Peepla hat gute Gründe, keinen Aufwand zu scheuen, um eine content-orientierte Live-Streaming-Matrix aufzubauen

Los Angeles (ots/PRNewswire) - 2016 war das 'erste Jahr des Live-Streaming' und das universelle Live-Streaming birgt ganz offensichtlich zur Zeit noch mehr als genug Dividenden. Wenn sich auch bisher noch kein Gewinner im 'Wettbewerb der hundert Live-Streaming Plattformen' abzeichnet, und sich einige Unternehmen immer noch bemühen, in diesen Markt einzudringen, konkurrieren die führenden Unternehmen bereits im Bereich der Inhalte gegeneinander. Welche Maßnahmen wird also Peepla als neue Live-Streaming-Plattform ergreifen, und wird Peepla in der Lage sein, die Konkurrenz zu schlagen?

Die Entstehung von Peepla und anderen neuen Plattformen ist ein Indikator dafür, dass die Eingangsbarrieren in der Live-Streaming-Branche nicht wirklich hoch liegen. Content ist jedoch nachwievor der entscheidende Faktor, und nur qualitativ hochwertige Inhalte können effektiv Benutzer binden. Hier zeichnen sich auch die Chancen für neue Plattformen ab, beispielsweise für Live-Streaming + Branchen. Peepla glaubt, dass das Live-Streaming sich zur Standardkonfiguration für alle Medien, alle Tools und sämtliche Inhalte so wie zur zukünftig wichtigsten Form der Präsentation entwickeln wird.

Peepla prognostiziert, dass die Live-Streaming-Branche im nächsten Stadium in den folgenden fünf Bereichen ein explosives Wachstum erfahren wird.

1. Live-Streaming + Medien. Die ersten Bilder von plötzlichen und unerwarteten Ereignissen werden zusehends häufiger über Live-Streaming vermittelt und den Menschen damit zugänglich gemacht. Live-Streaming wird somit zum neuesten Ansatz in der Berichterstattung.

2. Live-Streaming + Promis. Im Jahre 2016 steckte das Live-Streaming mit Prominenten auf Peepla noch in den Kinderschuhen, hat sich jedoch mittlerweile diesjährig zu einer notwendigen Option für die Werbekampagnen der Promis entwickelt, die Live-Streaming nicht mehr als reine Show betrachten.

3. Live-Streaming + Inhalte. Peepla hat aktiv Teams aufgebaut und organisiert, die qualitativ hochwertige Inhalte generieren, und sich von Anfang an im Wettbewerb der Live-Streaming Branche weg vom allgemeinen Entertainment hin in Richtung vertikale Sektoren orientiert, denn Anwender ziehen Inhalte aus ihnen beruflich naheliegenden Umfeldern vor.

4. Live-Streaming + Wissen. Über Live-Streaming mit Branchenführen und Fachleuten erhalten die Menschen mehr Möglichkeiten zum Austausch und können auf Augenhöhe lernen und Wissen erwerben.

5. Live-Streaming + Vermarktung. Im Gegensatz zu massiv-aggressiver Werbung lassen sich Markeninformationen über Live-Streaming auf subtile Weise an das Publikum vermitteln.

Die künftige grenzüberschreitende Integration von Live-Streaming und unterschiedlichen Branchen wird allmählich in verschiedene Bereiche des Lebens der Menschen eindringen und unsere lebensstilbezogenen Verhaltensweisen verändern.

