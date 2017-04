Genial, auch für Flüchtlingskinder: Mit Software schneller Deutsch lernen und integrieren / Non-Profit-Organisation zkm empfiehlt ausgezeichnete Sprach-Lern-Software für Kita, Schule und zu Hause

Genial, auch für Flüchtlingskinder: Mit Software schneller Deutsch lernen und integrieren / NPO Organisation zkm empfiehlt mehrfach ausgezeichnete Sprach-Lern-Software für Kita, Schule und zu Hause. In der Praxis erprobte Bildkarten funktionieren auch digital. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/126044 / Die Verwendung dieses ... Bild-Infos Download

München (ots) - Was ist die Situation?

Viele geflüchtete Familien sind auf der Suche nach einem neuen Zuhause in Deutschland: Laut dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wurden allein in 2016 für mehr als 166.000 Kinder unter 10 Jahren Asylanträge gestellt. Gemeinsam ist allen: Ihnen fehlt die deutsche Sprache. Die Folgen: erschwerte Integrationsmöglichkeiten und verminderte Chancen auf Bildung einerseits sowie eine enorme Herausforderung für Pädagogen und Lehrkräfte in Kindergärten und Schulen.

Welche Lösung gibt es?

Daher empfiehlt das Zentrum für kindliche Mehrsprachigkeit e.V. (zkm) die mehrfach ausgezeichnete Sprach-Lern-Software KIKUS digital speziell auch für die sprachfördernde Arbeit mit geflüchteten Kindern. Denn, so Dr. Edgardis Garlin, Vorstandsvorsitzende des zkm: "Das Werkzeug der Integration ist die Sprache". Nur wenn es gelingt, den Kindern sehr früh die deutsche Sprache spielerisch beizubringen, könne eine Integration erfolgreich sein. Garlin ist Sprachwissenschaftlerin und Gründerin des zkm, einem gemeinnützigen Verein. KIKUS steht für "Kinder in Kulturen und Sprachen" und ist eine spielerische Sprachförderung mit einer fundierten sprachwissenschaftlichen Grundlage. Die KIKUS-Methode wurde von Garlin entwickelt und wird seit 1998 in Kindertagesstätten, Grundschulen und anderen Einrichtungen angewendet - in Sprachförderkursen, alltagsintegriert und in der Einzelarbeit. Die Software KIKUS digital lief von 2012 bis 2017 im Medienportal der Siemens Stiftung und wurde dort bereits von mehr als 16.000 Anwendern genutzt.

Wie funktioniert KIKUS digital?

Grundlage der Anwendung bilden die vielfach in der Praxis erprobten Bildkarten der Sprachfördermethode KIKUS. Die Software läuft auf jedem PC sowie in Kombination mit einem Beamer oder einem interaktiven Whiteboard und kann zu Hause, in Klassenzimmern und an jedem anderen Ort eingesetzt werden. KIKUS digital wurde im Sinne einer Mehrsprachigkeitsdidaktik entwickelt. Lehrkräfte können z.B. Übungen für die Zweitsprache Deutsch mit den "mitgebrachten" Erstsprachen der Lerner kombinieren. Das fördert das Sprachbewusstsein und die Empathie bei allen Lernenden. Eltern haben mit KIKUS digital die Möglichkeit, die Kinder auch zu Hause zu unterstützen - und auch selber mitzulernen. Alle Begriffe können in ihrer Grundform angehört werden.

Welche Sprachen umfasst die Software?

Die Grundversion umfasst die Sprachen Deutsch, Englisch und Spanisch. Die neue 8-sprachige Vollversion wurde um die Sprachen Arabisch, Slowakisch, Tschechisch, Türkisch und Xhosa erweitert. Dank vorbereiteter Spiele und eines Kreativbereichs stehen unendlich viele Möglichkeiten zum Sprachenlernen bereit: einzeln, in der (Klein-)Gruppe, im Kindergarten, in der Schule, in Kursen mit Geflüchteten etc.

Wie viel kostet die Software?

Die Grundversion ist kostenlos. Die Vollversion kann von Einzelpersonen im Rahmen einer Mitgliedschaft genutzt werden - z.B. als Basis-Mitglied für 30 Euro/Jahr. Für Schulen und Organisationen bietet das zkm Lizenzmodelle an. Weitere Infos: www.kikusdigital.org

Was ist KIKUS und das zkm?

KIKUS wurde 1998 von der Sprachwissenschaftlerin Dr. Edgardis Garlin gegründet und ist seit 2002 im Zentrum für kindliche Mehrsprachigkeit e.V. angesiedelt. Der Verein versteht sich als Informations- und Vermittlungsforum rund um die mehrsprachige Erziehung von Kindern. KIKUS ist das wichtigste Programm und steht für "Kinder in Kulturen und Sprachen". Es ist ein Sprachlern-Programm, das sich besonders für 3- bis 10-Jährige eignet. KIKUS bezieht immer die Erstsprachen der Kinder mit ein und fördert so den Dialog und den Respekt zwischen Sprachen und Kulturen. Die Hauptbereiche sind: KIKUS Kinder-Sprachkurse, Fortbildungen für Pädagogen und Lehrer, Entwicklung von Lehr- und Lernmaterialien. Die KIKUS-Methode ist auf andere Sprachen, Gesellschaften und Zielgruppen übertragbar. So wird z.B. KIKUS Englisch in Schulen in Südafrika eingesetzt. Bislang haben wir über 2.500 Förderkräfte fortgebildet und gemeinsam mit ihnen mehr als 150.000 Kinder erreicht (Stand 2016).

Wo wurde KIKUS ausgezeichnet?

KIKUS, KIKUS digital und das zkm wurden mehrfach ausgezeichnet, u.a. 1. Preis McKinsey bildet. Alle Talente fördern, 365 Orte im Land der Ideen, Erasmus EuroMedia Award

