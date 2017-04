Strandurlaub für 30 Euro / Ryanair Holidays startet Badeferien-Programm / Auch Wochenend-Trips zu Mini-Preisen

Heiss-Heisser-Holidays. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/125950 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Ryanair Holidays" Bild-Infos Download

Baden-Baden (ots) - Jetzt wirbelt Europas beliebteste Niedrigpreis-Airline auch den Badeurlaubs-Markt mit Schnäppchen-Preisen durcheinander. Ging Ryanair Holidays im März 2017 mit Städtereisen inklusive Flug und zwei Hotelnächten ab 77 Euro an den Start, ist ab sofort auch Strandurlaub für ganz kleines Geld zu haben - fünf Nächte auf Mallorca, an der Algarve oder Costa Brava lassen sich mit Flug und Transfers in guten Drei-Sterne-Hotels ab 155 Euro buchen.

Damit kostet ein Urlaubstag an Europas schönsten Stränden gerade mal rund 30 Euro - so viel wie zwei Knöllchen für falsches Parken in einer deutschen Großstadt. Natürlich fahren auch Familien gut: Zwei Erwachsene mit zwei Kindern machen bereits für unter 500 Euro fünf Tage Urlaub.

Wer auf der Seite des Reiseportals (holidays.ryanair.com) gezielt stöbert, findet zudem Wochenend-Trips in die Sonne zu nicht für möglich gehaltenen Preisen: Arrangements mit Flug und einer Übernachtung kosten weniger als 100 Euro.

Die Fluggesellschaft, die pro Tag insgesamt auf 200 Flughäfen in 33 Ländern Kurs nimmt, hat zuletzt ihr Angebot für Reisende ab Deutschland stark ausgebaut: Ryanair fliegt nun auch ab Frankfurt am Main, Memmingen, Berlin-Schönefeld und Weeze in den Süden - und bietet von dort Urlaubern äußerst günstige Pauschalreisen an. Ziele sind Mallorca, die Algarve in Portugal, die spanischen Badereviere Costa del Sol und Costa Brava sowie die drei kanarischen Inseln Gran Canaria, Lanzarote und Teneriffa.

Über Ryanair Holidays.

Ryanair Holidays (http://holidays.ryanair.com) ist das Urlaubsportal der beliebtesten Low Cost Airline Europas, die täglich über 1800 Strecken in 33 Ländern bedient und dabei über 200 verschiedene Flughäfen anfliegt. Produktion, Marketing, Betrieb und Call Center obliegen der in Basel ansässigen World2Meet Holidays, die mit einer Lizenz von HLX Touristik und damit der innovativen Buchungstechnologie von Peakwork arbeitet. Ryanair Holidays ist - neben Deutschland - mittlerweile auch in den Märkten Großbritannien, Irland und Spanien aktiv.

