschätzen zu können, woran sie sind und so fundiertere Entscheidungen zu treffen, die auf echter Analyse im Gegensatz zu einfach nur Reporting basieren. Wir wissen das von Central 1 in uns gesetzte Vertrauen zu schätzen".

Informationen zu Armanta Corporation

Das 2001 gegründete Armanta erstellt und implementiert Enterprise-Software für die Bewältigung analytischer Herausforderungen, damit Anwendungen, Berechnungen und Analysen und Berichtswesen den Erfordernissen von globalen Unternehmen und Managern in der jetzigen Zeit gerecht werden können. Armanta verfügt über signifikante Erfahrung im schnellen Implementieren von analytischen Lösungen für seine Unternehmenskunden und konzentriert sich auf informationsintensive Branchen wie Finanzdienstleistungen, Medien und Kommunikation, Gesundheitswissenschaften, Einzelhandel, Fertigungs- und Lieferkette, Versorgungsunternehmen und staatliche Behörden.

