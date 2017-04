Generalversammlung von Siniora Food Industries ratifiziert Dividendenausschüttung von 28,22 % des Einlagekapitals; 6 % als Bardividende in Gesamthöhe von 1.080.000 JOD und 22,22 % in Form von vier Millionen Bonusaktien

Amman, Jordanien (ots/PRNewswire) - Siniora Food Industries hielt am 19. April 2017 seine Generalversammlung in Amman, Jordanien, ab. Die Generalversammlung, die vom Siniora-Vorsitzenden Tarek Aggad geleitet wurde, ratifizierte eine Dividendenausschüttung von 28,22 % des Einlagekapitals des Unternehmens; 6 % als Bardividende in Gesamthöhe von 1.080.000 JOD und 22,22 % in Form von vier Millionen Bonusaktien, womit das Einlagekapital von Siniora auf 22 Millionen JOD erhöht wird.

Aggad berichtete, dass Siniora 2016 viele Erfolge erzielen konnte, trotz der andauernden regionalen Spannungen. Am bemerkenswertesten war Sinioras Übernahme der Diamond Meat Processing Company in den Vereinigten Arabischen Emiraten durch einen Geschäftsabschluss in Höhe von 17 Millionen USD, wobei sich der Anteil von Siniora auf 12 Millionen USD, oder 70 %, beläuft. Diese Übernahme wird im Einklang mit Sinioras Expansions- und Entwicklungsstrategie vollzogen, um neue Märkte ins Visier zu nehmen, und soll den Anteil von Siniora in regionalen Märkten und insbesondere in der Golfregion erhöhen. Siniora hat außerdem eine neue Reihe von tiefgefrorenen Fleischprodukten in seiner Fabrik in Jordanien eingeführt, die ein Sortiment von mehr als 35 Produkten beinhaltet, während neue Tiefkühlprodukte auch in den jordanischen und saudischen Markt eingeführt wurden.

Der CEO von Siniora, Majdi Al Sharif, gab bekannt, dass Siniora 2016 einen Ertrag von 47,85 Millionen USD erwirtschaftet hat, ein Wachstum von 14,3 % im Vergleich zu 2015. Der Exportumsatz macht 31 % des Nettoumsatzes von Siniora außerhalb des jordanischen und des saudischen Marktes aus. Allerdings ist der Nettogewinn von Siniora 2016 gegenüber 2015 auf 2,361 Millionen USD gefallen aufgrund von einmaligen außergewöhnlichen Aufwendungen für neue Investitionen und Produkte, die sich mit etwa 2 Millionen JOD zu Buche schlugen. Selbstverständlich verspricht sich Siniora von diesen Investitionen gute Ergebnisse in den nächsten Jahren. Das Eigenkapital wuchs 2016 um 5 % im Vergleich zu 2015 und belief sich auf 30,16 Millionen JOD im Jahr 2016 gegenüber 28,72 Millionen JOD im Jahr 2015.

Siniora Food Industries ist ein Marktführer in der Herstellung und dem Vertrieb von verarbeiteten Fleischprodukten unter den Marken Siniora Al-Quds und Unium. Das Unternehmen wurde 1920 in Jerusalem, Palästina, gegründet und errichtete seine Fabrik 1992 in Jordanien. Siniora übernahm 2016 die Diamond Meat Processing Company in Dubai. Siniora Food Industries produziert Aufschnitte und Fleischkonserven an drei hochmodernen Verarbeitungsstandorten, die modernste Technologie einsetzen. Eine befindet sich in Ost-Jerusalem, Palästina, die zweite im King Abdullah II Industrial Estate in Jordanien und die dritte in den Vereinigten Arabischen Emiraten. In 2015 richtete Siniora in Jordanien eine Fabrik für seine neue Produktreihe von tiefgefrorenen Fleischprodukten ein. Siniora Food Industries wurden die Zertifikate für Lebensmittelsicherheit FSSC 22000 und ISO 9001 für Qualität und Lebensmittelsicherheit verliehen, zusätzlich zum Standardzertifikat in Palästina und dem Halal-Zertifikat von Jordanian. Die Siniora-Fabriken in Jordanien und Palästina besitzen internationale Zertifizierungen für das Arbeits- und Gesundheitsschutz-Managementsystem (Occupational Health and Safety Management Systems OHSAS) 18001:2007 und das Umweltmanagementsystem (Environmental Management Systems) ISO14001:2004 seit 2014. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte über Massenanbieter, Lebensmittelgeschäfte, Geschäfte mit hohem Kundenverkehr und Kaufhäuser in Jordanien, Palästina, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie in zehn anderen Ländern des Nahen Ostens. Siniora verfügt außerdem über Distributionszentren in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie eine eigene Exportabteilung für die Golfregion und die Levante. Siniora ist eine öffentliche Aktiengesellschaft und wird an der Amman Stock Exchange notiert (ASE: SNRA).

