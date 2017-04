Dovetail kündigt neue europäische Sofortüberweisungsplattform an

London (ots/PRNewswire) - Dovetail, der Anbieter von erstklassigen Lösungen für Zahlungsverkehr und Liquiditätsmanagement, hat heute den erfolgreichen Abschluss von Tests mit der paneuropäischen EBA Clearing-Sofortüberweisungs-Infrastrukturplattform bekanntgegeben, bei der der Zahlungsfluss auf Unternehmensniveau untersucht wurde.

Der erfolgreiche Test wurde in Kooperation mit der führenden europäischen Bank Intesa Sanpaolo durchgeführt. Dovetail ist damit der erste Anbieter, der eine vollumfänglich getestete Lösung anbieten kann, die zukünftige Nutzer des neuen EBA Clearingsystems beim Senden und Empfangen von Zahlungstransaktionen unterstützen kann, die die Anforderungen für SEPA-Sofortüberweisungsverfahren (SCT Inst) des Europäischen Zahlungsverkehrsausschusses erfüllen. Das EPC-Verfahren und die EBA Clearing-Infrastrukturplattform sollen im November 2017 den normalen Betrieb aufnehmen.

Martin Coen, CEO von Dovetail, sagte: "Alle Lösungen von Dovetail basieren auf der Dovetail Transaction Architecture, die speziell für den Zahlungsverkehr in Echtzeit konzipiert wurde. Wir dehnen unsere weltweite Unterstützung von Echtzeitverfahren je nach Marktnachfrage und Kundenbedarf kontinuierlich aus. Unser Lösungsangebot kann mit bestehenden Bezahlsystemen als Smart Gateway Solution integriert werden oder als Payment Solution den kompletten Bezahlvorgang abwickeln -- mit Unterstützung für ein oder mehrere globale Verfahren. Mit der Unterstützung von SCT Inst als neustes Verfahren für den Zahlungsverkehr in Echtzeit beweist Dovetail, dass es in der Lage ist, Banken in ganz Europa mit erstklassigen Lösungen auszustatten, die einen kritischen Marktvorteil bringen -- jetzt und auch in Zukunft."

Informationen zu Dovetail

Dovetail ist Anbieter von erstklassigen Lösungen für Zahlungsverkehr und Liquiditätsmanagement, die eine effektive digitale Umstellung ermöglichen und mit denen Banken ihre Infrastruktur verschlanken können. Sämtliche Lösungen basieren auf einer einzelnen Echtzeit-Architektur, werden lokal oder in der Cloud bereitgestellt, sind funktions- und volumenflexibel abwärts und aufwärts skalierbar und bieten eine unerreichte Kunden- und Segmentpersonalisierung. Durch die Auswahl an Lösungen kann die Bank das Modernisierungstempo flexibel festlegen und sowohl punktuell vorgehen oder auch mehrere Altsysteme erneuern.

Banken profitieren von der kontinuierlichen Investition von Dovetail und seiner weltweit führenden Kundenbasis und können rasch eine messbare Rendite erzielen, ihre strategische Agilität und ihr operatives Leistungsniveau erhöhen, ihre Gesamtbetriebskosten optimieren und die regulatorische Compliance sicherstellen.

Weitere Informationen zu Dovetail finden Sie auf unserer Website unter www.dovetailsystems.com

Pressekontakt Trevor LaFleche Vice President, Global Product Marketing and Analyst Relations +44 20 7652 7788 trevor.lafleche@dovetailsystems.com

Original-Content von: Dovetail, übermittelt durch news aktuell