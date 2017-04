Apleona bündelt Beratungs- und Steuerungsleistungen für Immobilienprojekte in Deutschland und Österreich

Dr. Daniel Häußermann, CEO Apleona GVA. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/126275 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Apleona GVA GmbH" Bild-Infos Download

Neu-Isenburg (ots) - Immobiliendienstleister Apleona bündelt sein Angebot an technischen Beratungsleistungen für Immobilien und Immobilienprojekte in Deutschland und Österreich. Hierfür wurden die Apleona Bauperformance, vormals Bilfinger Bauperformance, und der Bereich Building Advisory and Project Management von Apleona GVA zum 1. März 2017 zusammengeführt. Mit diesem Schritt stärkt das Unternehmen sein Leistungsangebot für Neubau- und Bestandsprojekte, das nun neben Beratung, Steuerung und Planung Lösungen für die Bereiche FM-Consulting, Nachhaltiges Bauen und Energieeffizienz umfasst.

Im Jahr 2016 erwirtschafteten beide Bereiche mit rund 190 Mitarbeitern verteilt auf elf Standorte in Deutschland und Österreich eine Leistung von rund 23 Mio. Euro. Zu den Kunden des Unternehmens zählen Investoren, Entwickler, Bestandshalter und die öffentliche Hand.

Dr. Daniel Häußermann, CEO Apleona GVA: "Apleona Bauperformance steht für erstklassige Planung, Beratung und Projektsteuerung und ist zudem zugelassener Auditor für alle gängigen Green-Building-Prädikate. Mit der Bündelung unserer technischen Beratungsleistungen können wir unseren Kunden noch umfassendere Services für Neubau- und Modernisierungsprojekte anbieten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Kollegen der Bauperformance."

Über Apleona GVA GmbH

Apleona GVA erbringt ganzheitliche Beratungs- und Managementleistungen für Immobilien aller Nutzungsarten. Mit dem Leistungsversprechen Realising Potential. begleitet der Immobiliendienstleister Fondsgesellschaften, Versicherungen, Banken, die öffentliche Hand, Entwickler, Eigentümer und Nutzer bei allen Entscheidungen rund um die Immobilie - angefangen von der Investition über die Entwicklung, das Management und die Optimierung bis zum Verkauf. Mit 2.800 Mitarbeitern sowie Standorten und Partnern in über 25 Ländern betreut die Unternehmensgruppe ein Immobilienvermögen im Wert von 61 Milliarden Euro und zählt damit zu den führenden Immobiliendienstleistern in Europa.

Apleona GVA ist Teil der Apleona Gruppe, die im Geschäftsjahr 2016 mit rund 20.000 Mitarbeitern eine Leistung in Höhe von rund 2 Milliarden Euro erwirtschaftete. Apleona ist ein Portfoliounternehmen des Finanzinvestors EQT.

