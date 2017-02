Berliner Modedesigner ROCH erobert den kanadischen Laufsteg

6 weitere Medieninhalte

Toronto (ots) - Als Besonderheit bei der kommenden Herbst-/Winter-2017-Runway-Präsentation begrüßt die Toronto Women's Fashion Week (TW) den international ausgebildeten Berliner Modedesigner Roch Matuszek, als internationalen Spotlight-Designer. Roch, ein Aushängeschild des Modestandortes Berlin, vereint sich mit kanadischen Top-Designern bei der Präsentation ihrer Herbst-/Winter-Kollektion 2017 bei der TW-Eröffnungs-Saison, welche vom 9. bis zum 14. März 2017 stattfindet.

Roch war Mitglied des Siegerteams, welches für die Uniform-Kollektion des Deutschen Pavillons bei der Expo 2015 in Mailand preisgekrönt wurde. Weitere internationale Erfahrungen sammelte er in Paris und London bei Vivienne Westwood's Gold Label. Roch Matuszek ist bekannt für seine raffinierte Verwendung von Materialien und sein breites Wissen der Textilverarbeitung, welche er innovativ mit hochwertigen Stoffen kombiniert. Sein Label ROCH vermengt die Leidenschaft für Kunst mit der kapriziösen Annäherung an das Leben.

Auf der TW zeigt ROCH seine Kollektion "Valkyrie" (Walküre), eine zeitgenössische Interpretation der Wagnerischen Oper, in der selbstbestimmte Frauen ihre Sexualität als Ritual feiern und so Teil eines neuen Dramas werden. Die Kollektion umfasst fünf Couture-Showpieces, die Roch's Philosophie der Mode-Theatralik ins Leben bringt, gefolgt von Looks mit Streetwear-Appeal. Die Kollektion präsentiert eine facettenreiche Geschichte von widersprüchlichen Elementen, die Einzelstücke zeigt, welche eine starke, unabhängige Aussage haben.

ROCH's "Valkyrie"-Kollektion wird am Samstag, 11. März 2017, um 19:00 Uhr bei der TW gezeigt.

Über ROCH

Roch Matuszek ist ein in Polen geborener, international ausgebildeter Berliner Modedesigner. Roch hat einen Bachelor of Arts in Mode Design Stylisme/Modélisme der Esmod Berlin, die er mit Studien in Fashion Design und Textile an der LASALLE College of the Arts in Singapur begann. Er hat eine vielfältige Kompetenz in Materialverarbeitung und Veredelung, wie der Verschmelzung von Pferdleder und Spitze mit Latex, die er innovativ mit hochwertigsten Stoffen kombiniert.

Über die Toronto Women's Fashion Week (TW)

Toronto Women's Fashion Week (TW) zelebriert die kanadische Mode und ist stolz darauf, die Heimat von Kanada's Top-Designern zu sein und die nächste Generation von aufstrebenden Talenten zu fördern.

