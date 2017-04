Apleona GVA überwacht Bau des Premium-Büroprojekts The Cube in Berlin / The Cube in Berlin. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/126275 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Apleona GVA GmbH/Bild: TH Real Estate" Bild-Infos Download

Neu-Isenburg (ots) - Im Auftrag von TH Real Estate übernimmt Apleona GVA das Projektmonitoring für die Büroentwicklung The Cube in Berlin. Das Gebäude wird seit Jahresbeginn auf einem Filetgrundstück direkt gegenüber des Berliner Hauptbahnhofs im neu entstehenden Stadtviertel Europacity nach Entwürfen des dänischen Architekturbüros 3XN errichtet. Entwickler ist die CA Immo, die das Projekt für den von TH Real Estate verwalteten European Cities Fund realisiert. Der European Cities Fund investiert in renditestarke Immobilien in zukunftssicheren Städten in Europa.

Apleona GVA hatte TH Real Estate als zukünftigen Eigentümer des Projekts bereits in der Ankaufsphase der Projektentwicklung beraten. Bis zur geplanten Fertigstellung 2019 überwacht Apleona GVA gemeinsam mit der Apleona Bauperformance die Umsetzung der vertraglich vereinbarten baulichen, technischen und funktionalen Qualität des Gebäudes.

The Cube wird als würfelförmiges Glasfassaden-Gebäude mit ca.17.000 Quadratmeter Mietfläche errichtet. Die auf zehn Obergeschosse verteilten Mietflächen sollen flexibel nutzbar sein und Bürokonzepte mit einer Größe von 300 bis zu 1.370 Quadratmetern pro Etage erlauben. Als Smart Building wird das Haus über intelligente Gebäudetechnik verfügen, die die Anforderungen und Wünsche der Nutzer erkennt und berücksichtigt.

Daniel Winkler, Head of Planning, Development and Regeneration bei Apleona GVA und verantwortlich für das Projekt: "The Cube ist aktuell eine der spannendsten Büroentwicklungen in der Hauptstadt. Nachdem wir TH Real Estate bereits beim Kauf des Projekts beraten durften, freuen wir uns, nun dafür zu sorgen, dass unser Kunde nach der Fertigstellung eine Immobilie erhält, die ästhetisch und technisch auf höchstem Niveau ist."

Über Apleona GVA GmbH

Apleona GVA erbringt ganzheitliche Beratungs- und Managementleistungen für Immobilien aller Nutzungsarten. Mit dem Leistungsversprechen Realising Potential. begleitet der Immobiliendienstleister Fondsgesellschaften, Versicherungen, Banken, die öffentliche Hand, Entwickler, Eigentümer und Nutzer bei allen Entscheidungen rund um die Immobilie - angefangen von der Investition über die Entwicklung, das Management und die Optimierung bis zum Verkauf. Mit 2.800 Mitarbeitern sowie Standorten und Partnern in über 25 Ländern betreut die Unternehmensgruppe ein Immobilienvermögen im Wert von 61 Milliarden Euro und zählt damit zu den führenden Immobiliendienstleistern in Europa.

Apleona GVA ist Teil der Apleona Gruppe, die im Geschäftsjahr 2016 mit rund 20.000 Mitarbeitern eine Leistung in Höhe von rund 2 Milliarden Euro erwirtschaftete. Apleona ist ein Portfoliounternehmen des Finanzinvestors EQT.

