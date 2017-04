Edison Awards zeichnen Ortho Clinical Diagnostics für herausragenden Produktinnovationen aus

Raritan, New Jersey (ots/PRNewswire) - Ortho Clinical Diagnostics (Ortho), einer der weltweit führenden Anbieter bei der In-vitro-Diagnostik, gab heute bekannt, dass es für seine ORTHO VISION®-Plattform mit einem Edison Award(TM) in der Kategorie Global Product Innovation ausgezeichnet wurde. Bei ORTHO VISION handelt es sich um eine Produktpalette aus voll automatisierten Analysemessgeräten, die Blut auf seine Verträglichkeit für Patienten, die Bluttransfusionen erhalten, testen.

Die ORTHO VISION®-Plattform umfasst die Prüfgeräte ORTHO VISION und ORTHO VISION Max. Dabei hilft die ORTHO VISION-Plattform, die auf die Bedürfnisse von Blutbanken und Krankenhäuser zugeschnitten ist, die Arbeitsabläufe zu verbessern, und sie unterstützt die Standardisierung von Systemen und Prozessen, indem sie Laboren in die Lage versetzt, die Produktivität zu steigern und gleichzeitig die betriebliche Effizienz aufrechtzuerhalten. Mit dem speziellen Edison Award werden Produkte, Dienstleistungen und Lösungen aus aller Welt geehrt, die als die besten Innovationen erachtet werden.

"Die umfassenden Testkapazitäten der ORTHO VISION-Plattform ermöglichen es Laboren, ihre Angebote bei Tests für die Immunhämatologie zu automatisieren. Das hilft den Laboren dabei, selbst dann noch genaue Ergebnisse abliefern zu können, wenn es Personalengpässe gibt und ein strikter Finanzrahmen eingehalten werden muss", sagte Heidi Casaletto, Vice President des Bereichs Transfusionsmedizin bei Ortho. "Mit dieser begehrten Auszeichnung durch The Edison Awards wird unser Engagement für Innovationen anerkannt und es wird den Blick auf das, was für unsere Kunden möglich ist, verändern."

Die innovative ORTHO VISION-Plattform bringt folgende Neuerungen:

- Durchgehender Zugriff während der Tests - Die ORTHO VISION-Plattform hilft Laboren, den Fluss der eingehenden Aufträge zu managen und den Mengenbedarf bei den Proben zu verringern. Sie erlaubt es, STAT-Anfragen zu organisieren und für diese Prioritäten festzulegen, ohne dass bestehende Warteschlangen bei Tests unterbrochen werden müssten - ein klarer Vorteil, wenn es darum geht, Krankenhäusern bei der Krisenintervention zu unterstützen. - Die e-Connectivity(TM)-Technologie - die Ortho-Spezialisten überwachen aus der Ferne die Leistung von ORTHO VISION Analyzer, damit sie eingreifen können, um Probleme noch bevor sie auftreten zu erkennen und abzuwenden. - Die patentrechtlich geschützte Intellicheck®-Technologie - Über den gesamten Prozess zur Probenentnahme hinweg wird verifiziert und dokumentiert und es werden Diagnosechecks ausgelöst. - Virtuelle Zusammenarbeit - Labormitarbeiter können sich über das Netzwerk des Krankenhauses und/oder der Blutbank einloggen, um in Echtzeit interaktiv Ergebnisse einzusehen. - Standardisierung -- ORTHO VISION und ORTHO VISION Max sind die einzigen derzeit verfügbaren Analysemessgerät für die Immunhämatologie, die auf der selben Ausstattungsplattform aufbauen. Dadurch entstehen Labor-Standardisierung in sämtlichen Bereichen, wie Ausstattung, Technik, Durchführung, Weiterbildung und Qualität, was für eine größere Einheitlichkeit bei Arbeitsabläufen und bei den fachlichen Kompetenzen des Personals sorgt.

Neben dem Edison Award hatte Ortho Anfang des Jahres zwei Global Business Excellence Awards erhalten, mit denen die ORTHO VISION-Plattform für ihre innovative und herausragende Leistung geehrt wurde. Ortho war in diesem Jahr auch mit einem international anerkannten Gold Stevie Award in der Kategorie Global Customer Service für sein Angebot Ortho Care(TM) ausgezeichnet worden. Dabei handelt es sich um eine umfangreiche Zusammenstellung aus qualitativ hochwertigen Labordiensten und -mitteln, die Ortho-Kunden in Krankenhäusern, Kliniknetzwerken, Blutbanken und unabhängigen Laboren zur Steigerung ihrer allgemeinen Leistungsfähigkeit angeboten wird.

Über Ortho Clinical Diagnostics

Ortho Clinical Diagnostics gehört zu den weltweit führenden Anbietern in der In-vitro-Diagnostik und bedient klinische Labore und das Fachgebiet der Immunhämatologie auf der ganzen Welt. In Krankenhäusern, Kliniknetzwerken, Blutbanken und Laboren in mehr als 120 Ländern werden Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen durch die qualitativ hochwertigen Produkte und Dienstleistungen von Ortho in die Lage versetzt, Entscheidungen für eine Behandlung auf einer besseren Grundlage zu treffen. Die Ortho-Produkte zur Blutgruppenbestimmung helfen der Immunhämatologie-Gemeinschaft dabei sicherzustellen, dass jeder Patient immer das Blut erhält, das sicher ist, zur richtigen Blutgruppe gehört und in der richtigen Menge eingesetzt wird. Ortho stellt klinischen Laboren auf der ganzen Welt intelligente Prüftechniken sowie Instrumente zur Automatisierung, zum Informationsmanagement und für die Interpretation zur Verfügung und hilft ihnen dabei, ihre Einrichtung effizienter und effektiver zu betreiben und die Patientenpflege zu verbessern. Ortho hat sich zum Ziel gesetzt, Leben mithilfe der Diagnostik zu verbessern und zu erhalten, und es verfolgt dieses Ziel, indem es eine neue Vorstellung davon vermittelt, was möglich ist. Das ist es, was Ortho seit mehr als 75 Jahren ausmacht und was Ortho auch zukünftig antreibt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.orthoclinicaldiagnostics.com.

