City E-Bikes müssen nicht hässlich sein

Hangret California E-Citybike "Half Moon Bay" in classicblue. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/126344 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Hangret California GmbH/N.Roeder" Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Der Südkalifornische E-Bike Hersteller Hangret California startet weiter in Deutschland durch. Es werden neben den bekannten E-Fatbikes und E-Cruisern nun auch E-Mountainbikes und E-Citybikes angeboten. Hierbei sind die E-Citybikes gegenüber den aus dem Straßenbild bekannten Citybikes erstaunlich hübsch designt und sind in außergewöhnlichen Farben wie pink, purple oder klassischem hellblau erhältlich. Unterstützt wird der Look durch farblich abgestimmte Kunstledergriffe und Sättel mit ebenso passenden Rattankörben. Wie alle E-Bikes vom Hersteller, sind auch sie mit in die Hecknabe integrierten sportlichen Motoren ausgerüstet und sind im ersten Moment gar nicht als E-Motor zu erkennen. Vorteil des verbauten Heckmotors ist der echte Freilauf bei Betrieb ohne Unterstützung, womit es sich in diesem Fall so leicht wie ein einfaches Fahrrad fahren lässt.

Weitere Infos unter www.hangret.com

Pressekontakt:

Original-Content von: Hangret California GmbH, übermittelt durch news aktuell