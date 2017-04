Mit besseren Prozessen die Produktentwicklung bis zur Marktreife beschleunigen

Austin, Texas (ots/PRNewswire) - Mit Innotas NPD bringt Planview eine Lösung für das Management von Produktinnovationen für produzierende Unternehmen auf den Markt

Produzierende Unternehmen, die ihre Abläufe von der Idee bis zur Markteinführung verbessern wollen, können ab sofort mithilfe von Innotas® von Planview innovative Produkte schneller erkennen und auf den Markt bringen. Mit dieser Softwarelösung, in die Planviews 10-jährige Erfahrung bei der Unterstützung von Kunden aus dem Bereich Forschung und Entwicklung eingeflossen ist, können sich produzierende Unternehmen primär auf die Forschung und Entwicklung konzentrieren und den Aufwand für die Kommerzialisierung senken.

Innotas bietet Portfolioanalysen, die bei der Auswahl der erfolgversprechendsten Produkte helfen, anpassbare Vorlagen, die die Effizienz bei Entwicklungsprojekten erhöhen, und Dashboards, die für Transparenz sorgen. Dank dieses umfassenden Ansatzes können Unternehmen den Wert ihres Portfolios erhöhen und die Zeit bis zur Markteinführung verkürzen. Dieser Ansatz bietet eine Reihe von Vorteilen:

- Prioritäten bei den laufenden Projekten flexibel anpassen, so dass sie im Einklang mit der Produktstrategie stehen - Stets Überblick über die verfügbaren Kapazitäten in der Produktentwicklung behalten - Den gesamten Prozess von der Idee bis hin zur Markteinführung zentralisieren - Den Projektstatus nach Qualitätskriterien bewerten (Gates) - NPD Portfolio Performance Dashboards zur Verfügung stellen

In einem am 16. Februar 2017 veröffentlichten Bericht von Gartner mit dem Titel "How to Improve Product Strategy with Product Portfolio Management" empfiehlt Michelle Duerst: "CIOs in der produzierenden Industrie müssen in das Produktangebotsmanagement investieren, um Entscheidungsträgern einen strukturierten, objektiven Prozess anbieten zu können, damit diese wiederum Unternehmensstrategien und Programme festlegen und umsetzen können.

"Ich spreche jedes Jahr mit Hunderten von Entwicklungsleitern. Es gibt große Unterschiede, wie ausgereift die verwendeten Prozesse sind. Manche haben schon hochautomatisierte Abläufe, die von der Idee bis hin zur Kommerzialisierung reichen, bei anderen sind die strukturierten Produktentwicklungsprozesse noch in einer sehr frühen Phase", sagt Carrie Nauyalis, Executive-in-Residence bei Planview und Expertin für Produktentwicklung. "Unternehmen, die den ersten Schritt hin zu einer Zentralisierung ihres Produktentwicklungs-Portfolios planen, finden in Innotas eine ideale Lösung, die ihnen eine klare Übersicht über die Produktentwicklungs-Pipeline gibt und so Zeit und Geld spart.

In einem Webinar am 25. April erläutert Geoffrey Daniel, Leiter des Bereichs Forschung und Entwicklung bei Coloplast, einem weltweit tätigen Unternehmen im Gesundheitsbereich, wie sie Innotas einsetzen, um die aussichtsreichsten Forschungs- und Entwicklungsprojekte zu priorisieren, und wie sie die manuelle Kapazitätenplanung in einem Tabellenkalkulationsprogramm überflüssig gemacht haben.

Registrieren Sie sich für das Webinar am 25. April und sehen Sie hier eine Demo der Lösung.

Über Planview

Planview hilft Unternehmen dabei, ihre Ressourcen bestmöglich zu nutzen und die gesteckten Ziele zu erreichen. Wir sind der weltweit führende Anbieter im Bereich Work- und Ressourcen-Management mit dem umfangreichsten Portfolio an Lösungen für Strategische Planung, Portfolio- und Ressourcenmanagement, Kollaboration sowie Unternehmensarchitektur. Unsere Lösungen decken jede Art von Arbeit, jeden Ressourcen- und Organisationstyp ab, wobei sie die Bedürfnisse von Teams, Abteilungen und ganzen Unternehmen erfüllen - in mittelständischen bis hin zu globalen Unternehmen. Der Hauptsitz unseres Unternehmens ist in Austin, Texas. 700 Mitarbeiter betreuen weltweit mehr als 3.000 Firmenkunden, wobei unsere Unternehmenskultur durch Produktführerschaft, eine umfassende Marktkenntnis und stark engagierte Kunden-Communities geprägt ist. Weitere Informationen sind abrufbar unter: http://www.planview.com.

