Kulturtrip Sri Lanka / Zwischen Dschungel, Savanne und mystischen Berglandschaften / Eine Teepflückerin im Hochland von Sri Lanka / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/126277 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Sarah Mertin/Karawane Reisen" Bild-Infos Download

Ludwigsburg (ots) - "Wer nach Asien reist, möchte vor allem eines: Vielfalt! Asien verspricht Kultur, Begegnungen und Erholung." versichert Lisa Sigg, Produktmanagerin bei Karawane Reisen. Ein Land, das diese Vielfalt bieten kann ist Sri Lanka - auch "Perle des Indischen Ozeans" genannt. So kann der Urlauber während seines Asien-Aufenthalts in die buddhistisch geprägte Geschichte des Landes eintauchen und anschließend an palmengesäumten Strandparadiesen entspannen. Aber auch andere Kombinationen sind möglich - das eigene Programm kann etwa durch Flusskreuzfahrten oder anschließende Erlebnis- und Hautnah-Reisen ergänzt werden. Diese Bausteine bieten nicht nur ein tiefes Eintauchen in die Kultur, sondern ermöglichen auch ein echtes Erleben und Kennenlernen auf Augenhöhe.

Seit einigen Jahren ist auch der Norden Sri Lankas für Touristen ein attraktives Ziel, das noch nicht viele Besucher anlockt. Besonders reizvoll ist die Halbinsel Jaffna, die auch per Zug gut erreichbar ist. Die Orte tamilischer Kultur, Hindu-Tempel und das Buddha-Heiligtum auf der kleinen Insel Nainativu gehören unbedingt auf den Reiseplan (ab 1.969,- Euro pro Person). "Wir können Rundreisen und Bausteine ideal miteinander kombinieren und für jeden Kunden eine maßgeschneiderte Reise anbieten. Ganz so, wie es seinen Vorstellungen, aber auch dem Geldbeutel entspricht", beschreibt Lisa Sigg die Arbeitsweise des Veranstalters. Oft wird auch der Wunsch geäußert, noch auf eine der Malediven-Inseln zu fliegen. So lässt sich beispielsweise die sechstägige Rundreise "Best of Sri Lanka" durch einen Badeurlaub auf den Malediven ergänzen. Die Flüge zu dieser täglich beginnenden Privatreise werden von Karawane passend zum gewünschten Reisetermin hinzu gebucht. Im Fokus steht die Zusammenführung von kulturellen Erlebnissen, Begegnungen zur lokalen Bevölkerung und natürlich auch die wohlverdiente Erholung.

Karawane Reisen mit Sitz in Ludwigsburg gilt als Spezialist für individuelle Reisen. Auf Rundreisen und kürzeren Bausteinprogrammen können Kultur-Trips in fernöstliche Trendländer wie Sri Lanka nun noch einfacher mit anschließenden Badeaufenthalten oder Anschlussprogrammen in benachbarten Ländern kombiniert werden. Die Reisen sind im Direktvertrieb unter www.karawane.de sowie in Reisebüros buchbar.

Pressekontakt:

Original-Content von: Karawane Reisen, übermittelt durch news aktuell