Ein Rentner macht jedes Jahr etwas, das er noch nie gemacht hat - Am 4.5. lädt er nach Hamburg zur Präsentation seines druckfrischen Buches - auf das berühmte Segelschiff Eye of the Wind

Bad Soden (ots) - Das Leben ist gelebt, die Ehe vorbei, die Arbeit getan. Was hat ihm sein Leben noch zu bieten? Detlef Bauer erzählt in seinem Buch vom Aufbruch, von Menschen und von einem neuen Leben, das aus dem einstigen Workaholic einen Lifeaholic macht. Ein Mutmach-Buch - nicht nur für den Lebensabend!

Das berühmte Segelschiff Eye of the Wind ist eine Station in dem Buch MIT SIEBZIG IN DIE WANTEN von Detlef Bauer. Es ist auch der Ort, an dem der Autor sein Buch der Öffentlichkeit präsentieren wird. Am Donnerstag, 4. Mai 2017, 17 bis 19 Uhr stellt er es an Deck des Segelschiffes vor. Kommen Sie auf das berühmte Segelschiff Eye of the Wind - am Liegeplatz im City Sporthafen Hamburg (U-Haltestelle: Baumwall).

Das Buch: Detlef Bauer ist gerade 60 geworden, zwangsweise in Rente, und seine Frau hat die Scheidung eingereicht. Am Abgrund fragt er sich: Was nun? Er nimmt sich vor, jedes Jahr etwas zu machen, das er noch nie gemacht hat. So werden aus den nächsten zehn Jahren die spannendsten seines Lebens, und er wird mit wunderbaren Erlebnissen beschenkt. Es sind spontane, oft auch ganz profane Dinge, das erste Smartphone oder die Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft - und die menschlichen Begegnungen, die ihre eigene Kraft entfalten. Detlef Bauer lässt sich auf das Leben ein, und das Leben schenkt ihm die unterschiedlichsten Erlebnisse, skurrile wie schöne. Mit einem Lächeln hat er es erfahren, mit einem Lächeln hat er es niedergeschrieben, und das Lächeln möchte er auch seinen Lesern schenken. Und es ist noch nicht vorbei. Da geht noch was.

DER Ort für den Buchlaunch: Das Segelschiff Eye of the Wind ist eine Berühmtheit, seine majestätische Erscheinung hat sogar in der Filmbranche Aufmerksamkeit erregt, und so trotzt die Eye of the Wind auch vor der Kamera wilden Stürmen, strandet, brennt aus und sinkt. Namhafte Hollywood-Stars wie Brooke Shields und die beiden Oscar®-Preisträger Tommy Lee Jones und Jeff Bridges nehmen auf dem Schiff das Steuerrad in die Hand. Im Film "White Squall - Reißende Strömung" und anderen Abenteuerstreifen dient die segelnde Hollywood-Diva als Handlungsschauplatz und Filmkulisse.

Altwerden heute Das Buch berührt eine zentrale Frage im menschlichen Lebensbogen - das Altwerden.

Viele Faktoren haben die Lebenserwartung deutlich steigen lassen, und nach den Vorausberechnungen des Statistischen Bundesamtes wird sich die Lebenserwartung in Zukunft noch erhöhen. Die am "Lebensabend" enger bemessene Lebenszeit führt den Menschen an seine Grenzen. Wie geht man aber mit der neuen Reichweite des Lebens um? Wie deutet man die neu gewonnene Lebenszeit? Welche Herausforderungen verbinden sich damit - sowohl gesellschaftlich als auch für die persönliche Sinngebung? Diese Aufgabe des Umdeutens stellt das Altern in ein neues Licht.

Eine besondere Herausforderung des Umdeutens des Alters betrifft die Selbstwahrnehmung im Kontrast zu gesellschaftlicher Wahrnehmung des Alterns. Das eigene Lebensgefühl kann eine große Bandbreite zwischen "alt" und "jung" umfassen.

Das Buch: Detlef Bauer hat sich auf den Weg gemacht, er ist nicht stehen geblieben, hat sich nicht abschreiben lassen, sondern er hat nach für ihn einschneidenden Erlebnissen sein Leben in die Hand genommen und sich nicht auf Stereotypen des "alten Knackers" festlegen lassen, auch wenn er sich selbst immer wieder so bezeichnet. Er beschreibt in seinem Buch verschiedene Stationen seiner Entwicklung, profane Dinge, Erlebnisse, Kleinigkeiten, doch am Ende sind es keine Kleinigkeiten. Es ist ein optimistisches Buch, dass man auch im Alter noch lebendig sein kann. Dass noch nicht alles gelebt, alles entdeckt und alles erprobt ist. Dass es auch im Alter Neues zu entdecken gibt! Auf seine leise Art ist es ein Mutmach-Buch - ein Buch, das dem Leser ein Lächeln schenkt!

Der Verlag: Der Ruhland Verlag bekennt sich zu guten Büchern. Das sind sowohl gut geschriebene Bücher als auch Bücher, in denen man erkennen kann, dass es das Gute wirklich gibt. Fiktion: Wir veröffentlichen Romane und Erzählungen, Kinderbücher und Märchen. Unsere Autoren haben nicht nur etwas zu erzählen. Sie haben auch etwas zu sagen. Sachbuch: Wir veröffentlichen Sachbücher zu religiösen, wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Fragen. Es ist unser Anspruch, seriöse Beiträge zu öffentlichen Debatten zu leisten. Manchmal fangen wir mit einer öffentlichen Debatte auch an.

Detlef Bauer MIT SIEBZIG IN DIE WANTEN. Ein Rentner macht jedes Jahr etwas, was er noch nie im Leben gemacht hat 232 Seiten ISBN 978-3-920793-00-9 EUR 14,80 (D), sFr 23,90, EUR 15,30 (A)

