Bestevia(TM) Reb-M-Süßstoff von SweeGen wird bei der Herstellungen eines neuen Produkts eines führenden globalen Unternehmen der Nahrungsmittel- und Getränkebranche eingesetzt

Rancho Santa Margarita, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Produkteinführung kann aufgrund von erfolgreichen Tests des Kundenprodukts mit Bestevia (TM) Reb-M-Süßstoff von SweeGen beschleunigt werden

SweeGen Inc., ein auf die Natur setzendes Unternehmen für Süßungsmittel, gab heute bekannt, dass ein großes, weltweit tätiges Unternehmen aus der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie die Herstellung eine neuen Verbraucherprodukts unter Verwendung von Bestevia(TM) Reb-M-Süßstoff von SweeGen gestartet hat. Nach dem erfolgreichen Abschluss sämtlicher Produkttests im März 2017 hat sich der Kunde entschieden, die Einbindung von Bestevia(TM) Reb-M-Süßstoff in den laufenden Produktionsprozess zu beschleunigen, um den Zeitplan für den Start seines Produkts noch in diesem Jahr einhalten zu können.

BESTEVIA(TM) Reb-M-Süßstoff von SweeGen ist ein kalorienfreies und hoch reines Stevia-Süßungsmittel mit einem klaren, süßen, zuckerähnlichen Geschmack. Angefangen beim Steviablatt kommt ein patentrechtlich geschützter Produktionsablauf bei der Herstellung des Stevia Reb-M-Süßstoffs zum Einsatz. Die globale Verbrauchernachfrage steigt derzeit aufgrund des Bedarfs an gesunden Alternativen zu Zucker und zu künstlichen Süßstoffen, ohne beim Geschmack Abstriche machen zu müssen. Dabei liegt die Wahl von Bestevia(TM) Reb-M-Süßstoff von SweeGen für Nahrungsmittel- und Getränkeproduzenten ebenso wie für Verbraucher klar auf der Hand, wenn es darum geht, diese Nachfrage zu befriedigen.

SweeGen hat im Januar 2017 mit der Vermarktung von Bestevia(TM) Reb-M-Süßstoff begonnen und es hat von der US-amerikanischen FDA eine Unbedenklichkeitsbescheinigung und eine Genehmigung für die Verwendung in Kanada erhalten. Bis Ende 2017 wird die behördliche Genehmigung für neun weitere Länder erwartet, wobei der Großteil der weltweit noch ausstehenden Zulassungen für 2018 erwartet wird.

ÜBER SWEEGEN SweeGen (OTC: SWEE) widmet sich der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von kalorienfreien Süßungsmitteln ohne Gentechnik für die Lebensmittel-, Geschmacksstoff- und Getränkebranche. Die solide Produkt-Pipeline von SweeGen, das Portfolio an geistigem Eigentum, die garantierten Fertigungskapazitäten sowie Forschung und Entwicklung bilden die Grundlagen des Unternehmens für Innovationen und die Bereitstellung von hochwertigen Süßungsmitteln. Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an info@sweegen.com und besuchen Sie die Website von SweeGen unter www.sweegen.com. Ingredion ist der alleinige Vertriebspartner von SweeGen außerhalb Chinas, wobei auch die hauseigenen Kunden von SweeGen davon ausgenommen sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, unter anderem Aussagen im Hinblick auf die zukünftigen Aussichten und die Ertragskraft von SweeGen, Inc., sowie weitere Aussagen, die auf den derzeitigen Erwartungen, Einschätzungen und Prognosen der Geschäftsführung basieren. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, sie sind keinerlei Zusicherungen und sind ihrem Wesen nach verschiedenen Risiken und Unsicherheiten unterworfen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Darstellungen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten gehören u. a. und ohne Einschränkung diejenigen, die regelmäßig in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens erörtert werden. Die in dieser Pressemitteilung vorhandenen zukunftsgerichteten Aussagen haben nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit und SweeGen, Inc., lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum der Pressemitteilung widerzuspiegeln oder um das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln.

