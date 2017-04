Das Red Carpet Incubation Programm von OSIsoft und Microsoft reduziert den Aufwand der Datenaufbereitung für Industrie 4.0-Initiativen und beschleunigt deren Wertschöpfung

Das PI System von OSIsoft erfasst Echtdaten von Sensoren, Geräten und ganzen Fertigungsanlagen und bereitet diese für Ingenieure und Manager auf, die damit Geräteausfälle vorhersagen, Kosten sparen und strategische Entscheidungen fällen können. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/126329 / Die Verwendung dieses Bildes ist ... Bild-Infos Download

Hannover (ots) - Henkel, Toyota Motor Europe, Mitsubishi Hitachi Power Systems, MPWiK (Polen) und Barrick nehmen am Red Carpet Incubation Program von OSIsoft und Microsoft teil, um Industrie 4.0 voranzutreiben

OSIsoft, ein weltweit führender Anbieter von operational intelligence Software, und Microsoft geben bekannt, dass fünf neue Unternehmen am Red Carpet Incubation Program (RCIP) zur Beschleunigung von Industrie 4.0-Strategien teilnehmen.

Die neuen Teilnehmer sind Henkel, Toyota Motor Europe, Mitsubishi Hitachi Power Systems, MPWiK (Polen) und Barrick.

Mit RCIP lassen sich bei der Realisierung von Industrie 4.0-Initiativen Zeit, Kosten und Mitarbeitereinsatz dramatisch reduzieren. Das PI System von OSIsoft erfasst Echtdaten von Sensoren, Geräten und ganzen Fertigungsanlagen und bereitet diese für Ingenieure, Manager und andere Gruppen auf, die damit Kosten sparen, Geräteausfälle vorhersagen und strategische Entscheidungen fällen können. Die Intelligent Cloud Platform von Microsoft mit integrierter Cortana-Intelligenz und der PI Integrator für Microsoft Azure bilden somit eine erstklassige Plattform für die Analyse von Big Data.

Im Rahmen des RCIP kollaborieren OSIsoft und Microsoft mit den teilnehmenden Organisationen, um Prozesse zu entwickeln, die Echtzeitdaten aus den betrieblichen Abläufen nahtlos mit Analytics- und Businessanwendungen verbindet. Somit kann die OT-IT-Lücke geschlossen und der Weg zur digitalen Transformation vorbereitet werden. Ein Schlüsselelement des RCIP ist der PI Integrator für Microsoft Azure, eine im letzten Jahr eingeführte Applikation, die automatisch industrielle Echtzeitdaten aus dem PI System für die Intelligent Cloud Platform von Microsoft bereinigt, aufbereitet und an diese überträgt.

"Wir haben zusammen mit OSIsoft das RCIP ins Leben gerufen, um unseren gemeinsamen Kunden die rasche Einführung komplexer Analysetechniken in ihren Unternehmen zu ermöglichen. Aktuell bauen wir das RCIP zusammen mit diesen großartigen Kunden weiter aus, um deren Daten mit dem PI System und der Cortana Intelligence Suite noch rascher und interaktiver zu bearbeiten," so Joseph Sirosh, Corporate Vice President der Data Group bei Microsoft.

"In vielen Unternehmen bewegen sich betriebliche Abläufe und Informationstechnologie in verschiedenen Welten. RCIP und der PI Integrator für Microsoft Azure tragen dazu bei, diese künstlichen Datensilos zu eliminieren," erläuterte Caglayan Arkan, General Manager Worldwide Manufacturing bei Microsoft. "Wir sind stolz auf die langjährige Partnerschaft mit OSIsoft, in deren Rahmen wir unseren Kunden Einblicke in ihre betrieblichen Abläufe ermöglichen."

Henkel - Prädiktive Analytik bei der Klebstoffherstellung

Henkel ist zum RCIP gestoßen, um die Effektivität der Fertigung von Klebstoffen in Deutschland mit prädiktiver Analyse und Forecasting zu erhöhen. Ziel des Unternehmens ist es, das Big Data-Management und die Lernfähigkeit von Maschinen zu verbessern und so Projekte und Initiativen rund um Industrie 4.0 noch schneller zu realisieren.

Toyota Motor Europe - Energie-Forecasting für Produktionsstandorte

Toyota Motor Europe nimmt am RCIP teil, um mit Cortana Intelligence und dem PI Integrator für Microsoft Azure komplexe Analysefunktionen rund um Energiemanagement und Energieforecasting an seinen Produktionsstandorten zu realisieren.

Barrick Gold: Prädiktive Wartung von LKWs

Barrick nimmt am RCIP teil, um analytische Modelle für die prädiktive Wartung seiner LKWs am Minenstandort in Cortez zu entwickeln. Im Rahmen der 'Common Data Platform'-Initiative des Unternehmens wird die bestehende PI System-Infrastruktur mit dem PI Integrator für Microsoft Azure erweitert.

"Wir lieben das Konzept des Red Carpet Incubation Programs von OSIsoft und Microsoft, weil wir damit komplexe Analysefunktionen rasch in unsere betrieblichen Abläufe integrieren können. So können wir das Potenzial der digitalen Technologie ausschöpfen und deren Vorteile über alle Geschäftsbereiche von Barrick hinweg nutzen," ließ Ed Humphries, bei Barrick für die Digitale Transformation verantwortlich, wissen.

