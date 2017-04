"Der milliardenschwere Leasingmarkt ist alt und kaputt": Frisches Kapital für VEHICULUM

Berlin (ots) - Elektromobilität und autonomes Fahren: Während sich ein Großteil der Automobilbranche neu erfindet, ist der milliardenschwere Leasingmarkt weiter analog unterwegs. Die Berliner Gründer Lukas Steinhilber, Melchior Bauer und Guy Moller haben eine Plattform entwickelt, die einen transparenten Preis-Überblick von Leasingangeboten ermöglicht - einfach und digital. Nun sammelt VEHICULUM frisches Kapital ein und erhöht seine Finanzierung auf knapp eine Million Euro. Mit an Bord: namhafte Investoren und Größen aus der Automobilbranche.

Die Autoindustrie fährt in eine neue Ära. Während Kunden Angebote wie Carsharing digital per App nutzen können, wird Autoleasing weiter vertrieben wie vor 20 Jahren: lokal, offline und wenig transparent. "Als ich 2014 nach einem Dienstwagen gesucht habe, bin ich fast verrückt geworden. Nach drei Monaten stand ich immer noch ohne Auto da", sagt Lukas Steinhilber, Co-Gründer von VEHICULUM. "Rund 95 Prozent aller Leasingverträge werden im Autohaus abgeschlossen. Bei Preisunterschieden von bis zu 60 Prozent kostet diese fehlende Vergleichbarkeit tausende Euro." Gemeinsam mit Melchior Bauer und Guy Moller hat er 2015 das Start-up VEHICULUM gegründet - eine Online-Plattform, die Autoleasing digitalisieren soll. "Ein manueller Leasingvergleich verschiedener Anbieter dauert aktuell mindestens zehn Stunden. Wir digitalisieren den Prozess und reduzieren den Aufwand auf fünf Minuten", sagt Melchior Bauer. Im vergangenen Jahr hat das Team eine technische Lösung entwickelt, die zum ersten Mal einen unabhängigen und transparenten Vergleich von Leasingangeboten ermöglicht - zunächst für das Geschäftsleasing. Damit konnte VEHICULUM bereits 2016 Autoexperten wie Michael Kern (Investor), Ex VW-Vorstand, sowie Philipp Grosse Kleimann (Beirat), Senior Partner Automotive von Roland Berger und Geschäftsführer von Ergo Mobility Solutions, als Unterstützer gewinnen. Jetzt sammelt das Berliner Start-up frisches Kapital ein und erhöht seine Finanzierung auf knapp eine Million Euro. Neben den Alt-Investoren ist nun unter anderem auch Andreas Schlegel, Global Retail Chef von Volvo, mit an Bord.

"Unsere Kunden sparen im Schnitt 4.000 Euro pro Vertrag"

Das Prinzip von VEHICULUM: Interessenten können auf www.vehiculum.de angeben, was sie für ein Leasingfahrzeug suchen. Anschließend erhalten sie einen tagesaktuellen Überblick über die Leasingraten verschiedener Anbieter und Modelle in ganz Deutschland. "Wir sind die einzige Plattform, die dem Nutzer Real-Time-Preisinformationen an die Hand gibt. So sparen unsere Kunden im Schnitt 4.000 Euro pro Vertrag", sagt Steinhilber. Den Vertrag schließen sie anschließend mit der Leasinggesellschaft ab, VEHICULUM bekommt dafür eine Provision. "Seit unserem operativen Start 2016 wachsen wir monatlich 120 Prozent - das soll auch in 2017 so bleiben", so Steinhilber zum bisherigen Erfolg. Die Ziele von Vehiculum sind ambitioniert: "Wir konnten die vergangenen Monate nutzen, um ein neues Level der Automatisierung und Skalierungsfähigkeit zu erreichen. Gemeinsam mit unseren Investoren wollen wir unseren Umsatz 2017 verzehnfachen und eine größere Finanzierungsrunde abschließen", so Melchior Bauer.

