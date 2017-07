BESTEVIA(TM) Reb D Stevia-Süßstoff von SweeGen erfolgreich kommerzialisiert

Rancho Santa Margarita, Kalifornien, und Westchester, Illinois (ots/PRNewswire) - SweeGen Inc., ein Anbieter von naturbasierten Süßungsmitteln, und Ingredion Incorporated, ein weltweit führender Anbieter von Zutaten für verschiedene Industrien, gaben heute eine neue Ergänzung ihrer Produktlinie von Stevia-Süßstoffen bekannt, das erfolgreich kommerzialisierte BESTEVIA(TM) Reb D, das eine weitere Möglichkeit zur Zuckerreduktion in Lebensmitteln und Getränken bietet. BESTEVIA(TM) Reb D bietet Formulierern, die eine ähnliche Zeit-Intensitätskurve wie bei Rohrzucker wünschen, zusätzliche Flexibilität.

Rebaudiosid D (Reb D) und Rebaudiosid M (Reb M) sind Steviol-Glycoside aus den Blättern der Stevia-Pflanze, die als Süßungsmittel für Lebensmittel und Getränke verwendet werden können. Einzigartige patentierte Prozesse, die mit dem Stevia-Blatt beginnen, ermöglichten SweeGen, BESTEVIA(TM) Reb M und nun auch BESTEVIA(TM) Reb D als Alternative zu Zucker und künstlichen Süßstoffen in die Getränke- und Lebensmittelindustrien einzuführen.

Im Februar 2017 kommerzialisierte SweeGen erfolgreich BESTEVIA(TM) Reb M, den ersten Stevia-Süßstoff des Unternehmens mit Unbedenklichkeitserklärung (GRAS - Generally Recognized As Safe) der US-amerikanischen FDA. BESTEVIA(TM) Reb M wurde von bedeutenden Lebensmittel- und Getränkeunternehmen in den USA, Europa und Asien gut aufgenommen. Die GRAS-Selbstversicherung für BESTEVIA(TM) Reb D wurde im Juni dieses Jahres beendet und sofort zur Überprüfung an die FDA gesandt.

Steven Chen, CEO des Unternehmens, kommentierte: "Unsere wachsende Süßungsmittel-Plattform bietet unseren Industriepartnern eine immer größere Auswahl an Produkten zum Ersetzen von kalorienhaltigen und künstlichen Süßungsmitteln in Verbraucherprodukten. Das Süßungsmittel-Portfolio von SweeGen bietet toll schmeckende, kalorienfreie und naturbasierte Alternativen für den globalen Verbraucher." Er fügte hinzu: "Die Einführung von BESTEVIA(TM) Reb D stellt einen weiteren großen Erfolg für SweeGen auf dem Markt für natürliche Süßungsmittel dar."

"Wir können jetzt eine weitere Möglichkeit zur Zuckerreduktion ohne Geschmacksbeeinträchtigung anbieten", so Oscar Gutierrez, Senior Global Director Sweetness Innovation bei Ingredion. "Wir freuen uns, unser Stevia-Portfolio zu erweitern, um das Bedürfnis unserer Kunden zur Reduzierung von Zucker zu erfüllen."

Ingredion ist SweeGens Vertriebspartner für Reb M und Reb D, mit Ausnahme der Volksrepublik China und den Hauskonten von SweeGen. Durch diese Zusammenarbeit können die Unternehmen gegenseitig von ihren Stärken profitieren und verschiedenartige Lebensmittel- und Getränkeunternehmen weltweit anziehen.

Über SweeGen

SweeGen (OTC: SWEE) widmet sich der Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb von kalorienfreien Süßungsmitteln für die Lebensmittel-, Geschmacksstoff- und Getränkeindustrien. Die solide Produkt-Pipeline von SweeGen, das Portfolio an geistigem Eigentum, die garantierte Fertigungskapazität sowie F&E bilden die Grundlagen des Unternehmens für Innovation und die Bereitstellung von hochwertigen Süßungsmitteln. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte info@sweegen.com und besuchen Sie die Website von SweeGen: www.sweegen.com.

Über Ingredion

Ingredion Incorporated (NYSE: INGR) ist ein weltweit führender Anbieter von Zutaten. Wir machen aus Getreide, Obst, Gemüse und anderen pflanzlichen Materialien Zutaten mit Mehrwert und Biomaterialien für die Lebensmittel-, Getränke-, Papier- und Wellpappe-, Brau- und andere Industrien. Wir bedienen Kunden in über 100 Ländern. Unsere Zutaten machen Cracker knusprig, Joghurts cremig, Süßigkeiten süß, Papier fester und Energieriegel ballaststoffreicher. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Janelle.lirtel@ingredion.com oder besuchen Sie die Website von Ingredion: www.ingredion.us.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, unter anderem Aussagen im Hinblick auf die zukünftigen Aussichten für BESTEVIA(TM) Reb-D Stevia-Süßstoff. Diese Aussagen basieren auf den derzeitigen Erwartungen, unterliegen jedoch bestimmten Risiken und Unsicherheiten, von denen viele schwer vorherzusagen und außerhalb der Kontrolle von SweeGen und Ingredion Incorporated sind.

Zu diesen Risiken und Unsicherheiten gehören u. a. diejenigen, die in den von SweeGen und Ingredion Incorporated bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen genannt werden. Diese Risiken und Unsicherheiten könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Darstellungen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, und sollten daher sorgfältig geprüft werden. SweeGen und Ingredion lehnen jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund von neuen Informationen oder zukünftigen Ereignissen oder Entwicklungen zu aktualisieren.