Deschutes - Bier brauen, aber bitte intelligent!

Die Deschutes Brewery, die siebtgrößte Craft-Brauerei in den USA, hat mit Datenintelligenz beim Bierbrauen einen Wandel eingeläutet. Deschutes setzte auf das PI System, um seine Brauprozesse besser zu verstehen und konnte so eine Investition von US$8 Millionen verschieben, indem das Unternehmen die Effizienz seiner Fertigungsstätten steigerte. Deschutes nimmt ebenfalls am RCIP teil und geht davon aus, dass über acht bis zehn Biersorten hinweg durchschnittlich 48 Stunden pro Brauprozess eingespart werden können.

"Durch die Integration des PI Systems von OSIsoft mit der Cortana Intelligence Suite konnten wir Möglichkeiten identifizieren, die Effizienz unserer Betriebsabläufe bis in den letzten Winkel der Fertigung zu steigern", begeistert sich Brian Faivre, Braumeister der Deschutes Brewery. "Das ist vermutlich das großartigste Projekt, an dem ich im Laufe meiner beruflichen Karriere beteiligt war."

Als weiterer Kandidat nimmt Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS) am RCIP teil und will als ganzheitlicher Anbieter die Wärmekraftbranche ins digitale Zeitalter führen. Bitte beachten Sie die entsprechende Pressemeldung von Mitsubishi.

MPWiK S.A in Wroclaw (Breslau), Polen - Komplexe IT/OT-Integration

Die Geschichte des Wasserversorgers MPWiK reicht bis in Jahr 1871 zurück, als er seinen Standort in Na Grobli etablierte. Zur Versorgung der 630.000 Einwohner von Wroclaw hat MPWiK das PI System von OSIsoft als Echtzeit-Dateninfrastruktur für die Vernetzung von Produktion, neuen Zählersystemen und neuen Geschäftsmodellen implementiert.

Im Rahmen des RCIP plant MPWiK den Einsatz von Cortana Intelligence als Entscheidungsgrundlage für die Regelung des Wasserdrucks in Abhängigkeit vom Wasserbedarf. MPWiK Wroclaw ist einer der technologisch fortgeschrittensten, wenn nicht der technologisch führende Wasserver- und Abwasserentsorger in Polen.

Das PI System - voll im Leben

Das PI System von OSIsoft ist eine der weltweit meist verbreiteten Technologien für das Industrielle Internet of Things. Mehr als 1.000 führende Versorgungsunternehmen, 95 Prozent der größten Öl- und Gaserzeuger und mehr als 65 Prozent der in den Fortune 500 gelisteten Industrieunternehmen stützen sich für die Verwaltung und Kontrolle ihrer Geschäftsabläufe auf die zuverlässigen Erkenntnisse, die ihnen das PI System ermöglicht. Das PI System entfaltet seine Wirkung im Hintergrund von Offshore-Windparks ebenso wie in pharmazeutischen Unternehmen, städtischen Wasserwerken und anderen Unternehmen. Es gewährleistet Sicherheit und Servicequalität. Weltweit bewältigen PI Systeme mehr als 1,5 Milliarden Sensor-basierte Datenströme.

"Daten sind Ihr wertvollstes Gut, die absolute Mehrheit der IIoT-Daten wird aber überhaupt nicht analysiert, was zum guten Teil der historischen Trennung zwischen OT (Operational Technology) und IT (Information Technology) innerhalb von Organisationsstrukturen in der Industrie geschuldet ist," meinte Prabal Acharyya, Worldwide Director IoT Analytics bei OSIsoft. "Im Rahmen unserer Arbeit mit Microsoft legen wir das Potenzial komplexer Analysetechniken in die Hände der Leute, die sich mit betrieblichen Herausforderungen konfrontiert sehen. Wir verstehen, welche Entscheidungen getroffen werden müssen, und mit unserer Lösung tragen wir dazu bei, die Lücke zwischen OT und IT zu schließen."

Über OSIsoft

OSIsoft stellt eine offene Infrastruktur für Unternehmen zur Verfügung die es erlaubt, sensorbasierte Daten, Fertigungsanlagen und Personen zu verbinden und einen Echtzeit-Überblick zu allen Prozessen ermöglicht. Das PI System von OSIsoft versetzt Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen, wie z.B. Rohstofferkundung und Förderung, Fertigung und Produktion, Prozess- und Fertigungstechnik, Vertriebs- und Serviceleistungen, in die Lage, ihre Abläufe durch die Nutzung von Datenströmen zu optimieren und zu ergänzen.

Seit über 30 Jahren nutzen die Kunden von OSIsoft das PI System für die Verbesserung von Prozessen der Qualität, des Energieverbrauchs, der Sicherheit, der Anlagesicherheit sowie zur Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften. Seit der Gründung 1980 ist OSIsoft ein privat geführtes Unternehmen mit Hauptsitz in San Leandro, Kalifornien (USA) und Niederlassungen auf der ganzen Welt.

Für weitere Informationen: www.osisoft.de

