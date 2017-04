SHINING3D richtet neues EMEA-HQ in Stuttgart ein und stellt die Entwicklung des EinScan Desktop 3D-Scanners vor

Stuttgart, Deutschland (ots/PRNewswire) - SHINING3D, ein weltweit führender Entwickler und Hersteller in den Bereichen 3D-Scanner, 3D-Druck und 3D-Softwarelösungen, kündigt heute die offizielle Eröffnung des Europasitzes in Stuttgart, Deutschland, an. SHINING3D EMEA wird den Betrieb unmittelbar aufnehmen und die neue Generation des EinScan 3D-Scanners auf den Markt bringen.

SHINING3D EMEA wird als engagiertes Sales-, Support- & Innovations-Center aktiv sein und hat die Absicht die Verkaufsaktivitäten in der Region zu intensivieren. Der Schritt ist Teil eines größeren Vorhabens von SHINING3D zur Erweiterung der Geschäftstätigkeit in den Bereichen 3D-Scanner und 3D-Drucker außerhalb Chinas. Das Unternehmen sieht in Europa einen strategisch günstigen Standort, um die Einführung der Produkte in den globalen Markt zu beschleunigen.

"Unsere innovativen Lösungen wie die EinScan SE- und EinScan SP-Modelle, die wir heute auf den Markt bringen, werden aufgrund ihrer Qualität und Zuverlässigkeit geschätzt," so Oscar Meza, VP Global Sales. "Über das neue EMEA-Büro möchten wir eine solide Verkaufsstruktur schaffen und unseren Kunden kompetenten Support sowie erweiterte Schulungen bieten."

Die neuen EinScan SE-Systeme (Elite) und EinScan SP-Systeme (Platinum), welche die Entwicklung der EinScan S Desktop 3D-Scanner von SHINING3D verkörpern, ermöglichen noch schnellere 360°-Einzelscans mit höherer Auflösung. Beide Systeme bieten zudem automatisches Alignment und automatische Netzgenerierung.

Technische Angaben:

3D Scanner-Modell EinScan SE EinScan SP Einzelpunktgenauigkeit <= 0,1 mm <= 0,05 mm Minimales Scan-Volumen 30 x 30 x 30 x 30 x 30 mm 30 mm 700 x 700 1.200 x 1.200 x x 700 mm 1.200 mm Maximales Scan-Volumen Feature: Feature: Alignment Anleitung Drehteller, Anleitung, Marker Drehteller Drehtellerkodierte Zielmarken Automatischer Scan 2 Min. 1 Min. Geschwindigkeit <= 8 Sek. <= 4 Sek. Einzelscan Unterstützte OBJ, STL, OBJ, STL, ASC, PLY Dateiformate ASC, PLY Kamera-Auflösung 1,3 1,3 Megapixel Megapixel Lichtquelle Weißlicht Weißlicht Einzelgewicht 2,5 kg 4,2 kg Einzelvolumen 570 x 210 570 x 210 x 210 mm x 210 mm Drehteller Standard Mit Markern

Über SHINING3D

SHINING3D wurde 2004 in Hangzhou, China, gegründet und bietet eine umfangreiche Serie an Lösungen für die Bereiche 3D-Scanner und 3D-Druck sowie Service für industrielle Anwendungen und Verbraucheranwendungen. Die Lösungen von SHINING3D werden in unterschiedlichen Industriezweigen eingesetzt: Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrtindustrie, Elektronikindustrie, Konsumgüterindustrie sowie in der Orthopädietechnik und in weiteren Bereichen. Zu den weltweit angesiedelten Kunden des Unternehmens gehören Intel, Bosch, Adidas, Panasonic und Autodesk. Weitere Informationen unter www.shining3d.com

Pressekontakt:

Original-Content von: SHINING3D, übermittelt durch news aktuell