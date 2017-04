Rindfleischnudeln: Die Visitenkarte von Lanzhou

Lanzhou, China (ots/PRNewswire) - Die Nachrichtenagentur Xinhua präsentiert einen Sonderreportage über lokale Köstlichkeiten entlang der "Neuen Seidenstraße". Die Reihe startete am 13. April mit einem Beitrag über Rindfleischnudeln aus Lanzhou, der Hauptstadt der Provinz Gansu im Nordwesten Chinas.

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/492304/6_for_US.jpg

Die Einwohner der nordwestchinesischen Stadt Lanzhou beginnen ihren Morgen mit einem Teller heiße Rindfleischnudeln. Rindfleischnudeln sind ein unerlässliches Nahrungsmittel für die Menschen von hier und sie sind ein wichtiger Zugang für die Welt, wenn man mehr über die Stadt erfahren möchte.

Man füge etwas Aschenlauge, die reich an Kaliumkarbonat ist, in den gekneteten Teig und warte eine Weile. Aus diesem Teig werden die Küchenchefs über zehn verschiedene Arten von Nudeln in den unterschiedlichsten Formen zubereiten. Zusammen mit einer leckeren Rindfleischsuppe können die Rindfleischnudeln sehr gut den Appetit stillen.

Rindfleischnudeln sind so etwas wie die Visitenkarte von Lanzhou. Es gibt in Lanzhou 1.000 Suppenküchen für Rindfleischnudeln, die jeden Tag über eine Millionen Terrinen mit Rindfleischnudeln verkaufen können.

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/492305/2_for_US.jpg

Pressekontakt:

Original-Content von: Lanzhou Municipal Government, übermittelt durch news aktuell