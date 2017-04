KERUI präsentiert auf der CIPPE "Ein neues Ökosystem für die Öl- und Gasindustrie"

Beijing (ots/PRNewswire) - Kerui Petroleum war Teilnehmer der 17. China International Petroleum & Petrochemical Technology and Equipment Exhibition (CIPPE), die kürzlich in Chinas Hauptstadt veranstaltet wurde. Die CIPPE ist die größte Erdöl-Fachmesse der Welt und in diesem Jahr zog sie mit einer Ausstellungsfläche von mehr als 90.000 qm über 1.800 Unternehmen aus 65 Ländern und Regionen an. Kerui Petroleum, ein Industriekonzern mit umfassenden Leistungen, die Forschung, Entwicklung und Herstellung von hochqualitativer Erdölausrüstung einschließen, nahm an der Messe teil und präsentierte einen Plan mit dem Thema "Ein neues Ökosystem für die Öl- und Gasindustrie".

Kerui Petroleum hat Öl- und Gasressourcen auf internationalem Niveau integriert und ein neues vernetztes Ökosystem für die Öl- und Gasindustrie aufgebaut, das Produkte, Technologie, Serviceleistungen, Personalressourcen sowie Finanzen umfasst und auf der Strategie "Industrie + Internet" basiert.

Das Institut Victor International Institute of Petroleum Training (VIPT) kann Kunden im gesamten globalen Öl- und Gassektor maßgeschneiderte Schulungen, Personalbeschaffung, Outsourcing und Technologielösungen für alle Aspekte der Erdöl-Technik bieten. Mit diesem speziellen Einsatz zur Talentrekrutierung in der Ölindustrie, zur Durchführung von Vertragsabschlüssen und zum Kapazitätstransfer für internationale Technikprojekte beabsichtigt das VIPT, rund 15.000 qualifizierte und hochqualifizierte Fachkräfte in den Öl- und Gastechnik-Sektor in aller Welt zu entsenden.

Erui, eine Online-Plattform für den internationalen industriellen Vertrieb, verkörpert die Strategie "Industrie + Internet" von Kerui Petroleum, denn sie verschafft Kunden eine zentrale Anlaufstelle aus einer Hand für den Kauf von Industrieausrüstung, Bauteilen, Material und Geräten. Erui bietet den Kunden ebenfalls einen kompletten Kaufservice auf Grundlage der Einbeziehung von hochwertigen Ressourcen aus der gesamten Industrie. Dieser Service ist eine "innovative, offene, kooperative Win-Win-Situation" für ein industrieweites Ökosystem, das Käufer, Anbieter, Logistikbetriebe, Industrieexperten und Finanzinstitute zusammenbringt, um über mehrere Einsätze hinweg, einschließlich Big Data, Kostenkontrolle und Markenförderung, Werte zu schaffen.

Als ein strategischer Partner von Kerui Petroleum hat Regi Global die vor- und nachgelagerten Ressourcen des Öl- und Gassektors integriert, um eine Informationsplattform für ungenutzte Ausrüstung aufzubauen. Diese Plattform wird für den Handel oder Verleih zur Verfügung stehen und Lösungen für die Transaktionsabwicklung sowohl online als auch offline anbieten. Sie wird den Kunden auch integrierte Ausrüstungswartung, Neuausrüstung, Umrüstung, Logistik- und Finanzdienstleistungen liefern. Regi Global ist bereits als Vermittler für den Handel und Verleih von ungenutzter Ausrüstung für mehr als 5.000 Kunden weltweit tätig gewesen und hat auf diese Weise Kunden unterstützt, damit die Stillstandzeit von Sachanlagen möglichst reduziert und deren Effizienz verbessert wird.

Als internationaler Industriekonzern mit einem umfassenden Leistungsangebot konzentriert sich Kerui Petroleum auf die Einbindung hochqualitativer Ressourcen auf globaler Ebene, die sich über Industrieprodukte, Technologie, Personal, Finanzen und Anlagen der Öl- und Gasindustrie erstrecken. Im Einklang mit dem Thema auf der diesjährigen Messe baut Kerui Petroleum gegenwärtig ein neues Ökosystem für die Öl- und Gasindustrie auf und entwickelt es weiter, indem das Unternehmen verschiedene Geschäftsmodelle mit dem Ziel erkundet, die "neue Normalität" für internationale Ölpreise effizient zu managen und zum Erfolg der Kunden bei deren Projekten beizutragen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/492224/Kerui_Group_Presents_a_New_Ecosystem.jpg

