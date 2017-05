Suning eröffnet neues Einkaufszentrum in Xuzhou, Zeichen für Wachstum des internationalen Einzelhandels in chinesischen Städten der zweiten und dritten Reihe

Xuzhou, China (ots/PRNewswire) - Suning Holdings Group ("Suning" oder "die Gruppe") hat über ihre Tochtergesellschaft Suning Real Estate in Xuzhou in der Provinz Jiangsu ihr neuestes Einkaufszentrum eröffnet: den Xuzhou Suning Plaza ("den Plaza"). Der Schritt ist vor dem Hintergrund der steigenden Wirtschafts- und Kaufkraft in chinesischen Städten der zweiten und dritten Reihe zu sehen. Es ist außerdem landesweit das ambitionierteste Vorhaben der Gruppe zur Aufwertung ihres Einzelhandelsangebots und Öffnung des regionalen Markts für internationale Produkte.

Im Xuzhou Suning Plaza sind um die 1.000 renommierte heimische und internationale Marken angesiedelt, etwa die Hälfte davon Newcomer in der Stadt wie HUGO BOSS, MCM, G Givenchy, Michael Kors und Vivienne Westwood. Die Premiere dieser Weltmarken im Plaza hat am ersten Tag mehr als 500.000 Besucher angelockt und einen Umsatz von 7 Millionen USD erzielt.

"Wir sind hochzufrieden mit der hohen Besucherzahl im neuen Plaza. Angesichts der Stärkung der Kaufkraft, die wir in chinesischen Städten der zweiten und dritten Reihe beobachten, erwarten wir dort eine steigende Verbrauchernachfrage", sagte Jin Ming, President von Suning Real Estate.

Xuzhou ist eine chinesische Stadt der dritten Reihe und ein schnell erstarkender Wirtschaftsmotor in Jiangsu. Laut der staatlichen chinesischen Statistikbehörde stieg das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen in Xuzhou 2016 um 9,4 % im Jahresvergleich und belegt damit in der gesamten Provinz einen Spitzenplatz. Suning hat bereits 20 Suning Plazas errichtet, die meisten davon in Städten der zweiten und dritten Reihe wie Nanjing, Wuxi, Zhenjiang, Fuzhou und Taiyuan (Stand: Ende 2016). Mit einer boomenden Konjunktur und einem ungesättigten Markt für internationale Marken bieten diese Städte ein größtes Potenzial für ausländische Unternehmen als Großstädte wie Peking oder Schanghai.

Das Erfolgsgeheimnis von Suning bei der Ansiedlung ausländischer Marken in China liegt nicht nur in der Auswahl des passenden Standorts. Vielmehr überzeugt die Gruppe durch ihr Können bei der Integration von Ressourcen in unterschiedlichen Industrien und ihre Vision der "digitalen Intelligenz". Über ihre Online- und Offline-Vertriebswege sammelt sie Daten und Informationen, um aktuelle Verbraucher- und Nachfragetrends zu verfolgen und zielgerichtete Marketingpläne für Unternehmen aufzulegen. Mit seinen umfassenden Einzelhandelsdiensten und bequemen Bezahlmöglichkeiten auf verschiedenen Geräten liefert Suning ein aufgewertetes Shoppingerlebnis für Verbraucher.

Suning hat sich zu einem Pionier in der Evolution der chinesischen Einzelhandelsbranche entwickelt und trotz einer sich ständig wandelnden Verbraucherkultur und Technologielandschaft sein Wachstum konstant gehalten. "Im Zeitalter des Internet kommt es beim Erfolg auf Öffnung und Sharing an. Es zählt nicht mehr, wie viel ein Unternehmen besitzt. Das Zauberwort heißt 'Integration'", sagte Zhang Jindong, Vorstandsvorsitzender der Suning Holdings Group.

Informationen zur Suning Holdings Group

Die 1990 gegründete Suning Holdings Group Suning nimmt über ihre Tochtergesellschaften in sechs Industrien eine marktführende Position ein: Einzelhandel, Immobilien, Medien und Unterhaltung, Investment, Sport und Finanzdienstleistungen. Zwei von Sunings Tochtergesellschaften, Suning Commerce Group und LAOX Japan, sind börsennotiert. 2016 belegte Suning den zweiten Platz unter den größten chinesischen nichtstaatlichen Unternehmen. Suning bedient über seine Online- und Offline-Einzelhandelsplattformen etwa 280 Millionen treue Kunden und bietet ein umfassendes Spektrum an Dienstleistungen für Verbraucher sowie zuverlässigen und effizienten Support für ausländische Unternehmen an, die neu auf den chinesischen Markt drängen.

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/508923/Suning_Plaza.jpg

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/508924/Chairman_of_Suning_Holdings_Group.jpg

Pressekontakt:

Original-Content von: Suning Holdings Group, übermittelt durch news aktuell