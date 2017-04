SilberZunge Audio: Neues Hörspiel-Label startet durch - Mystery-Krimi "Das neunte Kind" - Hörspiel-Aufsteiger im April

1 weiterer Medieninhalt

München (ots) - Das Hörspiel-Start-up SilberZunge Audio bietet jetzt - frisch aus dem Osterei gepellt - "Das neunte Kind", einen Ohrenschmaus für die Liebhaber des Mystery-Krimis.

SilberZunge Audio, das neue Hörspiel- und Hörbuch-Label

SilberZunge Audio GbR ist im Januar 2017 an den Start gegangen. Im April lieferte das junge Unternehmen bereits die erste Produktion: das Hörspiel "Das neunte Kind", 1. Episode der neuen Hörspielreihe "Ferdinand Balzac, Privatdetektiv".

Sprecher als Produzenten

Die Produzenten von SilberZunge Audio sind ausgebildete Sprecher. Zum Produzententeam gehören Stefan H.A. Meichsner (Autor der Serie "Ferdinand Balzac, Privatdetektiv" und Sprecher der Hauptrolle Ferdinand Balzac), Tinka Kowatsch (die Stimme von Ferdinands Assistentin Melanie Vincent) und Dagi Lilo van Thiel (Sprecherin der Gerichtsmedizinerin Dr. Claire Wikström).

Frisch serviert: 1. Episode "Das neunte Kind"

In der 1. Episode der Mystery-Krimi-Hörspielreihe "Ferdinand Balzac, Privatdetektiv" verfolgt der ausgefuchste Ermittler die Spuren einer unheimlichen Serie verschwundener Kinder in München.

In der Pipeline: "Der Pakt" und "Metamorphose"

In Episode 2 "Der Pakt" wird der Privatdetektiv Ferdinand Balzac mit der Suche nach einem geheimnisvollen Artefakt aus der Arktis beauftragt und ist zudem einem Organdieb auf der Spur. In Episode 3 "Metamorphose" ist Ferdinand Balzac mit dem dunklen Geheimnis eines abgeschiedenen Dorfes im Norden konfrontiert, in dem immer wieder Frauen einer tödlichen Gefahr ausgesetzt sind. Die beiden Folgen werden in den nächsten Monaten erscheinen.

Immer vor Ort in der Hörspielszene

Neben Hörspielen hat SilberZunge Audio auch Hörbücher im Programm und präsentiert sich auf Messen und mit Live-Hörspielen. Nächste Stationen: "The White Paper"-Festival in Dachau am 17. Juni 2017 und die HÖRMICH-Messe in Hannover am 24. Juni 2017.

Weiteres Informationsmaterial und den Trailer finden Sie auf unserer Homepage: www.ferdinand-balzac.com Dort können Sie auch das gesamte Hörspiel zum Download oder als CD anfordern.

