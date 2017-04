Der e-Patient wird Realität

Berlin (ots) - Seit 10 Jahren wird bereits nach der besten Lösung für elektronische Patientenakten gesucht.

Anlässlich der conhIT - Connecting Healthcare IT (25. bis 27. April 2017), Europas führender Veranstaltung für Gesundheits-IT, präsentiert die Systema Datentechnik Ihr neues Produkt:

cos h >> DIE On-Demand Healthcare Lösung

Prominente Unterstützung bekommt cos h dabei von Fernanda Brandao. Anhand eines Live-Showcases auf der Sonderschaufläche "mobile health ZONE" in Halle 2.2 zeigt die cos h Markenbotschafterin am 25. April 2017 um 14:10 Uhr einen Live Showcase in Zusammenarbeit mit IT Spezialisten und Ärzten die sichere und einfache Anwendung der >> On-Demand Healthcare Lösung.

cos h Electronic Health Record ist eine modulare Plattform für den sicheren und reibungslosen Datenaustausch, basierend auf den internationalen Standards der IHE (Integrating the Healthcare Enterprise). Aufgrund der modernen Produktarchitektur von cos h ist ein bequemer und gesicherter Zugriff auf die eigenen Gesundheitsdaten jederzeit möglich.

cos h - ist sicher, simpel, selbsterklärend und "On-Demand"

cos h - ermöglicht nicht nur medizinischem Fachpersonal, sondern auch Patienten, die Nutzung klinischer Daten

cos h - für den autorisierten Zugriff auf strukturierte und unstrukturierte klinische Daten: sektorenübergreifend vertrauensvoll und effizient kommunizieren

Überzeugen Sie sich selbst und erleben Sie das aktuell innovativste Gesundheitsprodukt.

Sie finden cos h in Halle 4.2, E101 am Stand von Systema Datentechnik unter dem Dach von Connected Health.

