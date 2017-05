Das Budweiser STORM Festival kommt 2017 zurück und bringt 11 Städte in China und darüber hinaus zur Ekstase

Schanghai (ots/PRNewswire) - Die chinesische Marke ist auch im Ausland erfolgreich; die australische Ausgabe wird mit Spannung erwartet

Die Pressekonferenz des Budweiser STORM Music Festival 2017 fand am 11. Mai in Schanghai statt. Der Gründer und CEO von A2LiVE, Eric Zho, und Produzent und Veranstalter von Budweiser STORM, gab während der Veranstaltung die Pläne und Städte der Tournee des Jahres 2017 bekannt.

Ankündigung der Pläne für die jährliche Budweiser STORM Tournee, erster Vorstoß außerhalb Chinas

Nach dem spektakulären Erfolg in fünf chinesischen Großstädten im Jahr 2016 und höchstem Lob seitens der Medien und Fans, kündigte Budweiser STORM für 2017 seine Rückkehr in Schlüsselmärkte sowie Pläne für die Ausweitung auf weitere chinesische Städte, einschließlich Beijing, Schanghai, Chengdu, Guangzhou, Shenzhen, Nanjing, Hangzhou, Changsha und Xiamen an. Noch mehr Liebhaber elektronischer Tanzmusik können diesmal in der charakteristischen Musik von Budweiser STORM und in seiner Lifestyle-Experience auf den Festivals oder via live Stream-Übertragungen in ihren Wohnzimmern schwelgen.

Des Weiteren freut sich das Budweiser STORM Music Festival die Ausweitung der Tournee 2017 mit Taipeh auf Städte außerhalb des chinesischen Festlandes sowie um STORM Australia ankündigen zu können. Dies ist ein Meilenstein in der Entwicklung der asiatischen elektronischen Musikbranche und für A2LiVE, die an deren Speerspitze stehen. Historisch wurde die elektronische Tanzmusikszene in China stark vom Westen beeinflusst. Mit der zunehmenden Zahl internationaler Festivals, die auf den enormen Verbrauchermarkt Chinas abzielen, erhält dieses Genre verstärkt Einflüsse von außerhalb seiner Grenzen. Wenn der in China geborene Titan STORM zum ersten Mal ins Ausland geht und seine Mischung von internationalen Stars der elektronischen Musik außerhalb seines Heimatlandes vorstellt, wird sich der Ruf Chinas als eine wahre Säule der elektronischen Musikgemeinschaft festigen. Dank der schnellen Expansion von STORM können Musikliebhaber in der ganzen Welt die magische Energie erleben, die STORM produziert und verbreitet. China wird nicht mehr länger nur Signale von außen erhalten, sondern eine wichtige Rolle bei Innovation spielen, Trends auslösen und die weltweite Tanzmusikszene formen.

A2LiVE freut sich ebenfalls, sein neuestes Projekt in der Welt der elektronischen Tanzmusik bekannt geben zu können - Storm Records! Dieses neue Plattenlabel wurde gemeinsam mit Spinnin' Records ins Leben gerufen, dem derzeit größten und baddesten, unabhängigen Tanzmusiklabel der Welt. A2LiVE wird mit dem ikonischen, in Amsterdam beheimateten Spinnin' Aufdruck zusammenarbeiten, um den Osten und Westen durch die Vereinigung ihrer großen Netzwerke und talentierten Musikproduzenten in der ganzen Welt zu verbinden. Dies wird zu interessanten, neuen künstlerischen Kooperationen und einer Reihe von Releases führen, die das Backing von so hoch respektierten Branchenführern verdienen.

Elektronische Tanzmusik ist ein enormer Trend bei der chinesischen Jugend - tanzen Sie auf den 2017 Budweiser STORM Festivals zur Musik der besten DJs der Welt!

Elaine Liu, Connections Director von AB-InBev APAC North hat die dreijährige Partnerschaft mit A2LiVe als enormen Erfolg bezeichnet. "Elektronische Tanzmusik hat immer schon Menschen inspiriert, einfach loszulassen und dies entspricht genau dem Geist von Budweiser. Es ist erfreulich zu sehen, wie schnell elektronische Musik vom chinesischen Jugendmarkt aufgenommen wird und mehr und mehr junge Menschen haben begonnen, ihr inneres Selbst mithilfe diese Musikgenres und Lebensstils freizusetzen. In einigen Märkten waren die Tickets für die Ausgabe 2016 des Budweiser STORM Festivals innerhalb weniger Minuten ausverkauft und die limitierte Ausgabe der Budweiser STORM-Flasche aus Aluminium ist bei den Fans elektronischer Tanzmusik zu einem trendigen und ikonischen Image geworden. 2017 werden wir gemeinsam mit A2LiVE alle Budweiser STORM Festivals auf ein komplett neues Niveau bei Produktion, Musikprogrammierung und Überraschungen heben. Inzwischen gibt es Pläne für eine Reihe von Marken- und Themenevents rund um die Budweiser STORM Festivals, um diese phänomenalen Erlebnisse noch mehr Konsumenten näherzubringen."

