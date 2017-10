Microsoft tritt als Sponsor der Bluebeam Challenge bei der UK Construction Week auf

Pasadena, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Bluebeam, Inc., führender Entwickler von Softwarelösungen für die Design- und Bauindustrie, ruft seine Bluebeam Challenge zum zweiten Mal in Folge für die UK Construction Week aus. Die Bluebeam Challenge-Teilnehmer treten an drei Tagen gegeneinander an und müssen eine Reihe von digitalen Herausforderungen im Feld Bauwesen und Engineering meistern, bei denen sie Bluebeam Revu ausschließlich auf dem Microsoft Surface Book einsetzen. Im Wettlauf gegen die Uhr demonstrieren Teams und Einzelspieler dabei ihre Schnelligkeit, Präzision und Kreativität und können ein Surface Book gewinnen, das freundlicherweise vom exklusiven Sponsor Microsoft bereitgestellt wird. Die in Birmingham vom 10. - 12. Oktober stattfindende UK Construction Week ist mit über 30.000 Besuchern die größte Fachveranstaltung für das Bauwesen im Vereinigten Königreich.

"Die Kombination der richtigen digitalen Tools mit innovativer Hardware ist der beste Weg, um Projekt-Workflows zu optimieren, und davon profitieren unsere Kunden im Baugewerbe", erklärt Don Jacob, CTO von Bluebeam. "Microsofts Surface Book eignet sich ideal für den Einsatz von Bluebeam Revu und verfügt über die Leistung und Benutzerfreundlichkeit, die unsere Kunden brauchen, um sich ihren eigenen Herausforderungen im Arbeitsalltag stellen zu können".

"Wir freuen uns, die diesjährige Bluebeam Challenge zu sponsern", ergänzt Ryan Asdourian, Windows und Surface BG Lead bei Microsoft. "Wir verstehen, dass es für diejenigen, die in der Architektur-, Ingenieur- und Baubranche arbeiten, wichtig ist, über eine intuitive Workflow- und Kollaborationssoftware wie Bluebeam Revu zu verfügen, um effektiver arbeiten zu können. Wir verstehen auch die Wichtigkeit eines leistungsstarken und leistungsfähigen Geräts, das diese Software unabhängig davon ausführen kann, ob man gerade im Büro oder vor Ort arbeitet. Wir sind gespannt, was möglich sein wird, wenn die Challenge-Teilnehmer Revu und Surface Book kombinieren".

Microsoft

Microsoft (@microsoft) ist das führende Plattform- und Produktivitätsunternehmen für die mobile-"Mobile first, Cloud first"-Welt. Seine Mission ist, jede Person und jedes Unternehmen auf dem Planeten zu befähigen, mehr zu erreichen. Weitere Informationen zu Microsoft Surface finden Sie unter: https://www.microsoft.com/en-gb/surface/business/overview

Bluebeam, Inc.

Mehr als eine Million Nutzer in über 130 Ländern vertrauen auf Bluebeams smarte, intuitive Markup- und Kollaborationslösungen, die technischen Experten die fortschrittliche digitale Zusammenarbeit und Verwaltung von Projekten erlauben. Bluebeam wurde im kalifornischen Pasadena gegründet und unterhält mittlerweile weitere Niederlassungen in den USA, Dänemark, Kanada, England und Schweden. Bluebeam ist ein Unternehmen der Nemetschek Group. Sie können über unsere Website eine kostenlose 30-tägige Testversion von Bluebeam Revu herunterladen.

