Hangret California Custom E-Bikes ab jetzt auch in Deutschland erhältlich

Hamburg (ots) - Die ursprünglich aus Süd-Kalifornien kommende Firma Hangret California hat sich auf designorientierte Kleinserien E-Bikes spezialisiert. Obwohl erst seit Dezember 2016 auf dem deutschen Markt erhältlich, findet man die exklusiven Custom E-Bikes bereits prestigeträchtig beim größten Fahrradverleih auf Sylt an 8 verschiedenen Standorten im Verleih (M & M Fahrradverleih). Dazu ebenso in Sankt Peter-Ording und Bad Segeberg. Das Fachhandelsnetz wird gerade aufgebaut und ab Sommer wird man die Custom-E-Bikes in allen großen Städten in Norddeutschland erhalten. Weiter Infos unter www.hangret.com sowie auf Facebook und Instagram.