IMS Asia Pacific kommt zurück und blickt auf China

Kurz nach dem Budweiser STORM Festival in Schanghai folgt das International Music Summit (IMS) Asia Pacific, die dreitägige, inspirierende und bildende Konferenzplattform für Tanzmusik, bei der Experten der internationalen elektronischen Musikbranche an einer Reihe von Vorträgen, interaktiven Workshops und privaten Networking-Gelegenheiten teilnehmen.

Im vergangenen Jahr brachte A2LiVE IMS Asia Pacific nach Schanghai, wo sich zahlreiche Branchengiganten trafen, um die Entwicklungen und Herausforderungen der dynamischen elektronischen Tanzmusikbranche in der asiatisch-pazifischen Region zu diskutieren. Zwei der weltweit bekanntesten Elektronik-Künstler, Alesso und Skrillex, stellten vor, wie sie ihre Profile in Asien etablierten. Alesso gab seine Zusammenarbeit mit Asiens Pop Mandarin Queen und Vokalistin Jolin Tsai-"I Wanna Know" bekannt. Gleichzeitig mit IMS Asia-Pacific und OWSLA kam Boiler Room mit einem Spezialdebut von IMS-Sprecher Skrillex zurück nach Schanghai und war einer der bisher am öftesten angesehenen und gestreamten Boiler Rooms. In diesem Jahr wird IMS Asia Pacific am 21. - 22. September 2017 zurückkehren. Frühbucher-Badges sind ab 24. Mai auf imsasiapacific.cn erhältlich. Weitere Informationen über IMS Asia Pacific finden Sie auf der offiziellen Website unter imsasiapacific.cn oder folgen Sie "IMS_China" auf Wechat.

Über A2LiVE

A2LiVE ist ein Liveentertainment-Unternehmen mit Sitz in Shanghai, und in Chinas elektronischer Livemusik-Branche heute richtungsweisend. Seine Mission ist es, die in Asien führende, vertikal integrierte Plattform für elektronische Musik zu werden und das größte, beste elektronische Musikerlebnis aus Musik, Video, News und Kultur zu bieten.

Seit seiner Gründung hat A2LiVE viele bekannte internationale wie auch nationale Künstler in China präsentiert, darunter Axwell & Ingrosso, Skrillex, Hardwell, Afrojack, Dash Berlin, Avicii, David Guetta, Wang Lee Hom, Benny Benassi, Afrojack, Cazzette, Icona Pop, Oliver Heldens, Far East Movement, Pitbull, Kanye West, Incubus und viele andere.

A2LiVEs elektronisches Musikfestival "Budweiser STORM" ging 2016 in 5 Märkten auf Tournee und begeisterte 250.000 Festivalgäste. Für 2017 meldeten sich gleich mehrere neue Städte an. In diesem Jahr wird auch DianYinTai eingeführt (ein Streaming-Service für elektronische Musik), die Künstler-Managementholdings von A2LIVE (A2ARTIST und Strobe Light Talent) werden weiter wachsen, die neue DJ/Produktionsakademie und die neuen Label-Geschäftszweige werden vorgestellt, und es zeichnen sich noch weitere Entwicklungen bei verbundenen Tätigkeiten ab. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.a2live.cn

Über Budweiser

Budweiser, ein helles Lagerbier nach amerikanischer Art, wurde 1876 auf den Markt gebracht, als sich der Gründer des Unternehmens, Adolphus Busch, vornahm, die erste wirklich nationale Biermarke der Vereinigten Staaten zu entwickeln, die über alle regionalen Geschmäcker hinweg allgemein beliebt sein würde. Jeder einzelne Sud entspricht genau demselben Familienrezept, das bereits seit fünf Generationen von Braumeistern der Familie Busch verwendet wird. Budweiser ist ein mittelkräftiges, geschmackvolles, frisches und reines Bier, das verschiedene Lagen von erstklassigen amerikanischen und europäischen Hopfenaromen kombiniert und Geschmack mit Erfrischung perfekt balanciert. Budweiser wird nach althergebrachten Methoden gebraut, einschließlich "Kräusen" für natürliche Karbonisierung und Lagerung in Buchenholz, die ihm seine einzigartige Ausgeglichenheit und den unvergleichbaren Charakter geben. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website des Unternehmens unter budweiser.com.

