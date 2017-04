thyssenkrupp Elevator und Cyient vereinbaren Partnerschaft, um vorausschauende Lösungen für die Aufzugsindustrie weiterzuentwickeln

Hyderabad, Indien (ots/PRNewswire) - Cyient, ein globaler Anbieter von Lösungen in den Bereichen Technik, Fertigung, Datenanalytik, Netzwerke und Betrieb, hat mit thyssenkrupp Elevator, dem Marktführer für Personenbeförderungssysteme, eine langfristige Vereinbarung geschlossen, um deren MAX-Plattform zu unterstützen. Bei der MAX-Plattform handelt es sich um die weltweit erste, Cloud-basierte vorausschauende Wartungslösung in Echtzeit und sie ist für die Aufzugsbranche eine bahnbrechende Innovation. Die erweiterten Analytik- und Big-Data-Lösungen von Cyient werden in MAX integriert und dazu beitragen, die vorausschauenden Wartungslösungen bereitzustellen.

Mit mehr als 12 Millionen Aufzügen, die täglich über eine Milliarde Menschen befördern, verursachen Wartungsprobleme bei Aufzügen pro Jahr 190 Millionen Stunden Ausfallszeit. Die MAX-Plattform von thyssenkrupp Elevator, eine vorausschauende und präventive Servicelösung zur Wartung von Aufzügen, kann durch den Einsatz von IoT und Analytik eine Revolution in der Branche einläuten. Sie ist in der Lage, die Ausfallzeiten bei Aufzügen zu halbieren, die Verfügbarkeitsstufen erheblich zu steigern und die Effizienz zu verbessern, um unsere Städte smarter zu machen.

Das Konzept, das mit Microsoft und unter Einsatz von deren Azure Cloud-Plattform und Azure IoT-Suite entwickelt wurde, wird jetzt auch die Fachkompetenz von Cyient zum Aufbau von prädiktiven Analytik-Lösungen einbinden. Cyient wird Algorithmen und integrierte Lösungen entwickeln, um Daten der "Dinge/Things", das heißt von den Aufzügen von thyssenkrupp, wirksam einzusetzen und wird auf diese Weise thyssenkrupps Fähigkeit zur Diagnose potenzieller Probleme und zur Bereitstellung eines herausragenden Service verbessern.

Anlässlich dieser Vereinbarung kommentierte Herr Krishna Bodanapu, Managing Director und CEO von Cyient: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft von Cyient mit thyssenkrupp, insbesondere darüber, dass wir deren Engagement für innovative Personenbeförderung unterstützen können. Unsere Zusammenarbeit wird den Wettbewerbsvorteil von thyssenkrupp in der Aufzugsindustrie durch erweiterte Analytik und Big-Data-Lösungen noch verstärken. Wir arbeiten konsequent an der Entwicklung einzigartiger Leistungen und Analytiklösungen für unsere Kunden mithilfe unseres speziell eingerichteten Data-Science-Kompetenzzentrums Cyient Insights."

Andreas Schierenbeck, CEO von thyssenkrupp Elevator, führt weiter aus: "MAX ist für uns ein integraler Teil unsere Pläne für einen Wandel in der Aufzugsbranche und zur Verbesserung der urbanen Mobilität in Städten auf dem gesamten Globus. Aufbauend auf unseren Kooperationen für MAX mit Microsoft und Vodafone sind wir froh, dass wir nun mit Cyient einen weiteren starken Partner für diese Lösung gefunden haben. Wir sind davon überzeugt, dass die Kompetenz von Cyient in der Analytik dazu beitragen wird, die Leistungen von MAX weiter auszubauen, unsere mehr als 24.000 Techniker in der Praxis zu unterstützen und den Aufzugsservice in die digitale Ära zu bringen."

Über Cyient:

Cyient (gegr. 1991, NSE: CYIENT) liefert globalen Branchenführern Dienstleistungen in den Bereichen Technik, Fertigung, Geodaten, Netzwerke und Betriebsmanagement. Cyient setzt die Stärke digitaler Technologie und fortschrittlicher Analysefähigkeiten zusammen mit Kenntnissen der entsprechenden Branche und technischer Expertise wirksam ein, um Kunden bei der Lösung komplexer geschäftlicher Probleme zu helfen. Als Partner mit dem Motto Planen-Bauen-Pflegen, der die Lösungsverantwortung über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg übernimmt, befähigt Cyient seine Kunden, sich auf ihr Herzstück zu konzentrieren, Neuerungen vorzunehmen und an der Spitze zu bleiben.

Beziehungen formen den Kern dessen, wie Cyient funktioniert. Mit einem kundenzentrierten Ansatz und nahezu 14.000 Beschäftigten in 21 Ländern kombiniert Cyient globale Bereitstellung mit Nähe zu seinen Kunden, um als deren erweitertes Team zu fungieren. Der Branchenfokus von Cyient umfasst Luftfahrt und Verteidigung, Medizin, Telekommunikation, Schienentransport, Halbleiter, Versorgungsunternehmen, Industrie, Energie und Rohstoffe.

Über thyssenkrupp Elevator

thyssenkrupp Elevator bringt die globalen Aktivitäten des Konzerns bei Systemen zur Personenbeförderung zusammen. Mit einem Umsatz von 7,5 Milliarden EUR im Geschäftsjahr 2015/2016 und Kunden in 150 Ländern wurde thyssenkrupp Elevator in gerade einmal 40 Jahren mit der einzigartigen Ingenieurskunst von thyssenkrupp zu einem der weltweit führenden Unternehmen für Aufzugsysteme. Mit seinen mehr als 50.000 hochspezialisierten Mitarbeitern bietet das Unternehmen intelligente und innovative Produkte und Dienstleistungen, die auf die individuellen Anforderungen der Kunden zugeschnitten sind. Zum Portfolio gehören Personen- und Lastenaufzüge, Rolltreppen und Laufbänder, Fahrgastbrücken, Treppenlifte und Hublastbühnen sowie maßgeschneiderte Servicelösungen für alle Produkte. An mehr als 900 Standorten rund um die Welt garantiert ein ausgedehntes Vertriebs- und Servicenetz die Nähe zum Kunden. www.thyssenkrupp.com

