St. Catherine Hospital erreicht das Finale der größten Preisverleihung für Unternehmen in Europa

Zagreb, Kroatien (ots/PRNewswire) - Das St. Catherine Hospital in Kroatien wurde bei den von RSM gesponserten European Business Awards 2016/17 als einer der Finalisten und Ruban d'Honneur-Preisträger nominiert.

Zur Multimedia-Pressemitteilung gelangen Sie hier: https://www.multivu.com/players/uk/8037951-st-catherine-hospital-business-awards/

Nach der Teilnahme von mehr als 33.000 Unternehmen am Wettbewerb wurde es als einer von nur 110 Finalisten bekannt gegeben und von einer aus unabhängigen Preisrichtern bestehenden Jury ausgewählt, weil es die Kernwerte Innovation, Ethik und Erfolg aufwies.

Das Unternehmen wird nun einer eingehenden persönlichen Befragung unterzogen und bei einem Gala-Finale am 4. Mai in Dubrovnik erfahren, ob es Gewinner einer der 11 Kategorien ist.

Das St. Catherine Hospital ist ein europäisches Kompetenzzentrum für fortschrittliche Diagnostik, orthopädische Verfahren und Wirbelsäulen-Chirurgie, Schmerzbehandlung und Sportmedizin sowie für die Umsetzung innovativer diagnostischer Methoden und personalisierter Behandlungsstrategien. Was die Einzigartigkeit des St. Catherine Specialty Hospital unterstreicht, ist dessen Konzept integraler Gesundheitsfürsorge (bei der Expertenteams aus der Radiologie, Orthopädie, Chirurgie, Anästhesiologie, Gastroenterologie, Neurologie und physikalischen Medizin einen fachübergreifenden Ansatz anwenden und dabei modernste Geräte und die aktuellsten Behandlungsoptionen nutzen, um an einem einzigen Ort überragende Diagnostik, die besten Behandlungsoptionen und individualisierte Rehabilitationsabläufe zu bieten). Das St. Catherine Hospital ist ein Lehrkrankenhaus der Universitäten Split, Rijeka und Osijek sowie der Fakultät für Kinesiologie der Universität Zagreb. Das Krankenhaus arbeitet eng mit zahlreichen europäischen und US-amerikanischen Kliniken zusammen; zu diesen gehören: Unfallkrankenhaus Berlin (Deutschland), Regiomed-Kliniken (Deutschland), Diagnostikum Graz (Österreich), Carolina's Pain Institute (USA), Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University (Thailand) etc. Darüberhinaus ist das St. Catherine Hospital die offizielle medizinische Institution des kroatischen Olympischen Komitees, des kroatischen Fußballverbands, des kroatischen Taekwondo-Verbands und vieler Sportclubs der Region.

Die European Business Awards wurden ins Leben gerufen, um die Entwicklung einer stärkeren und erfolgreicheren Unternehmensgemeinschaft in ganz Europa zu fördern. Der Hauptsponsor RSM, ein Anbieter von Audit-, Steuer- und Beratungsdiensten für mittelständige Unternehmen in aller Welt, unterstützt die European Business Awards bereits seit ihrer Gründung.

Adrian Tripp, CEO der European Business Awards, erklärte: "Schon in diesem wirtschaftlichen Klima auch nur zu überleben, ist schwer genug; deshalb ist es wirklich bemerkenswert, so zu innovieren, zu prosperieren und zu wachsen, wie es die diesjährigen "Ruban D'Honneur"-Preisträger getan haben. Europa braucht mehr Unternehmen wie diese. Ich kann ihnen allen nur gratulieren."

Das St. Catherine Hospital nimmt auch an der öffentlichen Abstimmung, "The Public Vote", teil, bei der die Öffentlichkeit für jedes Land die "National Public Champions" wählt. Abstimmen können Sie hier: http://www.businessawardseurope.com/. In jedem Land gewinnt das Unternehmen, das die meisten Stimmen erhält, und die Gewinner werden am 6. März bekannt gegeben.

Um weitere Informationen zu den Preisen, den "Ruban d'Honneur"-Preisträgern und zur öffentlichen Abstimmung zu erhalten, besuchen Sie bitte http://www.businessawardseurope.com

Contact Severina Subotic PR Advisor info@svkatarina.hr +385(0)1-2867-451

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/465687/St_Catherine_Hospital_Logo.jpg )

Original-Content von: St. Catherine Specialty Hospital, übermittelt durch news aktuell